Chile no firmó acuerdo con Estados Unidos para rebajar el nuevo arancel y busca que se respete el tratado comercial

El nuevo tributo impacta a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

Guardar

En estricta reserva continúan las negociaciones entre la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y su par de EE.UU, a fin de dejar en cero el arancel del 12,5% que el país norteamericano quiere aplicar a buena parte de las exportaciones nacionales, aduciendo que no cuentan con medidas suficientes -o no las aplican de forma efectiva-, para impedir la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso.

Y aunque países como Argentina y Ecuador ya suscribieron un acuerdo llamado ART (Agreements on Reciprocal Trade o Acuerdos de Comercio Recíproco), y fijaron dicha sobretasa en un 10%, este lunes trascendió que los negociadores chilenos no firmaron dicho convenio, pues la idea es que la administración de Donald Trump respete el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países rubiricaron en el año 2004.

PUBLICIDAD

Las conversaciones se dan en un ambiente enrarecido, luego que el embajador norteamericano Brandon Judd respondiera duramente a las críticas de los ministros de Agricultura y Defensa, Fernando Barros y Jaime Campos, quienes calificaron el gravamen como “injusto” y “arbitrario”.

“Aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación", afirmó Barros en entrevista con Radio Infinita.

PUBLICIDAD

“Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya habíamos suscrito y principios universales del comercio internacional”, señaló por su parte Campos.

Declaraciones a las que Judd retrucó taxativo:

“No habrá un acuerdo si hay personas que están hablando sobre estas negociaciones que no tienen nada que ver con ellas”.

Las tratatvas se dan en un ambiente enrarecido, luego que el embajador norteamericano Brandon Judd respondiera duramente a las críticas de los ministros de Agricultura y Defensa, Fernando Barros y Jaime Campos.

Gremios aplauden decisión

Cabe recordar que el nuevo tributo impacta directamente a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal, razón por la cual el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que la decisión del Gobierno de no firmar el ART con EE.UU es “correcta”.

PUBLICIDAD

De la misma opinión fue el presidente de Salmón Chile, Patricio Melero, quien en entrevista con BioBíoChile aseguró que signar dicho acuerdo implica un retroceso en las relaciones comerciales con el país del norte.

“Para algunos países que no tienen Tratado de Libre Comercio (TLC) puede ser una buena opción, pero en el caso nuestro sería ir de más a menos. El Tratado es un acuerdo refrendado por los congresos de ambos países”, cerró el dirigente gremial.