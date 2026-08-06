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Miles se benefician de las jornadas de atención médica del programa “Juntos por la Salud” que adelantan Panamá y Estados Unidos

Iniciativa de cooperación entre los gobiernos de ambos países fortalece el acceso a los servicios de salud de las comunidades apartadas

Programa permite ampliar la cobertura hacia comunidades que antes carecían de atención médica regular. (Minsa)
Programa permite ampliar la cobertura hacia comunidades que antes carecían de atención médica regular. (Minsa)
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Más de 15 mil panameños han recibido atención médica en los últimos ocho meses gracias al programa “Juntos por la Salud”, una colaboración entre Panamá y Estados Unidos que refuerza la asistencia sanitaria en comunidades vulnerables.

El impacto de esta alianza se refleja en la cobertura a miles de familias, a través de la labor conjunta entre el Ministerio de Salud, el Comando Sur estadounidense y la Guardia Nacional de Misuri.

La información detalla que el programa ha permitido que profesionales de ambos países atiendan a la población panameña en diversas especialidades, intercambiando conocimientos con el personal de salud local.

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Durante una ceremonia oficial, el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, agradeció el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y subrayó que la cooperación representa el compromiso compartido con el bienestar de la población.

Según el funcionario, la iniciativa ha generado “un impacto positivo para decenas de miles de personas” en todo el país.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, revisa los resultados de la iniciativa conjunta de salud. (Minsa)
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, revisa los resultados de la iniciativa conjunta de salud. (Minsa)

En el acto, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, explicó que “Juntos por la Salud” forma parte de los esfuerzos bilaterales de ambos gobiernos, enfocados en robustecer la seguridad y la asistencia humanitaria.

El diplomático afirmó que el aumento de recursos para estos programas demuestra la importancia que Panamá y Estados Unidos otorgan a la colaboración en beneficio directo de la ciudadanía.

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Las jornadas médicas, desarrolladas también en el marco del ejercicio Panamax, reúnen a médicos panameños y estadounidenses que ofrecen atención integral y fortalecen las capacidades del sistema sanitario nacional.

Este lunes arrancó en el istmo el ejercicio militar multinacional Panamax 2026 con el despliegue de 1,700 soldados de 21 países para fortalecer la protección del Canal interoceánico. Se dio a conocer que las maniobras de estos ejercicios durarán 11 días e incluyen operaciones simultáneas en áreas del Pacífico y el Caribe panameño,

El programa de salud, por su parte, facilita el acceso a servicios de sanidad en zonas donde antes era limitado, ampliando la cobertura a comunidades que antes carecían de atención regular.

Para optimizar la gestión de residuos en los distritos de Panamá y San Miguelito se dio el aval para el proyecto de diseño y construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón. (Minsa)
Para optimizar la gestión de residuos en los distritos de Panamá y San Miguelito se dio el aval para el proyecto de diseño y construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón. (Minsa)

El propósito de la iniciativa es acercar atención médica de calidad y reforzar el sistema de salud panameño. De acuerdo con las autoridades, estas estrategias permiten que las familias más necesitadas reciban apoyo directo y mejoren su calidad de vida.

Paralelamente, se formalizó la entrega de la orden de proceder para el proyecto de diseño y construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón, con un presupuesto de $4.499.999,88.

El objetivo, dijeron las autoridades del ramo, es optimizar la gestión de residuos en el distrito capital y en San Miguelito.

El ministro Boyd Galindo enfatizó que la obra representa un avance en la modernización de la cadena de manejo de residuos, permitiendo separar los materiales reciclables y mejorar las condiciones sanitarias en la ciudad.

“Son pasos que van marcando un hito en una de las actividades más importantes para la salud del pueblo panameño”, indicó el titular de la cartera de salud.

Iniciativa pretende modernizar la cadena de manejo de residuos para separar los materiales reciclables. EFE/ Carlos Lemos
Iniciativa pretende modernizar la cadena de manejo de residuos para separar los materiales reciclables. EFE/ Carlos Lemos

Por su parte, el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, precisó que la nueva infraestructura permitirá agilizar la descarga de los camiones, reducir el tiempo de espera y mejorar la seguridad del personal, optimizando así el uso del relleno sanitario.

Tanto la cooperación sanitaria como la inversión en infraestructura ambiental muestran el enfoque de las autoridades panameñas y estadounidenses en fortalecer la salud pública y la gestión sostenible de los recursos en el país.

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