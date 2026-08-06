Vicepresidente de El Salvador llega a Colombia previo a la investidura de Abelardo de la Espriella

Tras su llegada a Cali, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, arribó a la ciudad de Cali, Colombia, este miércoles, para participar en los actos oficiales de toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El viaje de la delegación salvadoreña forma parte de la política exterior orientada a fortalecer la cooperación y los vínculos diplomáticos entre ambos países, según informó la Vicepresidencia de la República,

A su llegada al aeropuerto internacional de Cali, Ulloa fue recibido por el embajador de El Salvador en Colombia, Raúl Sánchez, a quien transmitió un saludo en nombre del pueblo salvadoreño. En la comitiva también estuvo presente el embajador salvadoreño ante el gobierno colombiano, Guillermo Rubio. El recibimiento incluyó un breve intercambio sobre los principales retos y oportunidades en la relación bilateral.

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La agenda oficial del vicepresidente salvadoreño incluyó reuniones con autoridades locales de Colombia. Ulloa sostuvo un encuentro con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Según el reporte oficial, la conversación giró en torno a la importancia de profundizar la cooperación entre El Salvador y Colombia.

Alejandro Eder, alcalde de Cali; Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca; y Guillermo Rubio, embajador salvadoreño ante el gobierno colombiano. (Cortesía: Vicepresidencia de la República)

Intercambio de experiencias en seguridad y desarrollo entre El Salvador y Colombia

Durante la reunión, Ulloa compartió la experiencia de transformación que atraviesa El Salvador. Destacó que, gracias a la estrategia de seguridad implementada, el país ha logrado recuperar la tranquilidad y la armonía social, consolidándose como uno de los lugares más seguros del hemisferio occidental. “La seguridad es la base para el desarrollo sostenible y la inversión extranjera”, expresó Ulloa ante las autoridades colombianas.

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El vicepresidente destacó que la estabilidad alcanzada en materia de seguridad ha permitido impulsar sectores estratégicos como el turismo. De acuerdo con datos proporcionados por la delegación salvadoreña, en 2025 el país recibió más de 4 millones de turistas internacionales, posicionándose como uno de los destinos emergentes en la región centroamericana.

Por su parte, las autoridades de Colombia manifestaron interés en conocer de primera mano las políticas públicas que han facilitado la reducción de la violencia y el crecimiento económico en El Salvador.

A su vez, el edil Alejandro Eder manifestó que la conversación se basó en compartir: “las oportunidades que ofrece Cali para atraer inversión, fortalecer el turismo y generar desarrollo tecnológico”

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Alejandro Eder, alcalde de Cali, resaltó la llegada del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, para la posesión de Abelardo De La Espriella. El mandatario local afirmó que el evento es una oportunidad para mostrar el potencial de la ciudad en inversión y turismo. (Retomado de: Alejandro Eder)

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló la relevancia de la cooperación bilateral para afrontar desafíos comunes en seguridad ciudadana y desarrollo local.

La ceremonia de toma de posesión de Abelardo de la Espriella se desarrollará el próximo 9 de agosto. Según EFE, a la investidura también asistirán el rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Mientras que, Guatemala estará representada por su vicepresidente, Karin Herrera, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa’ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.

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