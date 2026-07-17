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Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

El brazo naval del cuerpo de élite iraní afirmó que sigue de cerca los movimientos y el armamento de las fuerzas desplegadas en la región, y cerró un comunicado difundido por Tasnim con un “Esperen...”

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Captura de pantalla de un video distribuido que muestra un misil lanzado por Irán, publicado el 28 de junio de 2026. IRGC/WANA/Distribuido vía REUTERS
Captura de pantalla de un video distribuido que muestra un misil lanzado por Irán, publicado el 28 de junio de 2026. IRGC/WANA/Distribuido vía REUTERS

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este viernes de que se aproxima la “hora cero” para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desplegadas en aguas de la región, en el sexto día consecutivo de una escalada militar entre ambas potencias que ha dejado al menos 38 muertos en territorio iraní y ha disparado el precio del petróleo a niveles no vistos en semanas.

“Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región”, señaló el mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido junto a la imagen de un portaaviones estadounidense, según informó la agencia Tasnim. El texto concluía con una escueta advertencia: “Esperen...”.

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El cuerpo militar de élite iraní afirmó además que “los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica”.

En un segundo comunicado emitido también este viernes, la Guardia Revolucionaria aseguró mantener el “control total” del estrecho de Ormuz y advirtió de que, mientras continúen las operaciones estadounidenses, “ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región”.

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Misiles iraníes se exhiben en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán, el 12 de noviembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Misiles iraníes se exhiben en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán, el 12 de noviembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La escalada se remonta al sábado pasado, cuando el presidente estadounidense Donald Trump dio por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio, alegando ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho. Dos días después, Washington reimpuso el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en Ormuz, en respuesta a que Teherán había declarado de nuevo el cierre del paso marítimo.

Este viernes, el Centcom anunció que sus fuerzas destruyeron la torre de vigilancia del puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, descrita como parte de una red de control marítimo a lo largo de la costa del golfo de Omán que Irán empleaba para atacar buques comerciales. La operación, según el mando estadounidense, permitirá “proteger” la navegación en la vía marítima.

La última ronda de ataques estadounidenses contra Irán se inició el jueves a las 14:00 hora del este (18:00 GMT) y concluyó a las 21:40 (01:40 GMT del viernes), según precisó el Centcom. Los objetivos alcanzados incluyeron decenas de instalaciones militares, entre ellas infraestructura logística y capacidades marítimas.

23/12/2021 Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/IRGC/dpa
23/12/2021 Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/IRGC/dpa

En esa ofensiva nocturna murieron al menos ocho personas y otras 19 resultaron heridas tras el bombardeo de tres puentes en la provincia sureña de Hormozgán, de acuerdo con medios iraníes y la agencia Tasnim. El portavoz del ministerio de Salud iraní, Hosein Kermanpur, elevó el balance global en su cuenta de X: “El número de heridos en los ataques estadounidenses ha superado los 400 y 38 compatriotas han muerto”.

Irán respondió bombardeando bases estadounidenses en Kuwait, Siria y Catar. Las autoridades de Jordania y de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí informaron haber interceptado varios misiles y drones iraníes durante la madrugada.

Teherán afirmó haber atacado y destruido objetivos en Al Tanf, en Siria, y en Catar, incluyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y aseguró haber causado la muerte de “un gran número de efectivos criminales estadounidenses”. El Centcom rechazó esas afirmaciones horas después mediante un mensaje en X: “Ningún soldado estadounidense en la región ha muerto o ha sido capturado recientemente”, calificando de “falsa” la versión difundida por las autoridades iraníes.

Kuwait denunció que una de sus plantas desalinizadoras y de energía sufrió daños en un ataque de represalia iraní, y pidió a sus residentes que redujeran el consumo eléctrico para estabilizar la red. Varios efectivos de las Fuerzas Armadas kuwaitíes resultaron heridos.

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