Guatemala

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Un acto en el Congreso de la República de Guatemala confirmó a las bancadas que disputarán la etapa decisiva del 5 al 7 de agosto, cuando universitarios debatirán iniciativas sobre seguridad en el Hemiciclo Parlamentario

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Sala de sesiones con personas sentadas en mesas largas con laptops y documentos. Al frente, una mesa con funcionarios y un estrado. Banderas de Guatemala y pantallas.
Estudiantes universitarios participan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026, organizado por el Congreso de Guatemala, en un recinto de sesiones plenarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julio López anunció a los 35 equipos finalistas del Moot Legislativo Interuniversitario 2026, una competencia del Congreso de la República de Guatemala que en agosto llevará a estudiantes universitarios al Hemiciclo Parlamentario para redactar, debatir y defender iniciativas de ley sobre seguridad en una simulación de sesión plenaria.

La fase decisiva se realizará en tres jornadas, los días 5, 6 y 7 de agosto, con dos plenos preliminares y un pleno final. En esa instancia competirán 35 bancadas seleccionadas tras una edición que amplió de 16 a 35 los cupos de la ronda final y permitirá que más de 300 jóvenes vivan la experiencia de actuar como diputados.

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López, quinto secretario de la Junta Directiva, hizo el anuncio en conferencia de prensa junto con el congresista Manuel Archila. Los clasificados salieron de una convocatoria que reunió a 118 equipos y más de mil estudiantes universitarios de distintas carreras, organizados en grupos de hasta nueve integrantes de una misma universidad.

Cuatro personas posan sonriendo frente a un podio con micrófonos y un fondo blanco con varios logotipos que incluyen el texto 'Congreso de la República'
Cuatro personas sonríen mientras posan frente a un podio con micrófonos y un fondo con logotipos dorados del Congreso de la República durante un evento oficial. (Congreso de la República de Guatemala)

La edición 2026 reunió a más de mil estudiantes y 137 citaciones a funcionarios

Antes de la selección final, 630 estudiantes distribuidos en 70 bancadas participaron en la etapa de citaciones celebrada la semana anterior. En esa fase se realizaron 137 citaciones a funcionarios públicos para que los equipos reunieran información y fortalecieran el contenido de sus propuestas de ley.

De acuerdo con lo explicado durante la conferencia, la clasificación se definió por la suma de las calificaciones obtenidas en el formulario de inscripción y por el desempeño mostrado durante esas citaciones, conforme a los criterios de evaluación fijados desde el inicio del proceso. El ejercicio buscó que los participantes ampliaran sus conocimientos y reunieran elementos suficientes para construir sus iniciativas.

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López sostuvo que el nivel de esta edición fue alto y atribuyó la diferencia entre los equipos a detalles mínimos. También expresó su satisfacción por el trabajo de los estudiantes: “Para mí es de mucha satisfacción ver de cerca el trabajo realizado por los estudiantes universitarios”.

El tercer Moot comenzó el 18 de marzo con una convocatoria dirigida a jóvenes de 18 a 35 años. La consigna fue desarrollar una iniciativa de ley orientada a responder a la problemática de seguridad, con propuestas para proteger la integridad de los ciudadanos, reducir riesgos sociales y culturales y garantizar el cumplimiento de la ley.

Congreso de Guatemala convoca a tercera edición del Moot Legislativo
Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

El concurso duplicó su escala frente a las ediciones anteriores

La edición 2026 superó la meta del año anterior. Según López, la primera edición tuvo 20 equipos inscritos, la segunda 66 y la tercera llegó a 118 equipos, con más de mil estudiantes involucrados.

El diputado remarcó que la organización decidió abrir más espacios para la juventud al duplicar prácticamente el acceso a la fase final. En años anteriores, dijo, esa etapa estaba integrada por un máximo de 16 bancadas; esta vez continuarán 35.

Archila, que acompañó la lectura del listado, dijo que el espacio disponible “se queda corto” frente a la capacidad mostrada por los participantes. También llamó a valorar una mayor intervención de los jóvenes en las decisiones públicas y afirmó que abrir estos espacios fortalece la democracia y contribuye a formar a quienes tomarán decisiones en el país.

La lista de bancadas clasificadas quedó integrada por Acción Legislativa Juvenil, Acto, Ágora UVG, Ala Legislativa, Alianza ECP, Alianza Joven en Acción, Alianza por la Equidad, API, Ética, Forxela, Forja, Frente Juvenil por el Cambio, FUR, Innovación Ciudadana Petenera, Íntegro, Iudicium, Iuris Custodes, Ius Nova, Juntos al Cambio, Jusegua, Juventud Despierta y Resiliente, Juventud Reformista Nacional, Legislatura Juvenil, Liber, Líderes en Acción, Molón, Prevención Nacional, Prosperidad Ciudadana, Ratio Iuris, Real, Sinergia, TTU, UMG Huehue, Visión Estratégica Femenina y Voces de Occidente.

El Moot Legislativo es una iniciativa académica y de innovación cívica impulsada por el Congreso de la República de Guatemala para acercar a los universitarios al funcionamiento interno del Organismo Legislativo y al proceso de formación de las leyes. El listado de equipos clasificados puede consultarse en www.congreso.gob.gt y en las plataformas informativas del Congreso.

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