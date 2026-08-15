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Si falla WhatsApp, revisa la papelera: elimina archivos, libera espacio y mejora el rendimiento

La papelera de WhatsApp se ubica en el apartado de ‘Almacenamiento y datos’ en ‘Ajustes’

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
Si WhatsApp o el celular falla, puede ser por falta de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si WhatsApp o el celular está fallando, una de las razones puede ser que la memoria se esté llenando. Esto afecta el rendimiento del dispositivo y la experiencia del usuario.

En esos casos, es clave revisar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y ayudar a que la aplicación y el teléfono mejoren su rendimiento. El paso a paso es el siguiente:

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  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
  5. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Por qué la memoria llena afecta el rendimiento del celular

Cuando la memoria del celular, sobre todo el almacenamiento interno, está casi llena, el sistema y las aplicaciones se quedan sin margen para trabajar con fluidez.

Esa falta de espacio afecta el rendimiento en varios frentes: hay menos lugar para archivos temporales y caché (datos que el teléfono usa para abrir y cargar funciones más rápido), por lo que tareas como actualizar apps o procesar fotos pueden fallar o volverse lentas.

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También se complican las actualizaciones y los procesos en segundo plano: con poco almacenamiento disponible, instalar o actualizar puede demorar más o no completarse, y algunos servicios del sistema se traban.

Revisar la papelera de WhatsApp ayuda a liberar espacio y mejorar el rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Revisar la papelera de WhatsApp ayuda a liberar espacio y mejorar el rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, el teléfono necesita gestionar con más frecuencia qué borra, qué comprime o qué mueve para liberar espacio, lo que suma carga y ralentiza el funcionamiento.

Por último, las apps que dependen de guardar datos (como WhatsApp, la cámara, redes sociales o el navegador) pueden colgarse, cerrarse o tardar en abrir porque no logran escribir archivos o mantener sus bases de datos al día.

Por qué WhatsApp consume mucho espacio

WhatsApp consume mucho espacio porque no solo incluye el peso de la aplicación: también acumula en el almacenamiento del teléfono una gran cantidad de archivos y datos generados por el uso diario.

Fotos, videos, audios y documentos que llegan por chats y grupos pueden quedar guardados en la memoria del celular, incluso si se vieron una sola vez.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Las apps que guardan datos pueden trabarse si no pueden escribir archivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suman los reenvíos y los duplicados: un mismo archivo puede descargarse más de una vez si aparece en conversaciones distintas. El consumo también crece con los Estados y el contenido de canales, sobre todo cuando predominan los videos.

Además, WhatsApp guarda caché (datos temporales para cargar más rápido chats, imágenes y miniaturas) y esa carpeta puede aumentar con el tiempo.

Otro punto clave son las copias de seguridad: según la configuración, puede haber copias locales en el teléfono y/o en la nube, y las locales suelen ocupar un volumen importante.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
WhatsApp ocupa espacio por algo más que la app instalada; por los archivos que se reciben y envían. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, las bases de datos de los chats, que almacenan mensajes e historial, también crecen a medida que se usa la app, en especial cuando hay muchos grupos activos.

De qué otras formas se puede ahorrar espacio en WhatsApp

Además de revisar la papelera de WhatsApp, conviene desactivar la descarga automática de medios, para evitar que todo lo que llega por grupos se guarde en el teléfono, y limitar el guardado automático en la galería, para que los archivos no queden duplicados.

Otra opción útil es eliminar contenido reenviado o repetido, que suele aparecer en varios chats y ocupa espacio de más. Si el sistema lo permite, vaciar el caché ayuda a reducir archivos temporales acumulados.

(WhatsApp)
Los reenvíos duplican archivos: el mismo contenido puede descargarse varias veces. (WhatsApp)

Además, revisar las copias de seguridad y, si corresponde, excluir los videos o ajustar la frecuencia puede recortar de forma significativa el tamaño total.

Por último, los archivos importantes pueden descargarse y guardarse en la nube o en una computadora y luego borrarse de WhatsApp para liberar memoria.

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