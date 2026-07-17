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La escena de ‘La Odisea’ que casi rompe a Jon Bernthal: así resistió el frío extremo en el Caballo de Troya

El intérprete de Menelao se negó a abandonar la grabación pese a que su cuerpo temblaba por el agua helada del set

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Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

La filmación de La Odisea puso a prueba la resistencia física de su elenco durante una de las escenas más importantes de la historia de Homero: el Caballo de Troya. Un informe de The Hollywood Reporter reveló este jueves que Jon Bernthal, quien interpreta a Menelao, rey de Esparta, enfrentó una de las situaciones más exigentes del rodaje cuando quedó sumergido en agua helada.

La secuencia, grabada en Marruecos, recrea el momento en que Odiseo (Matt Damon) y más de una docena de guerreros griegos se esconden dentro del caballo para ingresar a Troya y concretar la victoria en la guerra.

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El desafío mayor quedó para el protagonista de The Punisher, quien tuvo que permanecer en la parte más incómoda de la estructura. El agua debía estar caliente para facilitar la filmación, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar, las condiciones fueron distintas: el actor quedó cubierto hasta el cuello en agua fría y, después de pocos minutos, comenzó a temblar.

El duro rodaje de la escena del Caballo de Troya en La Odisea de Christopher Nolan
La escena del Caballo de Troya fue uno de los primeros grandes desafíos del rodaje (Composición fotográfica: Captura de video)

Incluso Christopher Nolan, famoso por priorizar los efectos prácticos y las condiciones reales durante sus producciones, notó la dificultad que enfrentaba el intérprete y le ofreció salir de ahí para ajustar la temperatura. Según relataron sus colegas, Bernthal decidió continuar con el rodaje y respondió al director: “No me vas a quebrar, Chris. No hay nada que puedas hacer para quebrarme”.

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Matt Damon explicó que presenciar la resistencia de Bernthal al inicio de la filmación cambió la mentalidad del equipo y estableció el nivel de compromiso que mantendrían durante los meses siguientes de trabajo.

Ese fue el primer ejemplo de alguien superando lo que creía que podía hacer. Nadie dentro de ese caballo fue capaz de quejarse durante los siguientes cinco meses por nada debido a lo que vimos”, contó Damon a The Hollywood Reporter.

En otra entrevista con PEOPLE, Matt reiteró lo complicado que fue luchar contra el agua helada en esa toma. “Jon fue muy fuerte. Tengo este recuerdo muy claro de estar encima de él dentro del caballo y Jon estaba temblando. Tenía que juntar sus manos y presionarlas para poder quitarse los escalofríos y decir una línea de diálogo”.

El duro rodaje de la escena del Caballo de Troya en La Odisea de Christopher Nolan
Christopher Nolan llegó a ofrecerle a Jon Bernthal retirarse de la escena cuando notó las dificultades que enfrentaba dentro del agua, pero el actor decidió continuar.(Captura de video)

El reto técnico de filmar dentro del Caballo de Troya

La secuencia no solo representó un desafío físico para los actores, sino también un reto técnico para Nolan y su equipo. Damon explicó que, pocos días antes de grabar la escena, todavía no tenían completamente definido cómo iban a filmarla. Cuando le preguntó al director cómo resolvería el momento del caballo, Nolan admitió que todavía estaba buscando la forma adecuada.

La solución fue entrar literalmente en la enorme estructura y encontrar la puesta en escena desde dentro. Damon explicó que Nolan, el director de fotografía Hoyte van Hoytema y los actores trabajaron juntos en el interior del caballo para descubrir los movimientos de cámara y la dinámica entre los personajes.

El enfoque práctico también sorprendió a John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo en la película. El actor relató a The Hollywood Reporter que esperaba conocer a Nolan en el set, pero descubrió que el director estaba dentro del caballo junto con los intérpretes y la cámara IMAX.

Christopher Nolan
John Leguizamo destacó la decisión de Nolan de involucrarse directamente en la escena al permanecer dentro del caballo junto al elenco y la cámara IMAX.(REUTERS/Mario Anzuoni)

No podía creerlo. Pensé: ‘Este hombre es un líder. Este hombre no va a pedirte nada que él mismo no intente hacer’”, afirmó Leguizamo.

La Odisea representa una de las producciones más ambiciosas de la carrera de Nolan. La película adapta el poema épico de Homero y presenta a Matt Damon como Odiseo, un rey guerrero que intenta regresar a Ítaca después de la guerra de Troya, mientras enfrenta distintos obstáculos en su viaje de regreso junto a personajes interpretados por Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Jon Bernthal.

El filme llegó a los cines de América Latina el 16 de julio de 2026.

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