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Privado de libertad: El obispo emérito Juan Abelardo Mata cumple 50 años de sacerdocio en Nicaragua

La conmemoración del 15 de agosto llega 47 días después de su detención y bajo una investigación sin motivos públicos, mientras fieles y promotores del jubileo reclaman su liberación y exigen información verificable

La investigación sobre Juan Abelardo Mata busca esclarecer el origen de propiedades y presuntos vínculos familiares, según las autoridades de Nicaragua. (Imagen de cortesía)
La investigación sobre Juan Abelardo Mata busca esclarecer el origen de propiedades y presuntos vínculos familiares, según las autoridades de Nicaragua. (Imagen de cortesía)
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Monseñor Juan Abelardo Mata cumple 50 años de sacerdocio este 15 de agosto en Nicaragua bajo restricciones impuestas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: el obispo emérito de Estelí permanece privado de libertad desde el 29 de junio, una situación que convirtió su jubileo sacerdotal en una jornada de preocupación y reclamo por su liberación.

El aniversario llega cuando se cumplen 47 días desde su detención, según el documento elaborado por su Jubileo de Oro Sacerdotal. El texto sostiene que las autoridades no han explicado públicamente los motivos de la medida.

Mata, de 80 años, fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1976 durante la solemnidad católica de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Medio siglo después, la misma fecha que debía reunir a la comunidad católica en torno a sus bodas de oro lo encuentra en uno de los episodios más duros de su trayectoria religiosa.

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La reseña preparada con motivo del jubileo indica que el 28 de junio celebró una misa en la parroquia Cruz del Calvario, en Estelí. Fieles citados en el documento afirman que durante la Eucaristía oró por la Iglesia y por los sacerdotes nicaragüenses desterrados por el régimen.

La Policía Nacional lo detuvo el 29 de junio en Estelí y no se informaron públicamente los motivos, según el documento por su Jubileo de Oro Sacerdotal. (Imagen de cortesía)
La Policía Nacional lo detuvo el 29 de junio en Estelí y no se informaron públicamente los motivos, según el documento por su Jubileo de Oro Sacerdotal. (Imagen de cortesía)

Un día después, el 29 de junio, la Policía Nacional lo detuvo. El 4 de julio, el Ministerio del Interior confirmó que había sido trasladado a su vivienda y quedó bajo investigación policial, aunque sin detallar las razones de esa investigación ni de la privación de libertad.

La Comisión Interamericana pidió ampliar la protección para Mata

La situación del religioso también llegó al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas provisionales para proteger a Mata ante la falta de información independiente sobre sus condiciones.

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El documento del jubileo recoge que la CIDH considera que la edad del obispo, su estado de salud y los antecedentes de amenazas, hostigamiento y persecución lo colocan en una situación de riesgo “extremo, urgente e irreparable”. El mismo texto recuerda que el organismo ya le había otorgado medidas cautelares en 2021.

El miércoles 12 de agosto, medios oficialistas difundieron imágenes y una entrevista con el religioso desde su vivienda para mostrarlo en actividades cotidianas. El documento conmemorativo cuestiona ese material y afirma que existen elementos que, a juicio de sus autores, permiten dudar de que la entrevista hubiera sido realizada recientemente.

Esteli, Nicaragua. 15/0872019. Entrevista con el obispo de Esteli, Monseñor Abelardo Mata quien hablo sobre su vida sacerdotal, su infancia, su familai y sus estudios para la revista Domingo. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.
Esteli, Nicaragua. 15/0872019. Entrevista con el obispo de Esteli, Monseñor Abelardo Mata quien hablo sobre su vida sacerdotal, su infancia, su familai y sus estudios para la revista Domingo. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Esa valoración figura en el propio documento y no establece por sí sola cuándo fueron grabadas las imágenes. Lo que sí queda asentado es que no existe información pública independiente que permita verificar con certeza sus condiciones actuales.

Su trayectoria incluye 31 años al frente de la diócesis de Estelí

Juan Abelardo Mata Guevara nació en Managua el 23 de junio de 1946. Su formación religiosa estuvo marcada desde temprano por la espiritualidad salesiana de Don Bosco.

Realizó parte de su formación en El Salvador y Guatemala, y después cursó estudios bíblicos en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. A lo largo de su ministerio fue sacerdote, educador, formador, misionero y obispo.

En 1988, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Managua. Dos años más tarde asumió como obispo de la Diócesis de Estelí, responsabilidad que ejerció durante 31 años.

El papa Francisco aceptó su renuncia en 2021 al alcanzar la edad prevista por el Derecho Canónico. Desde entonces, de acuerdo con la reseña biográfica incorporada al documento, continuó su vida sacerdotal desde su residencia, centrada principalmente en la oración y en la celebración de la Eucaristía.

La CIDH pidió a la Corte Interamericana ampliar las medidas provisionales para proteger a Juan Abelardo Mata ante la falta de información independiente sobre sus condiciones. (Imagen de cortesía)
La CIDH pidió a la Corte Interamericana ampliar las medidas provisionales para proteger a Juan Abelardo Mata ante la falta de información independiente sobre sus condiciones. (Imagen de cortesía)

Durante su etapa episcopal impulsó proyectos educativos, pastorales y sociales. Fue profesor del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima y promovió iniciativas orientadas a la formación de niños, jóvenes, maestros, seminaristas y comunidades rurales.

También estuvo vinculado a la creación y promoción de instituciones como la Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí, el Instituto Técnico Agropecuario Fray Fernando Espino y la Academia Pedagógica Pablo Apóstol. El documento añade que su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos, por tareas de mediación y por el acompañamiento a personas afectadas por la persecución política y religiosa.

El jubileo se convirtió en una jornada para exigir su liberación

La conmemoración de sus bodas de oro sacerdotales derivó así en una exigencia pública de libertad. Los promotores del aniversario llamaron a la Iglesia nicaragüense dentro y fuera del país a reclamar la “libertad absoluta e inmediata” de Mata, pedir información transparente sobre sus condiciones reales, exigir contacto con sus familiares y demandar respeto a su dignidad.

La convocatoria también pidió a parroquias y comunidades católicas de Nicaragua y del exterior celebrar este 15 de agosto la Eucaristía, rezar el Rosario y ofrecer oraciones por su vida, su integridad y su libertad.

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