República Dominicana volverá a acoger en 2026 el diálogo regional del World Governments Summit

Anunciaron el Diálogo Regional del World Governments Summit para el 20 y 21 de noviembre de 2026 (Foto cortesía Presidencia de la República, archivo)

República Dominicana será sede por segunda vez del Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina y el Caribe. El presidente Luis Abinader anunció este martes que el encuentro se realizará el 20 y 21 de noviembre de 2026 en Cap Cana, según informó la Presidencia de la República.

La próxima edición reunirá a cerca de 400 participantes entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros, representantes de organismos internacionales, expertos y líderes empresariales, de acuerdo con la información oficial. Abinader dijo durante una reunión en el Salón Embajadores del Palacio Nacional que la organización prevé duplicar la cantidad de asistentes respecto de la edición anterior, según la Presidencia.

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El evento se celebrará en The St. Regis Cap Cana Resort, en Cap Cana, y volverá a situar al país como sede de una edición regional del foro fuera de Dubái, según la Presidencia. Abinader afirmó que asistirán presidentes y altos funcionarios de gobiernos de la región.

Antecedentes del encuentro regional

La Presidencia señaló que esta será la segunda ocasión en que el encuentro se realiza fuera de Dubái. La primera edición internacional se celebró el año pasado en Punta Cana.

Abinader dijo que la organización prevé más asistentes que en 2025, cuando participaron 22 países, y que el evento será en noviembre de 2026 (Foto cortesía Presidencia de la República, archivo)

La edición de 2025 del diálogo regional reunió a 22 países, 29 ponentes y 59 empresas en 14 sesiones, con 10 compromisos estratégicos, según la Presidencia. De acuerdo con esa fuente, ese antecedente convirtió a República Dominicana en el primer país de América Latina y el Caribe en albergar este diálogo fuera de los Emiratos Árabes Unidos.

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A escala global, el World Governments Summit ha congregado a más de 160 países, 145 jefes de Estado y de Gobierno y 3.500 ponentes a lo largo de su trayectoria, según la Presidencia. En la edición celebrada en febrero en Dubái, participaron alrededor de 45 jefes de Estado y más de 600 ministros, dijo el director general de la Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos Mohamed Al Sharhan, de acuerdo con la traducción oficial difundida por la Presidencia.

Organización y convocatoria

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes Víctor “Ito” Bisonó informó que en los próximos días comenzará el proceso de invitaciones y socialización del encuentro regional, según la Presidencia. Bisonó precisó que la convocatoria incluirá a presidentes, ministros, altos funcionarios y representantes gubernamentales de Centroamérica, el Caribe y otras naciones de la región.

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Al Sharhan sostuvo que la elección de República Dominicana respondió al compromiso mostrado por el país en innovación gubernamental, según la Presidencia. Agregó que esa decisión fortalece la alianza estratégica entre República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos, y coloca al país como puerta de entrada para ampliar la cooperación regional y el intercambio de conocimientos.

El presidente Luis Abinader confirmó que República Dominicana será sede por segunda vez del encuentro, que se hará en Cap Cana (Foto cortesía Presidencia de la República, archivo)

En la misma intervención, Al Sharhan afirmó que la segunda designación consecutiva refleja la confianza de la organización en el liderazgo, la visión de futuro y los avances impulsados por la gestión de Abinader, según la Presidencia.

También indicó que el encuentro se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante del Emirato de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum y el presidente dominicano para celebrar cada año el diálogo regional en territorio dominicano.

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Participantes en la reunión oficial

Abinader estuvo acompañado por el ministro Administrativo de la Presidencia Andrés Bautista y el viceministro Administrativo y Financiero Elvis López, según la Presidencia. En la reunión participaron además H.E. Mohamed Bin Taliah, deputy minister of Cabinet Affairs, y Jean Marco Pumarol, quien actuó como traductor, de acuerdo con la información oficial.