Usuarios reportan supuesto hackeo de la cuenta de X de la expresidenta de Honduras Xiomara Castro

La cuenta de X de Xiomara Castro presentó cambios inusuales durante las últimas horas.(FOTO: Infobae)

La cuenta oficial en la red social X de la expresidenta de Honduras, Xiomara Castro, habría sido víctima de un presunto ataque cibernético luego de que usuarios detectaran modificaciones inusuales tanto en la descripción del perfil como en las publicaciones realizadas durante las últimas horas.

Las alteraciones comenzaron a generar preocupación entre seguidores y usuarios de la plataforma, quienes señalaron que el contenido difundido no coincide con el estilo de comunicación que habitualmente mantiene la exgobernante.

Hasta el momento, la exmandataria ni integrantes de su equipo han emitido un pronunciamiento oficial para confirmar si efectivamente la cuenta fue comprometida o si ya se iniciaron acciones para recuperar su control.

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Mientras tanto, las publicaciones continúan generando reacciones e incertidumbre entre los usuarios de la red social.

Cambios inesperados en el perfil

Entre las modificaciones observadas, la biografía de la cuenta dejó de identificar a Xiomara Castro como expresidenta de Honduras y fue reemplazada por referencias relacionadas con un videojuego.

Además, el perfil incluyó la bandera de Israel y un enlace que dirige a un sitio web para adultos, elementos completamente ajenos al contenido que normalmente comparte la exmandataria.

Estos cambios fortalecieron las sospechas de un acceso no autorizado por parte de terceros.

Usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla para documentar las alteraciones mientras esperaban una explicación oficial.

Usuarios detectaron modificaciones en la biografía y publicaciones del perfil. (FOTO: X)

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la publicación de un video relacionado con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acompañado de mensajes que tampoco corresponden a la línea habitual de comunicación de Castro.

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El contenido se viralizó rápidamente y provocó numerosas reacciones entre usuarios que cuestionaron la autenticidad de las publicaciones.

Especialistas en seguridad digital suelen advertir que este tipo de situaciones es común cuando una cuenta es vulnerada y utilizada para difundir contenido ajeno a su propietario.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre las causas del incidente.

Las alteraciones incrementaron las sospechas de un posible ataque cibernético. (FOTO: X)

Hasta el cierre de esta información, Xiomara Castro y su equipo de trabajo no habían informado si lograron recuperar el acceso a la cuenta o si presentarán una denuncia por el presunto ataque informático.

Tampoco se ha comunicado si la plataforma X ya fue notificada para colaborar en la recuperación del perfil.

Mientras tanto, usuarios recomendaron mantenerse atentos a futuras actualizaciones oficiales antes de considerar como auténticas las publicaciones recientes.

Las autoridades tampoco se han pronunciado sobre una posible investigación relacionada con el caso.

El contenido compartido no coincide con las publicaciones habituales de la exmandataria. (FOTO: X)

Recomendaciones ante posibles hackeos

Expertos en ciberseguridad recomiendan no interactuar con publicaciones sospechosas cuando una cuenta verificada presenta cambios repentinos en su contenido o identidad.

Asimismo, aconsejan evitar abrir enlaces compartidos desde perfiles presuntamente comprometidos hasta que sus propietarios confirmen haber recuperado el control.

En este caso, decenas de usuarios pidieron esperar un comunicado oficial de la expresidenta antes de dar por válidas las publicaciones realizadas desde la cuenta.

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El incidente también pone de relieve la importancia de reforzar las medidas de seguridad en las cuentas de figuras públicas, especialmente cuando estas concentran miles de seguidores y funcionan como canales de comunicación política.

La activación de la verificación en dos pasos, el uso de contraseñas únicas y la revisión periódica de las sesiones abiertas son algunas de las acciones recomendadas para reducir el riesgo de accesos indebidos.