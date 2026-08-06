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Muerte por implantes mamarios: el caso de la oficial de Policía de Nueva York fallecida en Santo Domingo abre debate de cirugías estéticas

El fallecimiento de la oficial se dio luego de retirarse unas prótesis mamarias en Santo Domingo. El caso puso bajo la lupa los riesgos médicos y una pesquisa por posibles fallas.

La oficial del NYPD Rebecca De Paula murió tras una cirugía para retirar implantes mamarios en Santo Domingo, República Dominicana./ (El Diario Nueva York)
La oficial del NYPD Rebecca De Paula murió tras una cirugía para retirar implantes mamarios en Santo Domingo, República Dominicana./ (El Diario Nueva York)
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La muerte de la oficial de policía de Nueva York, Rebecca De Paula, tras una intervención quirúrgica para retirar implantes mamarios en República Dominicana, ha generado conmoción en la comunidad y abrió un debate sobre la seguridad de estos procedimientos en el extranjero. De Paula, madre de tres hijos y reconocida por su labor en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), falleció el 2 de agosto luego de complicaciones médicas surgidas tras la operación, según informó el portal UnoTV.

La agente, de 31 años, se encontraba de licencia fuera de servicio al momento de viajar a Santo Domingo para someterse a la cirugía en una clínica próxima al Palacio de Justicia del Distrito Nacional. De acuerdo con UnoTV, De Paula decidió retirarse los implantes mamarios a raíz de molestias físicas y por la preocupación de posibles riesgos de cáncer, tema señalado por la propia Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) como uno de los potenciales efectos adversos asociados a estas prótesis.

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La madre de Rebecca De Paula relató al noticiero dominicano SIN que su hija buscaba aliviar el malestar retirando la prótesis. Añadió que el procedimiento se realizó en una instalación privada del centro de la capital dominicana. Según la información recabada por UnoTV, durante la operación la oficial habría contraído una bacteria, lo que derivó en un cuadro de diarrea severa y complicaciones fatales. El caso quedó bajo investigación de las autoridades dominicanas ante posibles irregularidades en la atención médica.

La noticia de la muerte de De Paula impactó tanto a sus compañeros en el NYPD como a la comunidad dominicana de Nueva York. La Organización de Oficiales Dominicanos de Nueva York expresó públicamente su pesar. “Nos unimos en oración para pedir que Dios otorgue fortaleza, consuelo y paz a su familia mientras atraviesan esta enorme pérdida. Que Rebecca descanse en paz eterna. Su bondad, su servicio y su recuerdo jamás serán olvidados”, publicó la organización en su cuenta de Instagram, según citó UnoTV.

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Rebecca De Paula ingresó al NYPD en enero de 2025./ (El Diario de Nueva York)
Rebecca De Paula ingresó al NYPD en enero de 2025./ (El Diario de Nueva York)

En enero de 2025, Rebecca De Paula ingresó a las filas del NYPD y rápidamente fue destacada en la comisaría número 46 del barrio de Fordham, en el Bronx. En marzo de 2026, recibió el reconocimiento como “agente del mes” por su desempeño y dedicación. Además de su labor policial, la oficial era pastora en una iglesia cristiana de Nueva York junto a su esposo, lo que reforzaba su vínculo con la comunidad migrante dominicana.

Especialistas consultados por UnoTV indicaron que los procedimientos de retiro o colocación de prótesis mamarias conllevan riesgos, desde resultados insatisfactorios hasta desenlaces fatales, como en el caso de De Paula. La FDA ha advertido sobre la posible relación entre implantes mamarios y la aparición de ciertos tipos de cáncer, lo que ha incrementado la preocupación entre pacientes y profesionales de la salud.

El cuerpo de la oficial permaneció en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana antes de ser repatriado a Estados Unidos para su sepultura. La presidenta del distrito de El Bronx, Vanessa L. Gibson, se pronunció en la red social X. “Ella sirvió como miembro orgulloso de la NYPD, atendiendo a nuestras comunidades. Fue reconocida como ‘Policía del Mes’ a principios de este año por su servicio excepcional y liderazgo”, publicó.

De Paula fue reconocida como agente del mes en marzo de 2026 en la comisaría 46 de Fordham, en el Bronx./ (El Diario de Nueva York)
De Paula fue reconocida como agente del mes en marzo de 2026 en la comisaría 46 de Fordham, en el Bronx./ (El Diario de Nueva York)

El presidente de la Asociación de Policías de la Ciudad de Nueva York, Patrick Hendry, calificó la muerte de De Paula como una tragedia. “Pedimos a todos los neoyorquinos que tengan presente en sus oraciones a su familia, amigos y compañeros de trabajo durante este difícil momento”, declaró en mensajes recogidos por UnoTV.

La investigación sobre las causas exactas del deceso continúa abierta en República Dominicana, mientras la familia y la comunidad esperan respuestas sobre las circunstancias y la atención sanitaria recibida por la oficial. La noticia ha despertado preocupación por los riesgos asociados a las cirugías estéticas realizadas fuera de Estados Unidos y el seguimiento médico en estos casos, según reportó UnoTV.

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