Comisión de postulación en Guatemala define reglas para elegir contralor: voto a viva voz, quórum de 18 y prohibición de celulares

Miembros de la Comisión de Población asisten a una sesión formal en un amplio salón de convenciones. (Guatemala Visible)

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La Comisión de Postulación que debe proponer a seis aspirantes para dirigir la Contraloría General de Cuentas en el período 2026-2030 resolvió en su primera sesión que la votación final será a viva voz y por candidato individual, en un proceso que debe concluir antes del 22 de septiembre para que el Congreso de la República elija al nuevo titular antes de que venza el mandato actual, el 12 de octubre.

El plazo quedó acotado por la ley y por el calendario institucional: la nómina debe llegar al Legislativo al menos 20 días antes del cierre del período constitucional del funcionario saliente. Una vez recibida, el pleno del Congreso deberá designar al nuevo jefe de la CGC con una mayoría de 81 votos.

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Los 27 comisionados fueron juramentados el jueves por el Organismo Legislativo y sesionaron por primera vez este viernes 14 de agosto en el campus central de la Universidad Rafael Landívar, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. La comisión es presidida por el rector Miquel Cortés, según lo observado en la transmisión de Guatemala Visible.

La sede de trabajo quedó fijada en la Universidad Rafael Landivar por decisión unánime, después de que el pleno adelantara ese punto de la agenda para resolverlo antes de continuar con la discusión del reglamento interno.

En la misma jornada también fueron electos los cargos de apoyo: la decana de la facultad de contaduría pública y auditoría de la Universidad Regional Milvia Elías será secretaria y Alexander Sac, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, ocupará la subsecretaría.

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Un diseño gráfico detalla a los voceros de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas de Guatemala para el período 2026-2030. (Guatemala Visible)

El reglamento fijó votación individual, quórum de 18 miembros y sesiones públicas

Uno de los debates centrales giró en torno al artículo que regula la integración de la nómina final. El texto discutido establecía que cada comisionado debía pronunciarse de viva voz y exponer las razones de su voto, pero el pleno modificó esa redacción y sustituyó “deberá” por “podrá”, con lo que la justificación del sufragio queda como una facultad y no como una exigencia.

Cortés sostuvo durante la discusión que razonar el voto “es un derecho, no una obligación”, y recordó que la Corte de Constitucionalidad ha señalado que ese derecho debe resguardarse. La decisión final mantuvo la votación oral y descartó los bloques: cada candidato tendrá que ser conocido y votado por separado.

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En el reglamento, también se fijó un quórum y un umbral de decisión idénticos: 18 de los 27 comisionados deberán estar presentes para que una sesión sea válida y ese mismo número será necesario para aprobar cualquier resolución, sin importar cuántos integrantes asistan ese día. Cortés advirtió que reducir ese piso abriría espacio a maniobras que afectarían la transparencia del proceso.

Las sesiones ordinarias quedaron programadas de lunes a viernes entre las 9:00 y las 15:00. Una propuesta para empezar a las 8:00 fue rechazada: seis comisionados la apoyaron y 21 votaron por mantener el inicio a las 9:00.

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El reglamento permite extender las jornadas si la carga de trabajo lo requiere e incluso habilitar sesiones en sábado si el plazo constitucional lo exige. También ordena que las convocatorias se hagan por correo electrónico u otro medio acordado con al menos dos días de anticipación.

La comisión prohibió celulares y abrirá entrevistas y tachas contra aspirantes

Entre las reglas internas aprobadas figura la prohibición de usar teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la revisión de expedientes, las evaluaciones, las entrevistas y las votaciones. Las intervenciones de los comisionados también quedaron limitadas a tres minutos en la primera participación y a un minuto en la segunda, con un reloj visible en pantalla para todo el pleno.

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La comisión avanzó además en la aprobación de la agenda y del cronograma de trabajo, y conoció la propuesta del sitio web oficial que utilizará para publicar los registros del proceso. Todas las sesiones serán públicas y quedarán grabadas, y en esa plataforma se divulgarán expedientes, actas y grabaciones.

“Los aspirantes al cargo serán evaluados mediante entrevista, aunque los detalles de ese mecanismo todavía no han sido definidos.” La postuladora prevé discutir en próximas sesiones los lineamientos específicos de esa fase.

También se aprobó que las tachas contra candidatos podrán presentarse incluso sin sentencia firme, siempre que se refieran a la capacidad, idoneidad u honradez del postulante, estén respaldadas con elementos concretos y se entreguen por escrito junto con una copia digital en memoria USB. Los aspirantes señalados tendrán derecho a presentar su memorial de descargo.

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