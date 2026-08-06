Nicaragua: Ministerio de Salud admite casos de Covid-19 en medio del aumento de otras enfermedades

En Nicaragua aumenta la circulación simultánea de COVID-19 y dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) reconoció 49 nuevos contagios de Covid-19 entre el 28 de julio y el 4 de agosto, lo que evidencia el rebrote del virus en el país y contradice la narrativa del régimen que sostenía una situación controlada.

Según la información retomada por Nicaragua Investiga, hasta el 7 de abril, el Minsa afirmó que Nicaragua no reportaba casos de la enfermedad y que solo dos personas permanecían bajo seguimiento. En ese momento, el histórico de personas atendidas se ubicaba en 16,827 desde marzo de 2020. El informe actualiza la cifra a 16,956 personas atendidas, de las cuales la dictadura reconoce la recuperación de 16,662 pacientes.

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El reconocimiento del rebrote ocurre en un contexto de deterioro epidemiológico amplio. Según el citado medio, el Minsa reportó también un incremento significativo de enfermedades respiratorias y tropicales. Durante la última semana de julio, se contabilizaron 1,537 casos de neumonía, un aumento de 79 respecto al informe previo. Esta situación genera preocupación en el sector médico y organizaciones independientes, ya que en el pasado el régimen ha sido señalado por encubrir diagnósticos de Covid-19 bajo el término “neumonías”.

El Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó 49 nuevos casos de COVID-19 entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecen los contagios de chikungunya y dengue

La tendencia ascendente no se limita a los cuadros respiratorios. El mismo reporte oficial reveló 402 nuevos casos de chikungunya, cifra que duplica el registro de la semana anterior, y 122 contagios confirmados de dengue.

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Por otro lado, en cuanto a dengue, la dictadora Rosario Murillo admitió un incremento en los casos de dengue, sumando 38 enfermos en relación a la semana anterior, alcanzando un total de 122 personas diagnosticadas que están siendo atendidas.

El discurso se ha enfocado en proyectar una imagen de control epidemiológico y minimización de riesgos, mientras que el reconocimiento oficial de nuevos casos y el aumento de otras enfermedades contradicen esa percepción, un hecho que ha sido ampliamente criticado por medios de comunicación como Nicaragua Investiga.

En la última semana se confirmaron 122 casos de dengue (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de la pandemia en Nicaragua ha sido motivo de críticas recurrentes desde 2020, cuando la dictadura optó por evitar restricciones estrictas y promover actividades masivas. Organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han solicitado en varias ocasiones mayor claridad en los informes epidemiológicos y recomendaciones sobre el manejo integral de las enfermedades endémicas.

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Por su parte, organismos independientes han advertido sobre el subregistro de casos y la insuficiente capacidad diagnóstica en diversas regiones del país. La preocupación de expertos radica en que la relajación de la vigilancia epidemiológica y la escasa percepción de riesgo entre la ciudadanía pueden favorecer nuevos brotes, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios de salud es limitado.

El Minsa concluyó su balance semanal exhortando a la población a mantener las medidas de prevención, aunque el creciente cansancio social y la desinformación dificultan la adopción efectiva de recomendaciones sanitarias. La persistencia de los contagios y el aumento de pacientes revelan un escenario sanitario frágil, marcado por la exposición constante de los sectores más vulnerables y la insuficiencia de recursos para frenar la propagación de ambas enfermedades.

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