Mundo

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

El corrimiento ocurrió en una zona de relieve escarpado e impredecible, lo que llevó al Gobierno a abrir una investigación, financiar las tareas de auxilio y revisar otros riesgos geológicos latentes en el país

Guardar
Google icon
Equipos de rescate trabajan entre los escombros del deslizamiento de tierra registrado en el condado de Pengshui, a orillas del río Wujiang, en el municipio de Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)
Equipos de rescate trabajan entre los escombros del deslizamiento de tierra registrado en el condado de Pengshui, a orillas del río Wujiang, en el municipio de Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)

Un deslizamiento de tierra en las afueras de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, dejó al menos ocho muertos y 34 desaparecidos este viernes tras sepultar cerca de diez edificios residenciales.

El corrimiento se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana (hora local) en la localidad de Hanjia, condado de Pengshui, al pie de una ladera montañosa. Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV mostraron una masa de tierra y rocas desplomándose sobre una calle con viviendas y comercios, mientras vecinos huían entre una densa nube de polvo. Más de 1.100 residentes fueron evacuados de la zona, informaron autoridades locales y los medios oficiales.

PUBLICIDAD

De las 18 personas rescatadas con vida entre los escombros, ocho murieron después y otras dos sufrieron heridas graves. (Reuters)
De las 18 personas rescatadas con vida entre los escombros, ocho murieron después y otras dos sufrieron heridas graves. (Reuters)

De las 18 personas extraídas con vida de entre los escombros, ocho fallecieron posteriormente; otras dos quedaron con heridas graves. El alcalde del condado, Ren Xujiang, confirmó el balance en rueda de prensa y precisó que los equipos de rescate accedieron al lugar con excavadoras para retirar los restos de estructuras derrumbadas que bloqueaban una calzada principal. Dos edificios de aproximadamente cinco y 15 pisos resultaron dañados pero permanecían en pie.

Un funcionario local advirtió que el relieve escarpado e inestable de la zona, sumado a la amenaza de corrimientos adicionales, dificultó el avance de los trabajos. Para reducir riesgos, las autoridades cortaron el suministro de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro del área afectada.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Gestión de Emergencias activó el nivel 2 de respuesta nacional ante desastres geológicos —el segundo más alto del sistema chino— y desplegó más de 800 efectivos en el terreno. El gobierno envió también más de 8.000 artículos de ayuda, entre tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para las familias desplazadas.

Rescatistas trasladan a una víctima durante las tareas de búsqueda en el condado de Pengshui, Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)
Rescatistas trasladan a una víctima durante las tareas de búsqueda en el condado de Pengshui, Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)

El presidente Xi Jinping ordenó investigar las causas del desastre, extraer lecciones y eliminar otros peligros geológicos latentes en el país. El Ministerio de Hacienda, en coordinación con el de Gestión de Emergencias, destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para sostener las operaciones de búsqueda y brindar asistencia a los damnificados.

El condado de Pengshui, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou, está atravesado por el río Wujiang entre montañas kársticas, un tipo de paisaje propenso a la inestabilidad del suelo tras períodos de lluvia intensa. El siniestro ocurrió menos de dos semanas después de otro corrimiento en la provincia noroccidental de Gansu, que dejó 21 muertos y 12 desaparecidos.

(Con información de AP, AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

Deslizamiento de tierraDerrumbeChinaXi Jinping

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

Jens Spahn y su esposo, Daniel Funke, publicaron en redes sociales una foto junto al bebé Georg, nacido mediante un método prohibido en el país europeo

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Las tecnológicas de chips lideraron el retroceso de los principales índices en Nueva York, en una sesión de aversión al riesgo que dejó al Dow Jones con una caída del 0,8% y al Nasdaq con un 1,4%

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

La ofensiva comenzó a las 19:00 GMT, según el CENTCOM, y tuvo como objetivo debilitar el poder militar iraní, con blancos que incluyeron puentes en el sur, en una ampliación del tipo de objetivos

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent cerró en USD 88,10 y el WTI terminó en USD 82,49, mientras crecen los temores a cortes del transporte marítimo y ambos marcadores acumulan más de 15% semanal

El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán

Zelensky reasigna cargos de seguridad nacional en medio de una segunda jornada de manifestaciones

La multitud volvió a reunirse frente a la oficina presidencial para reclamar el retorno del ministro de Defensa Fedorov, cuya destitución desató una crisis política

Zelensky reasigna cargos de seguridad nacional en medio de una segunda jornada de manifestaciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

No siempre es falta de sueño: siete señales de alerta detrás del cansancio constante

No siempre es falta de sueño: siete señales de alerta detrás del cansancio constante

Esposa de Ángel Correa denuncia amenazas en medio de su salida de Tigres

Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Ariadna Montiel y Maru Campos se pelean por soberanía nacional tras audios de Marina del Pilar

Reniec: Así puedes dar de baja el DNI de un fallecido y evitar fraudes

INFOBAE AMÉRICA

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos

Tiene 75 años, superó con éxito un trasplante pulmonar robótico y volvió a respirar sin oxígeno

El petróleo subió casi 5% por la escalada entre Estados Unidos e Irán

ENTRETENIMIENTO

La celebración de Matt Damon y su esposa por el pase de Argentina a la final del Mundial: “Asustamos muchísimo a nuestros perros”

La celebración de Matt Damon y su esposa por el pase de Argentina a la final del Mundial: “Asustamos muchísimo a nuestros perros”

James Franco asegura tener video real de un extraterrestre y desata la confusión en redes

Una mujer pierde su juicio por despido tras abandonar el trabajo para ver a Bruce Springsteen

Jimothy, el mapache con una particular condición física que está conquistando las redes

De qué trata ‘El palacio del este’, el kdrama que marca el regreso de Nam Joo-hyuk a Netflix