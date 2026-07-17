“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Después de Riverdale, Lili Reinhart priorizó proyectos independientes y terminó aceptando la adaptación de La hipótesis del amor de Ali Hazelwood (Prime Video)

La actriz Lili Reinhart se aproxima a los 30 años con una reconfiguración de prioridades personales y profesionales, marcada por desafíos de salud y una reconfiguración de prioridades personales.

En diálogo con la revista estadounidense Cosmopolitan, Reinhart compartió que estos años la llevaron a enfrentar “síntomas que no entendía”, hasta recibir diagnósticos como cistitis intersticial, adenomiosis, endometriosis y síndrome de activación mastocitaria. “Siento que cada año me diagnostican algo más”, admitió, describiendo la frustración de ese proceso.

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En el intercambio recogido por Cosmopolitan, Lili Reinhart detalló cómo los cambios físicos durante la pandemia y el regreso al rodaje de Riverdale motivaron una autopercepción negativa.

“Tuve que volver al trabajo y no me entraba ninguno de los vaqueros que usaba”, recordó. “Me sentía muy mal conmigo misma”. Luego, la actriz comprendió que la raíz de esas transformaciones era médica: “Ahora que me diagnosticaron, sé que tengo trastornos inflamatorios”.

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Lili Reinhart llega a los 30 con una reconfiguración de prioridades personales y profesionales marcada por problemas de salud (REUTERS/Mario Anzuoni)

La intérprete de Betty Cooper en la serie Riverdale, emitida entre 2017 y 2023, relató que la exposición pública de la ficción coincidió con una etapa de descubrimientos en su vida privada y profesional. “Soy una persona muy distinta al entrar en los 30”, señaló.

Reinhart también se refirió a la presión sostenida sobre la imagen corporal, tanto por la industria como por la opinión en redes. “Por mucho que la gente quiera fingir que eso ya no es así, lo es. Está por todo mi Instagram y TikTok”, expresó.

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La actriz contó que su autoestima no mejoró inmediatamente tras conocer los diagnósticos: “Los estilistas no reciben percheros de ropa para personas por encima de un talle cuatro”, reconoció.

“Fui un año a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair con el único vestido del perchero que me quedaba bien, y estaba profundamente descontenta con cómo me veía porque no quería ponerme eso”, agregó.

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Lili Reinhart contó a Cosmopolitan que recibió diagnósticos como cistitis intersticial, adenomiosis, endometriosis y síndrome de activación mastocitaria (REUTERS/Caitlin Ochs)

Lili Reinhart describió también las dificultades para acceder a tratamientos adecuados y la tendencia de algunos profesionales a minimizar los síntomas de salud en las mujeres. “Si fuera ilegal que los médicos atribuyeran los síntomas de salud de las mujeres a la ansiedad, el mundo cambiaría”, afirmó en la charla con Cosmopolitan.

Añadió que llegar a un diagnóstico de endometriosis puede tomar hasta 10 años en ciertos casos: “Muchas veces los síntomas no se toman en serio o se atribuyen al estrés y la ansiedad”.

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Cómo cambió su relación con el cuerpo

En Cosmopolitan, el proceso de aceptación personal y física llevó a Reinhart a replantear su vínculo con la moda, la exposición mediática y su propio bienestar. “Vivo en mi propio cuerpo. Solo intento estar presente en él”, resumió.

Encontró apoyo en especialistas que la escucharon y en nuevas estrategias de autocuidado, como la introducción del reiki y la psicoterapia dinámica intensiva de corto plazo. “Me desbloqueó”, explicó sobre esta última experiencia: “muy poderosa”.

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Su etapa profesional después de Riverdale

La actriz vinculó los cambios físicos durante la pandemia y el regreso a Riverdale con trastornos inflamatorios que afectaron su autoestima (Katie Yu/The CW)

En Cosmopolitan, a nivel profesional, la actriz enfrentó el temor de quedar encasillada tras finalizar su participación en Riverdale. “Temía que si hacía una película de terror o una comedia romántica, me fueran a encasillar en esas dos cosas”, relató.

Por ese motivo, priorizó proyectos independientes y personales, incluso rechazando inicialmente la adaptación de La hipótesis del amor, novela de Ali Hazelwood. “La aparté”, confesó. Sin embargo, cambió de opinión cuando leyó el libro durante un viaje al Festival de Venecia: “Era jugoso y divertido, y pensé: ‘Ahora entiendo por qué a la gente le encanta este libro’”.

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El rodaje de La hipótesis del amor incluyó decisiones sobre la representación de la intimidad en pantalla. Reinhart discutió con la directora Clare Scanlon los límites de la escena sexual central: “Queremos que sea algo muy breve, un destello del pezón, en lugar de un desnudo frontal completo”.

Lili Reinhart afirmó que la presión sobre la imagen corporal persiste en la industria y en redes sociales como Instagram y TikTok (Prime Video)

“Fue la primera vez que firmé una cláusula de desnudo de verdad, en la que se especifica exactamente qué puede mostrar la cámara. Fue hasta emocionante”, añadió.

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La elección de Lili Reinhart para el papel de Olive generó debate entre los seguidores del libro. “Algunas personas no estaban contentas con mi elección. Creo que simplemente tenían en la cabeza que Olive no era blanca, o que yo no encajaba con la imagen que se habían hecho de ella”, observó.

También defendió el trabajo de Tom Bateman, quien interpreta a Adam en la película: “Había un montón de gente en los comentarios tratando de decirme quién debía interpretar a Adam, cuando nosotros ya habíamos elegido a Tom”.

Qué espera de los 30

Lili Reinhart señaló que en sus 30 busca proteger su tiempo y su salud emocional, mientras se aleja de la competitividad y de la búsqueda de premios (REUTERS/Eduardo Munoz)

En Cosmopolitan, al proyectar su vida en la nueva década, Lili Reinhart remarcó la importancia de proteger su tiempo y su salud emocional. “Estoy en una relación... Estoy en la mejor relación que tuve en mi vida”, reveló.

Sobre su futuro profesional, señaló que busca desligarse de la competitividad y el afán de reconocimiento: “No estoy en esta tierra para coleccionar premios. De verdad amo actuar y conectar con mis emociones, y da la casualidad de que es ante una cámara”.