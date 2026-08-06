Microtraficantes operaban a metros de una escuela en Costa Rica: ocho detenidos tras allanamientos

PCD desmantela dos puntos de venta de drogas en Limón y Guanacaste: ocho personas fueron detenidas. Crédito: MSP

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Una investigación que se prolongó durante varios meses permitió a la Policía de Control de Drogas (PCD) desarticular varias estructuras dedicadas, presuntamente, al microtráfico en las provincias de Limón y Guanacaste. Como resultado de los operativos fueron capturadas ocho personas y se decomisaron drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y municiones.

El caso de mayor impacto se desarrolló en el distrito de Cariari, en el cantón de Pococí, Limón, donde los agentes allanaron cuatro viviendas que, de acuerdo con las pesquisas, eran utilizadas para la venta y distribución de drogas.

Las autoridades indicaron que los inmuebles estaban ubicados a escasos metros de la escuela El Progreso, una situación que incrementaba el riesgo para estudiantes, docentes y vecinos, debido al constante movimiento relacionado con la comercialización de sustancias ilícitas.

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Durante este operativo fueron detenidas cinco personas. Entre ellas figuran dos mujeres de apellidos Rojas y Morales. Esta última cuenta con un expediente por tenencia de drogas.

También fueron capturados dos hombres apellidados Álvarez y Villarreal, quienes registran informes policiales por tenencia de drogas.

Allanamientos en Limón y Guanacaste dejan ocho detenidos, drogas, un rifle y dinero en efectivo. Crédito: MSP

A ellos se suma un sujeto de apellido López, quien posee antecedentes judiciales por delitos como robo agravado, portación ilegal de arma permitida, incumplimiento de medidas de protección, violencia psicológica, agresión física, violencia patrimonial y tenencia de drogas.

Como parte de los allanamientos en Cariari, la PCD decomisó seis gramos y 156 dosis de crack, diez gramos de cocaína, 29 gramos y 18 envoltorios con marihuana, además de ₡452,000 (USD 1,000) en efectivo que, según las autoridades, sería producto de la actividad ilícita.

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Operativo en Guanacaste

En un segundo operativo desarrollado en el distrito de La Fortuna, cantón de Bagaces, Guanacaste, la Policía de Control de Drogas intervino una vivienda donde, presuntamente, funcionaba otro punto de venta de estupefacientes.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, la actividad ilegal había provocado un aumento en los robos, hurtos y el consumo de drogas en plena vía pública, afectando la tranquilidad de los habitantes de la comunidad.

En este sitio fueron detenidas tres personas.

Los agentes arrestaron a un hombre de apellido López, quien posee un expediente por tenencia de drogas.

Asimismo, fueron capturados dos hermanos de apellido Murillo. Uno registra antecedentes por agresión psicológica, violencia patrimonial y tenencia de drogas, mientras que el otro mantiene un expediente por el delito de venta de drogas.

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Durante el registro de la vivienda, los oficiales decomisaron 40 dosis de crack, 15 dosis de cocaína conocidas como “puntas”, tres dosis de marihuana, un rifle, 45 municiones de distintos calibres, ₡94.000 (USD 208) en efectivo y diversos implementos utilizados para la preparación y dosificación de drogas.

Operativos contra el microtráfico devuelven la tranquilidad a comunidades de Limón y Bagaces, según autoridades. Crédito: MSP

Denuncias ciudadanas fueron clave

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que ambas investigaciones se iniciaron gracias a información suministrada por ciudadanos mediante la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6 de la Policía de Control de Drogas.

Las autoridades reiteraron que este mecanismo permite recibir denuncias anónimas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y el microtráfico, facilitando el desarrollo de investigaciones que concluyen con intervenciones policiales como las realizadas este miércoles.

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En los allanamientos también participaron oficiales de la Fuerza Pública, quienes brindaron apoyo para asegurar los perímetros y garantizar el desarrollo de las diligencias judiciales.

Los ocho detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde enfrentarán un proceso por el presunto delito de venta de drogas.

La legislación costarricense establece penas que van desde los ocho hasta los quince años de prisión para quienes sean hallados culpables de comercializar estupefacientes.