Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El Ejército yemení condenó el ataque hutí contra el sur del país y afirmó que responderá de forma “severa”

Las autoridades militares del gobierno reconocido internacionalmente dijeron que actuarán “acorde con la magnitud de la amenaza y los crímenes cometidos” por los insurgentes después de una agresión contra la infraestructura de un puerto del sur

Miembros del ejército popular de los hutíes al final de un entrenamiento militar, en las afueras de Saná (EFE/EPA/YAHYA ARHAB/Archivo)
Miembros del ejército popular de los hutíes al final de un entrenamiento militar, en las afueras de Saná (EFE/EPA/YAHYA ARHAB/Archivo)
Guardar

El Ejército de Yemen advirtió que responderá de forma “disuasoria y severa” contra los rebeldes hutíes tras el ataque registrado el viernes por la noche en la ciudad portuaria de Moca, al sur del país, donde murieron cuatro civiles y otras ocho personas resultaron heridas.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, coronel Abdulá Al Nuzaily, informó en un comunicado oficial que la agresión contra la infraestructura portuaria dejó como saldo cuatro víctimas fatales. El Gobierno yemení, reconocido internacionalmente, denunció que la acción busca “imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení” y amenaza la seguridad alimentaria y la subsistencia en medio de la crisis humanitaria.

PUBLICIDAD

“Una vez más son visibles los implacables esfuerzos de las milicias hutíes por imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení, amenazar su seguridad alimentaria, destruir sus capacidades y medios de subsistencia, y agravar la crisis humanitaria”, afirmó Al Nuzaily.

El coronel subrayó la rápida respuesta de las unidades desplegadas en la costa occidental, especialmente las Brigadas de Resistencia Nacional, cuya intervención permitió repeler el ataque. También enfatizó que el Ejército no permitirá el uso de instalaciones civiles como objetivos de guerra y reiteró que estos hechos “no quedarán impunes”.

“Recibirán una respuesta disuasoria y severa, acorde con la magnitud de la amenaza y los crímenes cometidos”, aseguró el vocero. La cúpula militar reiteró su compromiso de proteger las aguas territoriales, los recursos y la soberanía nacional.

PUBLICIDAD

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli (Europa Press)
El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas yemeníes, el coronel Majed al Nuzayli (Europa Press)

Las autoridades señalaron que continuarán los esfuerzos para neutralizar la amenaza de la insurgencia hutí, que controla gran parte del territorio y cuenta con el respaldo de Irán, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

Los insurgentes anunciaron también haber atacado con un dron una instalación de Saudi Aramco en Najrán, al suroeste de Arabia Saudita, y lanzaron cinco misiles contra barcos comerciales en el puerto de Moca, en el sur de Yemen, según informaron autoridades locales.

Un funcionario yemení detalló que los misiles impactaron en embarcaciones que descargaban en el puerto, dejando dos barcos en llamas. “Dispararon cinco misiles contra barcos comerciales que descargaban en el puerto, y dos barcos están en llamas”, declaró.

El ataque ocurrió días después de un episodio similar en la misma ciudad, que permanece bajo control de fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Se lanza un misil hacia el objetivo durante lo que los hutíes de Yemen —alineados con Irán— describen como un ataque contra la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo (Yemen), el 9 de agosto de 2026 (Centro de Medios Hutí vía REUTERS)
Se lanza un misil hacia el objetivo durante lo que los hutíes de Yemen —alineados con Irán— describen como un ataque contra la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo (Yemen), el 9 de agosto de 2026 (Centro de Medios Hutí vía REUTERS)

Los hutíes afirman que sus acciones se dirigen contra objetivos militares y económicos vinculados con sus adversarios. No obstante, los recientes impactos en el puerto de Moca afectan directamente una infraestructura clave para la actividad comercial y pesquera, incrementando el riesgo para trabajadores y embarcaciones que operan en la zona.

La nueva ofensiva registrada en Yemen se produce tras el colapso el mes pasado de la tregua que, durante años, había disminuido la intensidad de la guerra civil entre los hutíes y las autoridades respaldadas por Arabia Saudita.

El conflicto, que supera la década, enfrenta a los rebeldes hutíes —quienes mantienen el control de Saná y extensas zonas del norte y el oeste del país— con el Gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas aliadas a Arabia Saudita. La tregua anterior contribuyó a reducir de forma significativa los enfrentamientos directos, aunque no resolvió las disputas políticas ni militares entre las partes. La escalada de violencia registrada durante el último mes se tradujo en nuevos ataques letales dirigidos contra áreas bajo control gubernamental, reavivando la inestabilidad en el territorio yemení.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaYemenArabia Sauditarebeldes hutíesGuerra en Medio OrienteMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Canadá sancionó a cinco altos funcionarios de Irán por amenazar la navegación internacional en el estrecho de Ormuz

Las nuevas restricciones forman parte de una estrategia conjunta con otros países para contener las actividades que Ottawa considera desestabilizadoras del régimen persa

Canadá sancionó a cinco altos funcionarios de Irán por amenazar la navegación internacional en el estrecho de Ormuz

Denuncian que más de 8.000 reclusos murieron en las cárceles de Venezuela durante los últimos 15 años

El Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó la gestión del sistema penitenciario y pidió al chavismo explicar los resultados de las políticas aplicadas durante ese período

Denuncian que más de 8.000 reclusos murieron en las cárceles de Venezuela durante los últimos 15 años

Un segundo tren descarriló en Inglaterra en menos de 24 horas y volvió a poner en alerta al sistema ferroviario

Unos 40 pasajeros viajaban a bordo de la formación que cubría la ruta entre Southend y London Liverpool Street. La policía, los servicios de emergencia y los bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona y facilitar el inicio de las pericias

Un segundo tren descarriló en Inglaterra en menos de 24 horas y volvió a poner en alerta al sistema ferroviario

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia y dejó al menos 20 muertos

Las autoridades emitieron advertencias preventivas para varias provincias del este del país tras los primeros reportes de los organismos sismológicos. El temblor afectó a Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia y dejó al menos 20 muertos

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania

La localidad situada en el sudeste de la isla obtuvo la distinción máxima del certamen Borgo dei Borghi. El sitio conserva tradiciones gastronómicas únicas y un patrimonio histórico reconocido por la UNESCO

Surgió de las ruinas de un terremoto y conquistó el título del pueblo más bello de Italia: así es Militello Val di Catania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alerta por nevadas en Mendoza y Neuquén: crece la preocupación por el ganado y ya hay más de tres mil camiones varados

Alerta por nevadas en Mendoza y Neuquén: crece la preocupación por el ganado y ya hay más de tres mil camiones varados

Resultados Lotería de Santander hoy 15 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 15 de agosto

Temblor hoy en México: noticias, actividad sísmica 15 de agosto de 2026

Así funcionará el transporte y los servicios públicos durante el feriado por el 17 de agosto en el AMBA

DEPORTES

Cómo será la cancha que se utilizará en Neuquén para enfrentar a Turquía por la Copa Davis: las razones y los detalles de construcción

Cómo será la cancha que se utilizará en Neuquén para enfrentar a Turquía por la Copa Davis: las razones y los detalles de construcción

A 45 años de una jornada histórica: Boca campeón con Maradona, el descenso de San Lorenzo y el último partido de Labruna en River

Un luchador argentino reveló el detrás de escena de pelear en UFC: “Si les da la gana, te pueden cortar cuando quieran”

El comunicado de Rosario Central tras la grave denuncia que hizo el arquero de Corinthians en el partido de Copa Libertadores

Banfield le dio otro golpe a Racing: lo venció 1-0 en Avellaneda y le provocó su tercera derrota seguida en el Torneo Clausura

ENTRETENIMIENTO

La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

La perseverancia secreta de Harrison Ford: cómo sobrevivió al rechazo y reinventó su destino en Hollywood

Michael Imperioli recordó la llamada que le heló la sangre cuando se enteró de la muerte de su compañero en Los Soprano

“Salí creyendo que era mío, pero fue de Leonardo DiCaprio”, la confesión de Matthew McConaughey sobre Titanic

“Llegué a tatuarme la muñeca para no olvidarlo”, afirmó Rosie O’Donnell sobre los pronombres elegidos por su hija Clay

Drew Starkey se despide de "Outer Banks": “Amé mi experiencia en esa serie”