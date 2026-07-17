Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Equipos de rescate trabajan entre los escombros del deslizamiento de tierra registrado en el condado de Pengshui, a orillas del río Wujiang, en el municipio de Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)

Un deslizamiento de tierra en las afueras de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, dejó al menos ocho muertos y 34 desaparecidos este viernes tras sepultar cerca de diez edificios residenciales.

El corrimiento se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana (hora local) en la localidad de Hanjia, condado de Pengshui, al pie de una ladera montañosa. Imágenes difundidas por la cadena estatal CCTV mostraron una masa de tierra y rocas desplomándose sobre una calle con viviendas y comercios, mientras vecinos huían entre una densa nube de polvo. Más de 1.100 residentes fueron evacuados de la zona, informaron autoridades locales y los medios oficiales.

PUBLICIDAD

De las 18 personas rescatadas con vida entre los escombros, ocho murieron después y otras dos sufrieron heridas graves. (Reuters)

De las 18 personas extraídas con vida de entre los escombros, ocho fallecieron posteriormente; otras dos quedaron con heridas graves. El alcalde del condado, Ren Xujiang, confirmó el balance en rueda de prensa y precisó que los equipos de rescate accedieron al lugar con excavadoras para retirar los restos de estructuras derrumbadas que bloqueaban una calzada principal. Dos edificios de aproximadamente cinco y 15 pisos resultaron dañados pero permanecían en pie.

Un funcionario local advirtió que el relieve escarpado e inestable de la zona, sumado a la amenaza de corrimientos adicionales, dificultó el avance de los trabajos. Para reducir riesgos, las autoridades cortaron el suministro de agua, electricidad y gas en un radio de un kilómetro del área afectada.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Gestión de Emergencias activó el nivel 2 de respuesta nacional ante desastres geológicos —el segundo más alto del sistema chino— y desplegó más de 800 efectivos en el terreno. El gobierno envió también más de 8.000 artículos de ayuda, entre tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para las familias desplazadas.

Rescatistas trasladan a una víctima durante las tareas de búsqueda en el condado de Pengshui, Chongqing. 17 de julio de 2026. (Reuters)

El presidente Xi Jinping ordenó investigar las causas del desastre, extraer lecciones y eliminar otros peligros geológicos latentes en el país. El Ministerio de Hacienda, en coordinación con el de Gestión de Emergencias, destinó 50 millones de yuanes (7,36 millones de dólares) para sostener las operaciones de búsqueda y brindar asistencia a los damnificados.

PUBLICIDAD

El condado de Pengshui, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou, está atravesado por el río Wujiang entre montañas kársticas, un tipo de paisaje propenso a la inestabilidad del suelo tras períodos de lluvia intensa. El siniestro ocurrió menos de dos semanas después de otro corrimiento en la provincia noroccidental de Gansu, que dejó 21 muertos y 12 desaparecidos.

(Con información de AP, AFP y Europa Press)