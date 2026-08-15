El Ejército yemení condenó el ataque hutí contra el sur del país y afirmó que responderá de forma “severa”

Miembros del ejército popular de los hutíes al final de un entrenamiento militar, en las afueras de Saná (EFE/EPA/YAHYA ARHAB/Archivo)

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El Ejército de Yemen advirtió que responderá de forma “disuasoria y severa” contra los rebeldes hutíes tras el ataque registrado el viernes por la noche en la ciudad portuaria de Moca, al sur del país, donde murieron cuatro civiles y otras ocho personas resultaron heridas.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, coronel Abdulá Al Nuzaily, informó en un comunicado oficial que la agresión contra la infraestructura portuaria dejó como saldo cuatro víctimas fatales. El Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, denunció que la acción busca “imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení” y amenaza la seguridad alimentaria y la subsistencia en medio de la crisis humanitaria.

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“Una vez más son visibles los implacables esfuerzos de las milicias hutíes por imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení, amenazar su seguridad alimentaria, destruir sus capacidades y medios de subsistencia, y agravar la crisis humanitaria”, afirmó Al Nuzaily.

El coronel subrayó la rápida respuesta de las unidades desplegadas en la costa occidental, especialmente las Brigadas de Resistencia Nacional, cuya intervención permitió repeler el ataque. También enfatizó que el Ejército no permitirá el uso de instalaciones civiles como objetivos de guerra y reiteró que estos hechos “no quedarán impunes”.

“Recibirán una respuesta disuasoria y severa, acorde con la magnitud de la amenaza y los crímenes cometidos”, aseguró el vocero. La cúpula militar reiteró su compromiso de proteger las aguas territoriales, los recursos y la soberanía nacional.

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El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli (Europa Press)

Las autoridades señalaron que continuarán los esfuerzos para neutralizar la amenaza de la insurgencia hutí, que controla gran parte del territorio y cuenta con el respaldo de Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Los insurgentes anunciaron también haber atacado con un dron una instalación de Saudi Aramco en Najrán, al suroeste de Arabia Saudita, y lanzaron cinco misiles contra barcos comerciales en el puerto de Moca, en el sur de Yemen, según informaron autoridades locales.

Un funcionario yemení detalló que los misiles impactaron en embarcaciones que descargaban en el puerto, dejando dos barcos en llamas. “Dispararon cinco misiles contra barcos comerciales que descargaban en el puerto, y dos barcos están en llamas”, declaró.

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El ataque ocurrió días después de un episodio similar en la misma ciudad, que permanece bajo control de fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Se lanza un misil hacia el objetivo durante lo que los hutíes de Yemen —alineados con Irán— describen como un ataque contra la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo (Yemen), el 9 de agosto de 2026 (Centro de Medios Hutí vía REUTERS)

Los hutíes afirman que sus acciones se dirigen contra objetivos militares y económicos vinculados con sus adversarios. No obstante, los recientes impactos en el puerto de Moca afectan directamente una infraestructura clave para la actividad comercial y pesquera, incrementando el riesgo para trabajadores y embarcaciones que operan en la zona.

La nueva ofensiva registrada en Yemen se produce tras el colapso el mes pasado de la tregua que, durante años, había disminuido la intensidad de la guerra civil entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita.

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El conflicto, que supera la década, enfrenta a los rebeldes hutíes —quienes mantienen el control de Saná y extensas zonas del norte y el oeste del país— con el Gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas aliadas a Arabia Saudita. La tregua anterior contribuyó a reducir de forma significativa los enfrentamientos directos, aunque no resolvió las disputas políticas ni militares entre las partes. La escalada de violencia registrada durante el último mes se tradujo en nuevos ataques letales dirigidos contra áreas bajo control gubernamental, reavivando la inestabilidad en el territorio yemení.

(Con información de Europa Press)