Primer Caballero de Costa Rica fortalece agenda deportiva en República Dominicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Costa Rica y República Dominicana exploran alianzas en deporte y bienestar durante visita de Jeffry Umaña Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

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El Primer Caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, desarrolla una agenda oficial en la República Dominicana con motivo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde, además de acompañar a la delegación costarricense, sostuvo encuentros con autoridades de ese país para explorar oportunidades de cooperación en materia deportiva y social.

La visita responde a una invitación del Comité Organizador de la justa regional y contempla una serie de reuniones institucionales y actividades de apoyo a los atletas nacionales que representan a Costa Rica en el evento multideportivo.

Como parte de su agenda inicial, Umaña se reunió con el ministro de Deportes de la República Dominicana, Kelvin Cruz, con quien abordó temas relacionados con el desarrollo del deporte, el intercambio de experiencias y las posibilidades de impulsar iniciativas conjuntas entre ambas naciones.

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Jeffry Umaña se reunió con el ministro de Deportes de República Dominicana, Kelvin Cruz, para dialogar sobre cooperación e intercambio de buenas prácticas en materia deportiva. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

De acuerdo con lo expresado por el esposo de la mandataria costarricense, Laura Fernández, el encuentro permitió identificar puntos de coincidencia en la visión que ambos países mantienen sobre el papel del deporte como herramienta para el desarrollo social, así como la importancia de fortalecer la cooperación técnica en beneficio de los atletas y de las instituciones deportivas.

En la reunión también participaron el presidente del Consejo de Deporte de Costa Rica, Marlon Navarro, y el embajador de Costa Rica en la República Dominicana, Edwin Arias, quienes acompañaron las conversaciones orientadas a ampliar los vínculos de colaboración entre ambos gobiernos.

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La agenda oficial incluyó además un encuentro con la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, con quien Umaña intercambió experiencias sobre los proyectos sociales que impulsan desde sus respectivos despachos.

Según explicó el Primer Caballero, la conversación estuvo enfocada en identificar oportunidades para desarrollar iniciativas conjuntas relacionadas con la niñez, el deporte y el bienestar de las comunidades.

El Primer Caballero también sostuvo un encuentro con la primera dama dominicana, Raquel Arbaje, para conversar sobre proyectos vinculados con la niñez, el deporte y el bienestar social. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Asimismo, destacó que este tipo de acercamientos contribuyen a fortalecer los lazos de amistad entre Costa Rica y la República Dominicana, especialmente en un contexto significativo para ambos países, al aproximarse la conmemoración de los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

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Más allá de la agenda protocolaria, Umaña acompañó a la representación costarricense en varias de las competencias disputadas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Primer Caballero asistió a las pruebas de voleibol femenino, atletismo —en los 400 metros con vallas tanto en la rama masculina como femenina— y salto ecuestre, donde pudo observar de cerca la participación de los deportistas nacionales.

Tras las competencias, felicitó personalmente al equipo femenino de voleibol por su desempeño, así como a los atletas Gerald Drummond y Daniela Rojas.

En el caso de Rojas, el reconocimiento llegó luego de que obtuviera la medalla de bronce en su prueba, resultado que contribuyó al medallero costarricense durante la competición regional.

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Umaña destacó el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de los atletas nacionales, quienes, aseguró, representan con orgullo al país en uno de los eventos deportivos más importantes del ciclo olímpico para Centroamérica y el Caribe.

Durante su visita a Santo Domingo, Umaña acompañó a la delegación costarricense en distintas competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Crédito: Redes sociales Jeffry Umaña

Durante su estancia también tuvo la oportunidad de compartir con el dominicano Félix Sánchez, considerado una de las máximas figuras del atletismo latinoamericano.

Sánchez es recordado por conquistar dos medallas de oro olímpicas en los 400 metros con vallas y por convertirse en uno de los deportistas más emblemáticos de la historia de República Dominicana.

El encuentro permitió intercambiar impresiones sobre el impacto del deporte en la formación de nuevas generaciones y el legado que dejan los grandes referentes deportivos en la región.

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La participación del Primer Caballero en Santo Domingo forma parte del respaldo institucional que el Gobierno de Costa Rica brinda a la delegación nacional durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una competencia que reúne a miles de atletas de la región y que representa un escenario clave para el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Además del componente competitivo, la visita también busca estrechar las relaciones bilaterales mediante el deporte y promover espacios de cooperación que puedan traducirse en programas de intercambio, capacitación y fortalecimiento institucional entre ambos países.