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Abrigos arquitectónicos y siluetas deconstruidas: Copenhague redefine el futuro de la pasarela

La Semana de la Moda en la capital danesa reúne propuestas de fuerte impronta visual, con prendas de inspiración utilitaria, cortes asimétricos y escenografías de alto impacto

Tres modelos sobre pasarela blanca; estructura de metal negro con paraguas rojos y blancos de fondo. Modelos con abrigo beige, abrigo azul y conjunto negro
Copenhagen Fashion Week celebra 20 años en Copenhague y refuerza su lugar como la quinta capital de la moda.
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Desde el lunes y hasta este viernes, las calles de Copenhague dejan de ser solo un escenario cotidiano para convertirse en el epicentro de la moda mundial. La Copenhague Fashion Week celebra sus 20 años con una edición marcada por la reinvención del diseño escandinavo y la consolidación de la sustentabilidad como estándar ineludible. Sin buscar parecerse a París, Milán, Londres o Nueva York, la capital danesa consolida su propio modelo y se posiciona como la “quinta capital de la moda”.

Copenhague: de la periferia a la vanguardia global

Allá por 2006, cuando inició, la Semana de la Moda en la capital danesa tenía como objetivo reunir a la industria nórdica bajo una misma plataforma. Veinte años después, la ciudad se transformó en un laboratorio internacional de tendencias, impulsada por marcas como Ganni, Cecilie Bahnsen, Stine Goya y Rotate.

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El evento actual cuenta con 34 desfiles y presentaciones para la temporada primavera-verano 2027, un número que refleja el crecimiento y la proyección global de la cita.

El salto internacional de Copenhague no se explica solo por la creatividad de sus diseñadores, sino también por una identidad colectiva forjada en contraste con el lujo tradicional europeo. La moda danesa apostó por el volumen, los estampados vibrantes y la mezcla de prendas funcionales con detalles extravagantes, superando la imagen clásica de minimalismo y neutralidad.

Copenhagen Fashion Week
Esta edición cuenta con 34 desfiles y presentaciones para la temporada primavera-verano 2027, un número que refleja el crecimiento y la proyección global (Katie Collins/Alamy Live News)

El street style como fenómeno y termómetro global

En cada edición, el verdadero espectáculo se traslada de la pasarela a las calles. Editores, compradores y creadores de contenido transforman las veredas de Copenhague en una pasarela espontánea donde surgen tendencias que luego se replican internacionalmente. Muchas de las propuestas, que meses después llegan a grandes cadenas minoristas como Zara, aparecieron primero en la capital danesa.

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En la edición primavera-verano 2027, los accesorios para el cabello captaron la atención: gorros tejidos al crochet, moños XL, cintas de satén y hebillas llamativas dominaron la escena y redefinieron el protagonismo de los complementos. La tendencia encaja perfectamente con el ADN de la moda danesa: prendas simples elevadas mediante detalles inesperados.

El uso de superposiciones, prendas oversize y mezclas de estampados contribuye a una estética reconocible y adaptable. La funcionalidad permanece como un elemento central, ya que muchas de las asistentes deben moverse por la ciudad en bicicleta.

La moda de Copenhague se reconoce por su capacidad para unir opuestos: un vestido de encaje con una campera técnica, una falda transparente sobre un pantalón ancho o un blazer masculino con accesorios inesperados.

Copenhagen Fashion Week
La ciudad danesa proyectó su propio modelo de moda, lejos de la influencia de París, Milán, Londres y Nueva York (Katie Collins/Alamy Live News)

Escenarios conceptuales y colecciones como experiencias

Uno de los momentos más comentados de esta edición fue la presentación de una marca que transformó la pasarela en una instalación artística a cielo abierto.

La estructura, formada por una geometría de metal negro y cientos de paraguas rojos y blancos, sirvió como telón de fondo y metáfora visual del clima local y la protección. Esta instalación creó un contraste entre lo industrial y lo orgánico, reforzado por el entorno natural del parque y el suelo blanco de la pasarela.

Las prendas presentadas respondieron a una lógica de exploración arquitectónica y deconstrucción. Abrigos largos con capucha, detalles de volantes y cintas de contraste, una paleta reducida de beige, negro y azul marino, así como accesorios como gafas de sol afiladas y botas industriales, definieron una propuesta que desafió los límites entre funcionalidad y vanguardia. La marca no solo presenta ropa, sino que crea un mundo visual completo.

Copenhagen Fashion Week
El minimalismo tradicional dio paso a una identidad basada en el volumen, los estampados y la mezcla de estilos (Katie Collins/Alamy Live News)

Sustentabilidad: un nuevo estándar para la moda internacional

Desde 2020, Copenhague Fashion Week exige a las marcas el cumplimiento de 19 requisitos mínimos de sustentabilidad, auditados de manera independiente.

Solo aquellas firmas que puedan demostrar prácticas responsables en toda su cadena de producción acceden al calendario oficial, una política que fue replicada por semanas de la moda como las de Berlín, Ámsterdam y Oslo.

El objetivo es que los compromisos no queden solamente en el discurso, sino que puedan traducirse en cambios dentro de sus modelos de producción y trabajo.

La influencia de Copenhague Fashion Week no radica únicamente en sus desfiles, sino en la capacidad de la ciudad para expresar una visión colectiva que desafía las reglas tradicionales de la industria.

Desde la presencia de bicicletas estacionadas junto a los escenarios hasta la proyección global de marcas independientes, la cita danesa demostró que es posible hacer moda creativa sin perder funcionalidad, consciente sin volverse solemne y sofisticada sin depender del lujo tradicional.

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