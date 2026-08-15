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El Salvador: Tribunal Supremo Electoral habilitará 92 centros de votación en el extranjero para 2027

Para los comicios de 2027, el TSE habilitará 92 sedes en 29 países, mejorando el acceso y la atención a los salvadoreños fuera del territorio nacional

La presidenta del Tribual Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano, anunció que las elecciones presidenciales y legislativas de 2027 tendrán 92 centros de votación en el extranjero en 29 países. (Cortesía: tribunal Supremo Electoral)
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Las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador en 2027 incorporarán un sistema de votación en el extranjero más amplio y accesible para la diáspora salvadoreña, según lo anunciado este viernes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este avance responde a las demandas de los salvadoreños fuera del país, quienes podrán ejercer su derecho al sufragio bajo condiciones mejoradas y con mayor cobertura global.

Roxana Seledonia Soriano, presidenta del TSE, confirmó que para los próximos comicios se habilitarán 92 centros de votación en 29 países, lo que supone un aumento de once centros respecto al proceso electoral de 2024. Este incremento equivale a un crecimiento del 14 % en la oferta de puntos de votación en el extranjero.

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“Para las elecciones 2027 hemos planificado la instalación de noventa y dos centros de votación en el extranjero, distribuidos en veintinueve países para que nuestros compatriotas ejerzan el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial”, declaró Soriano. El objetivo principal es “que nuestra diáspora encuentre mejores condiciones, mayor accesibilidad y una atención más ágil y ordenada al momento de ejercer su derecho al sufragio”.

El Salvador sumó once centros de votación en el extranjero frente a 2024, cuando habilitó 81 sedes para el sufragio exterior. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Salvador sumó once centros de votación en el extranjero frente a 2024, cuando habilitó 81 sedes para el sufragio exterior. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

TSE avanza en la organización del voto en el extranjero

La estrategia del TSE se basa en la escucha activa de las opiniones, sugerencias y experiencias compartidas por los salvadoreños en diferentes regiones del mundo. La funcionaria detalló que el organismo está ampliando su capacidad de atención en el exterior, en respuesta a la creciente demanda de la comunidad salvadoreña radicada fuera del territorio nacional. “En 2024 se habilitaron ochenta y un centros de votación y ahora hemos planificado noventa y dos”, puntualizó la titular del TSE.

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Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación, con un total de 53 sedes. De estos, diez estarán ubicados en California, estado que alberga la mayor comunidad salvadoreña fuera del país. Esta distribución responde a la significativa presencia de la diáspora en esa región y busca garantizar que un mayor número de personas tenga la oportunidad de participar en el proceso electoral sin enfrentar grandes desplazamientos ni obstáculos logísticos.

Estados Unidos concentrará 53 centros de votación en el extranjero y California tendrá diez sedes por la magnitud de la comunidad salvadoreña. (Cortesía: Patricia Godínez)
Estados Unidos concentrará 53 centros de votación en el extranjero y California tendrá diez sedes por la magnitud de la comunidad salvadoreña. (Cortesía: Patricia Godínez)

En su mensaje, Soriano recordó que el TSE está cumpliendo en tiempo con lo establecido en los artículos ocho y diez de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. También informó sobre los avances en la conformación de la Junta Electoral Legislativa en el Extranjero (JELVEX) y la Junta Receptora de Votos en el Extranjero (JRVEX), estructuras fundamentales para el desarrollo y la transparencia del proceso electoral fuera de las fronteras nacionales.

El calendario electoral establece que el próximo 27 de agosto vence el plazo para que los partidos políticos presenten propuestas para integrar las juntas electorales en el extranjero. Este hito resulta esencial para asegurar la organización y supervisión de la votación en cada uno de los centros habilitados.

Con la habilitación de estos nuevos centros y el despliegue de la modalidad de voto electrónico presencial, El Salvador fortalece el vínculo con sus ciudadanos en el exterior y facilita el ejercicio democrático más allá de sus fronteras. “A nuestros compatriotas en el extranjero, quiero decirles que son parte fundamental de este proceso electoral. Desde el Tribunal Supremo Electoral estamos trabajando con anticipación para acercarles las condiciones necesarias para que puedan participar y ejercer su derecho al voto”, concluyó Soriano.

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