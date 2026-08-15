El pronóstico de Bill Gates sobre la salud: la IA cambiará para siempre el acceso al médico y la cura de enfermedades

Bill Gates afirmó que la IA puede “ayudar a salvar vidas”. Agencia de Noticias TT/ Stefan Jerrevang vía REUTERS.

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Hace años, Bill Gates pronosticó que el auge de la inteligencia artificial provocaría una revolución tecnológica comparable a la de los microprocesadores, los ordenadores personales, los teléfonos móviles e internet.

Actualmente, asegura que todo lo que vio desde entonces refuerza esa idea y ubica a la IA en el centro de un cambio “para siempre” en el acceso a la salud: herramientas capaces de elevar la calidad de la atención y ampliar su alcance, especialmente en los países con menos recursos.

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En un artículo compartido en blog personal, Gates sostuvo que la IA “puede ayudar a salvar vidas” y planteó que su avance es más rápido de lo que esperaba, con impacto en múltiples ámbitos.

Para Gates, la IA abre una transformación global “impresionante”. REUTERS/Elizabeth Frantz

En materia sanitaria, lo vinculó a un objetivo recurrente en la agenda de su fundación: mejorar el acceso a una atención médica de calidad para todos, con foco en el África subsahariana.

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Por qué Gates dice esto

Gates fundamentó su proyección en un problema estructural que, a su juicio, frena el progreso sanitario en las regiones más pobres del mundo: la escasez de personal de salud.

Según escribió, pese a los avances de los últimos 25 años (como la reducción a la mitad de la mortalidad infantil y la posibilidad real de eliminar o controlar enfermedades como la poliomielitis, la malaria, la tuberculosis y el VIH), el déficit de trabajadores sanitarios sigue siendo “grave” y persistente.

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Gates señaló un déficit de casi 6 millones de trabajadores sanitarios en el África subsahariana. REUTERS/Arlette Bashizi TPX IMÁGENES DEL DÍA

En el África subsahariana, indicó, existe un déficit de casi 6 millones de trabajadores sanitarios.

En ese contexto, describió que los equipos de salud deben priorizar la atención de demasiados pacientes con poco apoyo administrativo, sin tecnología moderna y sin directrices clínicas actualizadas.

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Como parte de ese cuadro, citó una estimación de la OMS: la atención sanitaria de baja calidad contribuye a entre 6 y 8 millones de muertes anuales en países de ingresos bajos y medios, sin contar los millones de personas que mueren por no tener acceso a la atención sanitaria.

El ejecutivo sostuvo que la IA puede ampliar el acceso a la salud sin reemplazar al personal sanitario. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Gates sostuvo que, frente a una brecha de esa magnitud, ni siquiera los esfuerzos más ambiciosos de contratación y formación alcanzarían para cerrarla “en un futuro previsible”.

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Por eso, planteó que la IA puede funcionar como una herramienta para ampliar el acceso a una atención de calidad sin reemplazar al personal, sino apoyándolo.

En su argumento, destacó el caso de Ruanda. Señaló que el país tiene un trabajador sanitario por cada 1000 habitantes, por debajo de la recomendación de la OMS de aproximadamente cuatro por cada 1000, y que al ritmo actual de progreso se tardarían 180 años en cerrar esa brecha.

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FILE PHOTO: Bill Gates listens during the annual Bloomberg Philanthropies Global Forum in Manhattan, New York City, U.S., September 24, 2025.REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

En ese contexto, mencionó que el ministro de Salud, Dr. Sabin Nsanzimana, anunció la puesta en marcha de un Centro de Inteligencia Sanitaria con tecnología de IA en Kigali, con el objetivo de usar los recursos limitados “de la forma más eficiente posible”.

Gates también explicó que, como parte de Horizonte 1000, se propuso acelerar la adopción de herramientas de IA en centros de atención primaria, comunidades y hogares, con la premisa de que esas soluciones “apoyarán al personal sanitario, no lo sustituirán”.

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En paralelo, describió usos que, según escribió, ya se ven en países con mayores recursos: la transcripción y el resumen automático de consultas, y la automatización de parte del papeleo posterior, para que médicos y enfermeros puedan dedicar más tiempo al paciente y concentrarse luego en el siguiente.

Gates citó a la OMS: la atención de baja calidad contribuye a entre 6 y 8 millones de muertes anuales. REUTERS/Tingshu Wang

Hacia el final, afirmó que esta colaboración con OpenAI, gobiernos, innovadores y profesionales de la salud en el África subsahariana representa un paso hacia el tipo de IA que considera necesaria: sistemas que ayuden a resolver desafíos que antes “simplemente no sabían cómo afrontar”.

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Además, invitó a quienes trabajan en IA a pensar cómo aprovechar al máximo esas herramientas y dijo que espera ver algunas de estas soluciones en acción durante su próxima visita a África.