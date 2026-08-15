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Hallaron sin vida al ex profesor de Cambridge que renunció tras las acusaciones de plagio

El académico de 41 años fue encontrado muerto en una vivienda de Battersea, en Londres, un día después de la publicación en Estados Unidos de sus memorias y mientras seguían abiertas las pesquisas universitarias

La Policía Metropolitana informó que Jason Arday fue encontrado inconsciente en Battersea y que su muerte no presenta causas sospechosas (Créditos: NYT/ VIA SIMON & SCHUSTER; PHOTO BY ANSELM EBULUE)
La Policía Metropolitana informó que Jason Arday fue encontrado inconsciente en Battersea y que su muerte no presenta causas sospechosas (Créditos: NYT/ VIA SIMON & SCHUSTER; PHOTO BY ANSELM EBULUE)
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Jason Arday, el ex profesor de la Universidad de Cambridge que renunció a su cargo la semana pasada en medio de una polémica por plagio, fue encontrado muerto este viernes en Londres.

El académico de 41 años fue hallado inconsciente por la tarde en una vivienda del barrio de Battersea, al sur de la capital británica. El Servicio de Ambulancias alertó a la Policía Metropolitana, cuyos agentes confirmaron su muerte en el lugar y notificaron a su familia. Las autoridades consideraron el fallecimiento como inesperado y descartaron causas sospechosas; el caso quedó a cargo de la Unidad de Mando Central Sur, que preparará un expediente forense.

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La vicerrectora de Cambridge, Deborah Prentice, expresó en un comunicado que la institución estaba “profundamente entristecida” por la noticia y extendió sus condolencias a quienes lo rodeaban. La secretaria de Educación del Reino Unido, Lucy Powell, también manifestó estar “profundamente conmocionada” e instó a respetar la privacidad de sus seres queridos durante ese período.

La Universidad de Cambridge expresó su pesar por la muerte de Jason Arday y Deborah Prentice envió condolencias a su entorno (Reuters)
La Universidad de Cambridge expresó su pesar por la muerte de Jason Arday y Deborah Prentice envió condolencias a su entorno (Reuters)

Arday se había convertido en 2023 en el profesor negro más joven en incorporarse a Cambridge. Su recorrido académico comenzó a ser cuestionado en julio pasado, cuando Nathan Cofnas —un investigador estadounidense que se autodefine como “realista racial” y cuya vinculación con la universidad concluyó en 2024 entre señalamientos de racismo— difundió acusaciones sobre su obra, entre ellas que varias secciones de su tesis doctoral habrían sido copiadas de otros trabajos.

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Los diarios The Times y The Telegraph ampliaron las acusaciones con artículos que abarcaron tanto su producción académica como aspectos de su vida personal. Entre las afirmaciones cuestionadas figuraba que habría corrido 30 maratones en 35 días y recaudado millones de libras para organizaciones benéficas.

En una entrevista con The Times a comienzos de agosto, Arday admitió haber cometido “errores” en su obra, pero negó haber tenido motivos para actuar de esa forma. En ese sentido, sostuvo que la campaña para destituirlo tenía motivaciones raciales y que había sido “injustamente retratado como un mentiroso, un fantasioso y un fraude”.

El 5 de agosto anunció su dimisión como profesor universitario y como miembro del Jesus College, días después de que se iniciaran investigaciones formales. En una carta difundida en línea, describió esa decisión como “la única manera” de cerrar un “periodo difícil”, aunque fue enfático en que no debía leerse como una aceptación de las narrativas que circulaban sobre él.

Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge, en una imagen de octubre de 2020 obtenida de redes sociales (Reuters)
Jason Arday, exprofesor de la Universidad de Cambridge, en una imagen de octubre de 2020 obtenida de redes sociales (Reuters)

El día anterior a su muerte, sus memorias —tituladas Grandes y desafortunadas cosas— se publicaron en Estados Unidos, donde también atrajeron atención mediática; el lanzamiento en Gran Bretaña estaba previsto para más adelante en el mes.

Las acusaciones fueron adoptadas por periódicos y comentaristas de derecha británicos como argumento contra las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), con el planteo de que el profesor se había beneficiado de ellas de forma indebida. La controversia fracturó al campus y un grupo de colegas le escribió a la vicerrectora para cuestionar su incorporación y exigir un organismo externo de investigación, mientras otros suscribieron cartas en su defensa.

El miércoles, Prentice calificó la presunta mala conducta como una “aberración” y se comprometió a llevar adelante una investigación con participación de especialistas ajenos a la institución. Advirtió que el expediente no debía instrumentalizarse para poner en duda a otros docentes de minorías étnicas.

(Con información de AFP)

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