Presidente Asfura reafirma que Isla Conejo pertenece a Honduras y defiende la soberanía nacional

Honduras mantiene su posición histórica sobre Isla Conejo, según el Gobierno. (FOTOS: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó este viernes que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño, luego de participar en los actos conmemorativos por el 570 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, en referencia al conflicto armado de 1969.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario sostuvo que la presencia de autoridades hondureñas en el islote responde al ejercicio de la soberanía nacional y recordó que recientemente encabezó la izada de la bandera de Honduras en ese territorio.

Asfura manifestó que este tipo de actividades forman parte de una tradición institucional que se ha desarrollado durante varios años y reiteró que la posición del Estado hondureño sobre Isla Conejo no ha cambiado.

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Al mismo tiempo, destacó que Honduras mantiene una relación de amistad y cooperación con El Salvador, pese a las diferencias históricas relacionadas con este territorio.

“Isla Conejo le pertenece a Honduras”

El gobernante fue enfático al señalar que Isla Conejo es parte del territorio hondureño, afirmando que la presencia de las autoridades nacionales en el lugar responde al ejercicio de la soberanía del país.

Asimismo, explicó que la reciente izada de la bandera hondureña constituye un acto que se ha realizado de manera constante durante los últimos años.

Asfura aseguró que estas acciones reflejan la posición histórica del Estado hondureño respecto al islote ubicado en el Golfo de Fonseca.

No obstante, reiteró que Honduras y El Salvador continúan manteniendo relaciones de hermandad como países centroamericanos.

El mandatario aseguró que la izada de la bandera forma parte de un acto de soberanía. (FOTOS: FFAA de Honduras)

Durante su comparecencia, el mandatario también abordó otros temas de interés nacional, entre ellos la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Asfura volvió a solicitar al Congreso Nacional la aprobación de las reformas planteadas para la estatal eléctrica, argumentando que la institución enfrenta una compleja situación económica.

Según indicó, el deterioro financiero de la ENEE representa uno de los principales desafíos para el desarrollo económico del país.

El presidente sostuvo que no existe una solución inmediata para resolver la problemática, pero insistió en que las reformas son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El jefe del Ejecutivo también se refirió a los proyectos de infraestructura que impulsa su administración.

Explicó que tres hospitales continúan en proceso de construcción gracias al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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Respecto a los demás centros hospitalarios proyectados, indicó que el Gobierno trabaja en la búsqueda de mecanismos financieros que permitan concluir las obras y ponerlas en funcionamiento.

Asimismo, señaló que las instituciones de respuesta continúan atendiendo a las familias afectadas por las inundaciones registradas recientemente en el municipio de Wampusirpi, en Gracias a Dios.

El presidente Nasry Asfura reiteró que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño. (FOTOS: FFAA de Honduras)

Entre los proyectos estratégicos, Asfura destacó el impulso al corredor interoceánico, iniciativa con la que se busca fortalecer la conexión vial entre el océano Pacífico y el Atlántico.

También informó que avanza el plan para modernizar Henecan y Puerto Cortés, incluyendo la incorporación de nuevas grúas para agilizar las operaciones portuarias y reducir los tiempos de espera de las embarcaciones.

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En materia agrícola, señaló que mantiene conversaciones con las secretarías de Finanzas y Agricultura para atender las demandas de los productores de cebolla y definir mecanismos que permitan equilibrar la producción nacional con las importaciones.

Finalmente, al referirse al precio de los combustibles, explicó que el incremento anunciado para la próxima semana responde al impacto que continúa generando el conflicto en Medio Oriente sobre el mercado internacional del petróleo.