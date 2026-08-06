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Así vivió El Salvador la fiesta a su patrono, el Divino Salvador del Mundo

Cada 5 de agosto, los salvadoreños se reúnen para celebrar la transfiguración de su patrono, “El Divino Salvador del Mundo”, un acto que marca el final de las fiestas de la capital de El Salvador.

Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
En una de las procesiones numerosas, la imagen del Divino Salvador del Mundo, patrono de San Salvador, sale con sus mejores vestiduras y arreglos florales para recorrer un tramo hacia la Catedral Metropolitana. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Decenas de feligreses acuden a la actividad con gran devoción a su patrono, un evento anual que no se pierden. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Previo a la procesión y acto de transfiguración, se ofrece una misa en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús, una de las iglesias más antiguas de San Salvador, que aún conserva su estructura de madera y lámina troquelada. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Todo el acto es presidido por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, de 67 años de edad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
A su salida de la Basílica, la figura del patrono es recibida con alegría por los devotos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Un amor que se presenta de diversas formas. Los creyentes acuden al acto con muestras de fe al patrono, como flores. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
La creatividad de los salvadoreños se representa en cómo viven o acuden a estas festividades. En la foto, una mujer lleva a un patito vestido de un servidor de la iglesia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Los cargadores llevan consigo el anda procesional del Divino Salvador del Mundo con mucho respeto y responsabilidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Enormes filas de servidores se dan cita al acto religioso que es considerado como uno de los más grandes del país. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
También mujeres servidoras toman la responsabilidad de cargar el anda procesional, un rol que ha cambiado con el paso de los años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Curiosamente, la mayoría de ocasiones que se celebra este evento religioso en San Salvador, llueve durante la procesión y, en ocasiones, durante el acto de la transfiguración. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Este 2026 no fue la excepción. Una lluvia torrencial cayó sobre la capital, lo que obligó a servidores y todo asistente a sacar sombrillas, capas plásticas para pasar la lluvia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Sin embargo, esta lluvia no detuvo el transcurso de la procesión. Cada grupo continuaba sin importar la condición climatológica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
"Siempre llueve este día, pero es de bendición" son las frases que se escuchan entre la multitud, mientras algunos optan por aguantar la lluvia y otros buscar refugio. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
La devoción al patrono también se reflejaba en pequeñas imágenes que acompañaban la procesión. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
También, enormes imágenes impresas del patrono de El Salvador se observaban durante el transcurso del evento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Entre sombrillas de todo tipo, el Divino Salvador del Mundo transitaba la Calle Rubén Darío, un espacio que ha tenido transformaciones urbanas en los últimos años. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Al llegar a la Plaza Gerardo Barrios, la imagen recorrió los principales lugares del Centro Histórico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
El acto de la transfiguración, o conocido popularmente entre los salvadoreños como "La Bajada", comienza mostrando al patrono con vestiduras color ocre saliendo una esfera que simula el planeta Tierra. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
"La bajada" se completa con la segunda salida del Divino Salvador del Mundo con vestiduras blancas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador
Este acto simboliza la transfiguración del patrono, como un acto de su divinidad y gloria, según los feligreses. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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