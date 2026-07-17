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Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras el sismo de 7.4, se reportan 42 réplicas y 58 incidentes

El balance oficial contabilizó 21 afectados y 11 evacuados, además de viviendas con daños de distintos niveles, derrumbes en tres rutas y grietas en 14 escuelas y 12 edificios públicos

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Ciudad agrietada, edificios rotos, ambulancias. Infografía: epicentro, réplicas, activación de plan, daños en estructuras y rutas, mapa de Guatemala.
La infografía ilustra el sismo de 7,4 en Guatemala con 58 emergencias, detallando la cronología del evento, las réplicas y los daños en viviendas, edificios y carreteras de San Marcos, Quetzaltenango y Sololá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala activó el Plan Nacional de Respuesta tras un sismo de 7,4 frente a las costas de Chiapas, México, que se sintió en todo el país, dejó 58 emergencias reportadas y obligó a las autoridades a desplegar evaluaciones de daños mientras el sistema científico monitorea una secuencia de réplicas y descarta que se trate de un enjambre sísmico.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que se han registrado 42 réplicas, con magnitudes entre 3,4 y 6,1.

El evento también motivó una alerta de tsunami para las costas guatemaltecas, que luego fue cancelada a las 11:04, después de que se observara un aumento del oleaje de entre 30 y 34 centímetros sobre el nivel habitual en sectores de San Marcos y la costa.

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En la conferencia oficial, el director general del INSIVUMEH Edwin Rojas explicó que el sismo principal se ubicó en el océano Pacífico, frente a Chiapas, a 18 kilómetros de profundidad, y respondió a un proceso de subducción entre la placa de Cocos y la del Caribe.

Antes del evento principal, la red sísmica había detectado a las 07:20 un sismo premonitorio a 3,88 kilómetros de profundidad y luego, a las 08:48, un movimiento preliminar de magnitud 5,6 a 10 kilómetros de profundidad.

Dos imágenes de una carretera con escombros de cemento, tierra y vegetación dispersos, junto a una valla metálica caída, con árboles y cielo azul.
Un tramo de la carretera en Santa Clara La Laguna, Guatemala, muestra escombros de un muro de contención derrumbado y una valla metálica caída tras un desprendimiento de tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance preliminar reporta 58 emergencias y cero fallecidos

La secretaria ejecutiva de CONRED Claudine Ogaldes detalló que las evaluaciones se concentran en Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, donde la onda sísmica tuvo mayor impacto.

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El balance oficial incluye cero personas fallecidas, una persona hospitalizada, 21 personas afectadas y once evacuadas. También se reportaron tres viviendas con daño leve, dos con daño moderado, tres con daño severo, tres carreteras afectadas por derrumbes, 14 escuelas y 12 edificios públicos con grietas.

Ogaldes precisó que las personas evacuadas fueron trasladadas a casas de familiares y que no hay albergues habilitados por ahora. La definición sobre el envío de ayuda humanitaria dependerá de la evaluación de daños y necesidades que todavía está en proceso.

La distribución territorial de las emergencias muestra 12 incidentes en San Marcos, once en Quetzaltenango, nueve en Sololá, ocho en Huehuetenango, siete en Suchitepéquez, cuatro en Quiché, tres en Guatemala y uno en Retalhuleu, Totonicapán, Sacatepéquez y El Progreso.

Un oficial de policía con uniforme azul de pie frente a una estructura de adobe y lámina parcialmente derrumbada. Escombros y calle adoquinada
Un oficial de la Policía Nacional Civil se ubica frente a una vivienda parcialmente colapsada en Santa Clara La Laguna, con escombros de adobe y madera en el suelo. (PNCdeGuatemala)

Tres vías reportaron afectaciones por deslizamientos

Durante la ronda de preguntas, Ogaldes identificó las rutas afectadas: la carretera a San Pedro La Laguna, la vía que baja a Panajachel, ambas en Sololá, y un tramo en Comitancillo, San Marcos. Aclaró que, salvo la ruta hacia Panajachel, no se trata de carreteras principales.

El Ministerio de la Defensa, por su parte, indicó que mantiene activo su centro de operaciones de emergencia a nivel del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en otras áreas del Ejército. El viceministro de Política de Defensa y Planificación Moisés López señaló que también se realiza un reconocimiento aéreo para evaluar posibles daños.

Rojas respondió además a una de las dudas que surgieron tras el movimiento: por qué primero se informó una magnitud de 5,6 y luego se confirmó una de 7,4.

Según explicó, la aplicación de alertamiento emite un dato preliminar para avisar a la población, mientras que la magnitud definitiva se establece después de un análisis técnico cuantitativo, por lo que la variación respondió al protocolo de ajuste y no a una confusión.

El director del instituto también aclaró que, en términos científicos, “sismo” y “terremoto” significan lo mismo. Añadió que la percepción social del término suele depender del impacto del evento y dijo que el registrado este viernes puede catalogarse como un sismo fuerte que podría ser considerado terremoto, aunque el hecho de haberse originado mar adentro redujo la sensación en tierra.

Afectaciones en Guatemala por enjambre sísmico en Chiapas, México.
Afectaciones en Guatemala por enjambre sísmico en Chiapas, México.

El sistema de alertamiento llegó a 15% de unos 500 mil usuarios

Uno de los datos que expuso el instituto fue el desempeño de su aplicación de alertas. Rojas indicó que el sistema alcanzó a 15% de los usuarios de Android e iOS, sobre una base cercana a 500 mil personas.

Según el funcionario, la principal limitación no fue el funcionamiento del sistema sino los problemas de señal y conectividad que se registraron después de los sismos. También mencionó factores vinculados con el software y con los equipos utilizados por los usuarios para recibir las notificaciones.

El medio oficial de monitoreo, añadió, siguió operando al 100% y eso permitió detectar oportunamente los primeros movimientos antes de confirmar el evento principal. El instituto desarrolla además una versión 2.0 de la aplicación, un proceso que, según explicó, ya estaba planificado y no surgió como respuesta a lo ocurrido este día.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma, no difundir rumores en redes sociales, preparar la mochila de 72 horas, revisar el plan familiar de respuesta, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier incidente al número 119.

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