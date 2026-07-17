Honduras

Presidente Asfura reafirma que Isla Conejo pertenece a Honduras y defiende la soberanía nacional

El presidente Nasry Asfura reiteró que Isla Conejo forma parte del territorio hondureño y aseguró que la reciente izada de la bandera nacional en el islote corresponde a un acto de soberanía que se ha realizado durante varios años.

Guardar
Google icon
Honduras mantiene su posición histórica sobre Isla Conejo, según el Gobierno. (FOTOS: Presidencia de Honduras)
Honduras mantiene su posición histórica sobre Isla Conejo, según el Gobierno. (FOTOS: Presidencia de Honduras)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó este viernes que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño, luego de participar en los actos conmemorativos por el 570 aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador, en referencia al conflicto armado de 1969.

Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el mandatario sostuvo que la presencia de autoridades hondureñas en el islote responde al ejercicio de la soberanía nacional y recordó que recientemente encabezó la izada de la bandera de Honduras en ese territorio.

Asfura manifestó que este tipo de actividades forman parte de una tradición institucional que se ha desarrollado durante varios años y reiteró que la posición del Estado hondureño sobre Isla Conejo no ha cambiado.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, destacó que Honduras mantiene una relación de amistad y cooperación con El Salvador, pese a las diferencias históricas relacionadas con este territorio.

“Isla Conejo le pertenece a Honduras”

El gobernante fue enfático al señalar que Isla Conejo es parte del territorio hondureño, afirmando que la presencia de las autoridades nacionales en el lugar responde al ejercicio de la soberanía del país.

Asimismo, explicó que la reciente izada de la bandera hondureña constituye un acto que se ha realizado de manera constante durante los últimos años.

Asfura aseguró que estas acciones reflejan la posición histórica del Estado hondureño respecto al islote ubicado en el Golfo de Fonseca.

No obstante, reiteró que Honduras y El Salvador continúan manteniendo relaciones de hermandad como países centroamericanos.

El mandatario aseguró que la izada de la bandera forma parte de un acto de soberanía. (FOTOS: FFAA de Honduras)
El mandatario aseguró que la izada de la bandera forma parte de un acto de soberanía. (FOTOS: FFAA de Honduras)

Durante su comparecencia, el mandatario también abordó otros temas de interés nacional, entre ellos la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

PUBLICIDAD

Asfura volvió a solicitar al Congreso Nacional la aprobación de las reformas planteadas para la estatal eléctrica, argumentando que la institución enfrenta una compleja situación económica.

Según indicó, el deterioro financiero de la ENEE representa uno de los principales desafíos para el desarrollo económico del país.

El presidente sostuvo que no existe una solución inmediata para resolver la problemática, pero insistió en que las reformas son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la empresa.

El jefe del Ejecutivo también se refirió a los proyectos de infraestructura que impulsa su administración.

Explicó que tres hospitales continúan en proceso de construcción gracias al financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Respecto a los demás centros hospitalarios proyectados, indicó que el Gobierno trabaja en la búsqueda de mecanismos financieros que permitan concluir las obras y ponerlas en funcionamiento.

Asimismo, señaló que las instituciones de respuesta continúan atendiendo a las familias afectadas por las inundaciones registradas recientemente en el municipio de Wampusirpi, en Gracias a Dios.

El presidente Nasry Asfura reiteró que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño. (FOTOS: FFAA de Honduras)
El presidente Nasry Asfura reiteró que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño. (FOTOS: FFAA de Honduras)

Entre los proyectos estratégicos, Asfura destacó el impulso al corredor interoceánico, iniciativa con la que se busca fortalecer la conexión vial entre el océano Pacífico y el Atlántico.

También informó que avanza el plan para modernizar Henecan y Puerto Cortés, incluyendo la incorporación de nuevas grúas para agilizar las operaciones portuarias y reducir los tiempos de espera de las embarcaciones.

En materia agrícola, señaló que mantiene conversaciones con las secretarías de Finanzas y Agricultura para atender las demandas de los productores de cebolla y definir mecanismos que permitan equilibrar la producción nacional con las importaciones.

Finalmente, al referirse al precio de los combustibles, explicó que el incremento anunciado para la próxima semana responde al impacto que continúa generando el conflicto en Medio Oriente sobre el mercado internacional del petróleo.

Temas Relacionados

Presidente AsfuraHondurasIsla ConejoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: La FIFA designa a Tatiana Guzmán para el VAR de la final del Mundial 2026

La árbitra nicaragüense integrará el equipo de videoasistencia en el duelo entre Argentina y España del 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, como la primera de su país en una definición masculina

Nicaragua: La FIFA designa a Tatiana Guzmán para el VAR de la final del Mundial 2026

El régimen de Nicaragua obliga a empleados públicos a llevar acompañantes al acto del 19 de julio

La nueva directriz, documentada en cuatro relatos por el periódico Confidencial.digital, fija cupos de uno o dos asistentes adicionales por cada trabajador estatal y busca aumentar la concurrencia en la Plaza de la Fe

El régimen de Nicaragua obliga a empleados públicos a llevar acompañantes al acto del 19 de julio

Usuarios reportan supuesto hackeo de la cuenta de X de la expresidenta de Honduras Xiomara Castro

La cuenta oficial de X de la expresidenta Xiomara Castro presentó cambios inusuales en su perfil y publicaciones que apuntan a un posible acceso no autorizado.

Usuarios reportan supuesto hackeo de la cuenta de X de la expresidenta de Honduras Xiomara Castro

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Un acto en el Congreso de la República de Guatemala confirmó a las bancadas que disputarán la etapa decisiva del 5 al 7 de agosto, cuando universitarios debatirán iniciativas sobre seguridad en el Hemiciclo Parlamentario

35 equipos continúan en el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 que organiza el Congreso de Guatemala

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

La modalidad de transferencias inmediatas multiplicó por 36 el monto operado desde 2015, cuando registraba RD$ 130,000 millones, según la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana

Los pagos al instante movilizan RD$ 4.8 billones (USD 81,936) en República Dominicana y elevaron su cuota al 29% en 2025

TECNO

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

Tus contactos de WhatsApp ya no aparecerán “en línea”: este será su nuevo indicador de conexión

La papelera oculta y secreta de WhatsApp que está en tu teléfono

Freddy Vega, CEO de Platzi: “En uno o dos años de estudio, las personas salen a trabajar o a crear empresa”

Estos son los riesgos de no desenchufar los cargadores cuando se cargan celulares o tablets

Mujer perdió a su esposo y al poco tiempo se enamoró de un robot: “Nuestra conexión es más fuerte”

ENTRETENIMIENTO

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

“Siento que cada año me diagnostican algo más”: Lili Reinhart habla de su lucha contra enfermedades crónicas

Zendaya confirma que se alejará de Hollywood tras un intenso 2026: “A veces necesitas desaparecer por un tiempo”

La escena de ‘La Odisea’ que casi rompe a Jon Bernthal: así resistió el frío extremo en el Caballo de Troya

Tom Holland sobre Batman: “No tiene nada superior, solo tiene más dinero que Spider-Man”

De Titanic a James Bond: 8 actores que rechazaron papeles icónicos y nunca se arrepintieron

MUNDO

Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

Nueva amenaza de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Estados Unidos: “Esperen...”

Un corrimiento de tierra en China dejó ocho muertos, 34 desaparecidos y más de 1.100 personas sin hogar

Un político alemán desató una polémica tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos

El S&P 500 cerró a la baja por las ventas en acciones ligadas a la IA

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán: es la séptima noche consecutiva de bombardeos