Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

La estrella de Euphoria describió 2026 como un verdadero "torbellino", con cambios constantes de ciudad y una agenda sin pausas (REUTERS/Francesco Fotia)

Después de recorrer el mundo para promocionar algunos de los títulos más esperados del año, Zendaya confirmó que hará una pausa en su carrera cuando concluya la intensa agenda de estrenos que asumió durante 2026. Considera que, tras varios meses entre alfombras rojas, entrevistas y viajes constantes, necesita alejarse por un tiempo de la vida pública.

La intérprete habló sobre sus planes durante la premiere de The Odyssey en Nueva York, donde Entertainment Tonight le preguntó qué hará cuando finalicen todos sus compromisos promocionales.

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“Oh, chica, nada. Solo ocuparme de mis asuntos, ¿sabes? Y quedarme tranquila”, respondió Zendaya. Luego explicó cómo ha vivido este año de trabajo ininterrumpido. “Todo esto es un torbellino, y estás en un lugar diferente a cada segundo, y tu mente está por todas partes. Es divertido, estoy agradecida y no cambiaría nada, pero a veces simplemente necesitas desaparecer por un tiempo”, afirmó.

La intérprete adelantó que, tras completar todas sus giras de prensa, dedicará un tiempo a su vida personal antes de aceptar nuevos compromisos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Este año, la estrella de Euphoria ha compeltado una agenda inusualmente abarrotada de compromisos públicos: cinco giras de prensa sucesivas, cada una vinculada a un estreno de alto perfil en cine o televisión.

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El recorrido promocional comenzó con The Drama, la película de A24 que protagoniza junto a Robert Pattinson. Poco después presentó la tercera temporada de Euphoria, serie de HBO que la devolvió al papel de Rue varios años después de la entrega anterior.

La actividad continuó durante el verano con La Odisea, la adaptación del poema épico de Homero dirigida por Christopher Nolan, donde interpreta a la diosa Atenea. Casi en simultáneo, Zendaya comenzó su circuito de entrevistas y premieres para presentar Spider-Man: Brand New Day, película en la que retoma el papel de MJ junto a Tom Holland.

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Durante la premiere de The Odyssey en Nueva York, Zendaya aseguró que, después de este ciclo, quiere "desaparecer por un tiempo" (REUTERS/Isabel Infantes)

Su calendario de 2026 concluirá con la promoción de Dune: Part Three, prevista para la temporada de fin de año, donde volverá a interpretar a Chani. Además, la actriz ya completó el trabajo de doblaje de un nuevo personaje para Shrek 5, cuyo estreno llegará en 2027.

Aunque la confirmación de sus planes llegó durante la premiere de The Odyssey, Zendaya ya había hablado meses atrás sobre la necesidad de tomar un respiro una vez que terminara este exigente año profesional.

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The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day y Dune: Part Three forman parte del intenso calendario que Zendaya afronta este año. (Grosby)

En una entrevista concedida a ELLE para su edición de verano de 2026, la actriz reconoció que el calendario sería especialmente intenso, aunque también expresó orgullo por los proyectos que llegarían a los cines y a la televisión.

“Va a ser un año largo, pero lo bueno es que estoy realmente orgullosa de todo. Amo muchísimo mi trabajo”, señaló. “Pero creo que después de esto voy a tener que tomarme un pequeño descanso”.

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La protagonista de Euphoria reconoció, además, que suele experimentar sentimientos encontrados cuando deja de trabajar pues está acostumbrada a estar ocupada. “Empiezo a volverme loca. Y pienso: ‘Necesito trabajar’”, comentó.

En marzo, durante la promoción inicial de sus proyectos de 2026, explicó que su constante presencia en cine y televisión podría generar una sensación de saturación entre el público y adelantó que, tras cumplir con todos sus compromisos, su intención era “desaparecer por un tiempo” para recuperar energías antes de volver a la pantalla.

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