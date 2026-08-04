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El suegro del futbolista Carlos Palacios fue detenido en Chile: la policía decomisó 1.480 kilos de drogas

Dos chilenos y dos bolivianos fueron apresados mientras la droga fue avaluada en casi USD 20 millones

Carlos Palacios, Boca Juniors.
La Fiscalía chilena no descartó una posible investigación al mediocampista de Boca Juniors, ex Colo Colo.
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La Policía de Investigaciones (PDI) se anotó un nuevo logro al desarticular tres bandas narco que internaba droga desde Bolivia, decomisando armas y casi 1.500 kilos de estupefacientes. En medio de los allanamientos, cuatro personas fueron detenidas, entre los que se cuenta el suegro del actual futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios.

De acuerdo a información policial, los tres operativos -Operación “Mar de Drake II”, “Norte Rojo II” y “Capitanes”-, terminaron con dos ciudadanos chilenos y dos bolivianos detenidos, además de 1.480 kilos de droga incautada, valuada en $18.015.300.000 de pesos, unos USD 19.722.262.

Según informó el director general de la PDI, Eduardo Cerna, “hemos incautado más de una tonelada, 484 kilos de drogas, entre clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa. Cinco vehículos incautados, dos armas de puño y un rifle, y más de ocho cuentas bancarias congeladas”.

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De acuerdo a Cerna, se trata de “estructuras debidamente organizadas con roles definidos, con tareas específicas y con un patrimonio importante. Aquí hay una manifestación real de lo que es el ‘follow the money’, o sea seguir el dinero, para poder empobrecer y sacar de circulación todo el fenómeno delictivo".

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agregó que “la droga es en gran parte, es el combustible del crimen organizado. Desbaratar bandas nacionales o extranjeras, lograr quitarles parte de ese dinero, armas, va aminorando la acción de esos grupos delictuales que son los que atemorizan los barrios".

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Mujer con mascarilla, mesa cubierta con tela oscura, paquetes amarillos y negros, letrero de 'EVIDENCIA', un rifle, carteles PDI, muro con alambre
La droga decomisada.

El suegro de Palacios

Sin embargo, la noticia que realmente causó revuelo fue que uno de los dos chilenos detenidos es Sebastián Soto Guerra, de 33 años, señalado como miembro de la banda “Los Pájaros de La Legua” y suegro de Carlos Palacios, quien cayó con 75 kilos de pasta base y usaba un vehículo a nombre del futbolista de Boca Juniors para trasladar la droga.

Para peor, uno de los domicilios allanados en la comuna santiaguina de La Florida está a nombre de la pareja de Palacios, Alexia Catalina, razón por la cual la policía no descarta investigar al mediocampista ofensivo del equipo xeneize, tal como lo afirmó el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros.

“Nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro. Y no lo digo solo en esta en particular, lo digo finalmente en todas las investigaciones, siempre hay que tener la mirada bien amplia para efecto de no encapsularnos con posiciones que de repente nos van a llevar a no tener los resultados que buscamos”,

“Así que siempre están todas las posibilidades de que puedan ser imputados o pueda ser testigos en este caso en particular”, sostuvo el persecutor

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