Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

Se observa humo tras un ataque en un lugar desconocido durante lo que el ejército estadounidense describe como su última oleada de ataques contra Irán, que impactaron "objetivos militares iraníes como sitios de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas", en esta imagen fija tomada de un video distribuido el 16 de julio de 2026. Comando Central de EE. UU./Distribución vía REUTERS

Estados Unidos atacó por séptima noche consecutiva objetivos en Irán este viernes, mientras ambas potencias amplían sus blancos hacia infraestructura civil y el conflicto amenaza con desbordarse hacia una guerra abierta en toda la región.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) informó que los bombardeos comenzaron a las 19:00 GMT y apuntaron a “continuar degradando las capacidades militares iraníes”, según una publicación en X. Entre los objetivos confirmados figuraron puentes en el sur de Irán, la primera vez en más de una semana que el CENTCOM incluyó “infraestructura logística militar” en su lista de blancos.

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Medios estatales iraníes informaron que en las ofensivas estadounidenses del jueves por la madrugada al menos cinco puentes fueron destruidos en el sur del país. En el puerto de Bandar Khamir, siete personas murieron y la estación de trenes fue alcanzada. Más al este, un aeropuerto en Iranshahr —provincia fronteriza con Pakistán— también fue golpeado.

El canciller iraní Abbas Araqchi confirmó que tres aldeanos murieron mientras cruzaban el puente de Bandar Khamir y advirtió que Irán no permitirá que su sangre “quede en vano”. Videos verificados por Reuters mostraron escombros, barandillas rotas y un vehículo dañado sobre el puente destruido, además de un incendio.

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Irán respondió con ataques contra los países del Golfo que albergan bases aéreas estadounidenses: Bahréin, Qatar y Kuwait. Las autoridades kuwaitíes confirmaron que una planta de generación eléctrica y desalinización de agua fue alcanzada, provocando daños, un incendio y la interrupción de un gran número de unidades generadoras. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable de Kuwait indicó que los bomberos controlaron el siniestro y que equipos técnicos iniciaron la evaluación de los daños para restablecer el suministro.

El puente B1 dañado por un ataque, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Karaj, Irán, el 3 de abril de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La destrucción de una planta desalinizadora kuwaití el 30 de marzo había sido considerada una escalada mayor que precipitó el primer alto al fuego de la guerra, una semana después. En Doha, capital qatarí, se escucharon explosiones y el Ministerio del Interior informó que un niño resultó herido por metralla.

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El acuerdo provisional que puso fin a las hostilidades colapsó el 7 de julio, cuando Irán atacó embarcaciones en el estrecho de Ormuz y Estados Unidos respondió con bombardeos aéreos. Desde entonces, Irán declaró el cierre del estrecho y Washington reimplantó su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Este jueves, marines estadounidenses abordaron un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz para hacer cumplir el bloqueo, según informó el Ejército, que difundió fotografías de militares descendiendo en rappel desde un helicóptero hacia la cubierta del navío. La agencia semioficial iraní Tasnim reportó este viernes que la Guardia Revolucionaria “atacó” un barco de bandera tailandesa que intentaba atravesar el estrecho, sin ofrecer más detalles. En el golfo de Adén, hombres armados abordaron y tomaron control de un pequeño buque cisterna químico frente a las costas de Yemen, cerca de la entrada al mar Rojo.

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Una imagen satelital muestra los daños en la base aérea de Havadarya tras los ataques aéreos reportados, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bandar Abbas, Irán, el 11 de marzo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo iraní y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, advirtió este viernes en televisión estatal que “si los ataques estadounidenses continúan varios días más, pasaremos a una fase de operaciones ofensivas a gran escala”. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con lanzar bombardeos masivos contra la infraestructura iraní y no ha descartado un asalto terrestre sobre la costa o las islas de Irán.

Irán ha señalado que podría ordenar a sus aliados hutíes en Yemen cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, a la entrada del mar Rojo, lo que cortaría la principal ruta alternativa para el petróleo del Golfo Pérsico. Fuentes citadas por Reuters indicaron que Teherán ya habría instruido a los hutíes para actuar si Washington ataca infraestructura iraní.

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El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó preocupación por la escalada, en particular por los “ataques contra infraestructura civil en Irán y en toda la región”, según su portavoz. Los precios del crudo de referencia Brent subieron un 3% tras conocerse los nuevos bombardeos y encaminan su tercera semana consecutiva de ganancias, mientras las bolsas globales cayeron y Wall Street abrió con fuertes pérdidas antes de estabilizarse.