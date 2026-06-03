República Dominicana se ubica entre los países con mayores garantías laborales en América

El Índice Global de Derechos 2026 sitúa a República Dominicana entre los países con mayores garantías laborales en América. (Foto: Shutterstock)

El Índice Global de Derechos 2026 coloca a la República Dominicana entre los países con mayores garantías laborales en América. El reciente informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI-ITUC) posiciona al país en la categoría 2, junto a Barbados y solo superado por Uruguay, que figura en la categoría 1, lo que representa uno de los niveles más altos de protección de derechos laborales colectivos en la región.

El Índice Global de Derechos es una evaluación anual elaborada por la CSI-ITUC que mide el respeto y la protección de los derechos laborales en más de 150 países.

Este instrumento analiza parámetros como la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga y el acceso a la justicia laboral.

La clasificación se organiza en categorías, donde la 1 corresponde a los países con mejores garantías y la 5 a los que presentan mayores restricciones.

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La ubicación en la categoría 2 indica avances en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.

El informe del Índice Global de Derechos evalúa parámetros clave como la libertad sindical, la negociación colectiva y el acceso a la justicia laboral. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, expresó que este resultado refleja los avances en el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.

El funcionario resaltó el papel del diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores, así como el apego a los principios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según Olivares, el índice de la CSI-ITUC constituye una referencia de peso para organismos internacionales, inversionistas y actores del mundo laboral que buscan evaluar la calidad de las relaciones laborales y el respeto al Estado de derecho en cada país.

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El informe reconoce las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, las instituciones públicas, los trabajadores y los empleadores.

Olivares subrayó que la posición alcanzada es consecuencia de un esfuerzo conjunto para consolidar el respeto a los derechos laborales y promover el diálogo social como vía para resolver conflictos y mejorar condiciones. Añadió que este reconocimiento internacional fortalece la imagen del país como una nación comprometida con el trabajo decente y la justicia social.

El contexto internacional presenta desafíos. Los informes recientes de la CSI-ITUC advierten sobre retrocesos globales en materia de libertades sindicales y derechos colectivos, afectando a varias regiones, incluido el continente americano. En ese entorno, la ubicación de la República Dominicana resalta por mostrar una evolución favorable en materia de garantías laborales, institucionalidad del trabajo y mecanismos efectivos de solución de disputas.

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La clasificación favorable refleja avances concretos en el respeto de derechos laborales y el fortalecimiento institucional del trabajo en República Dominicana. (Foto cortesía AIRD)

La mejora respecto de evaluaciones anteriores evidencia avances en áreas clave como la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad y salud en el trabajo, la inspección laboral así como la protección de los derechos. El Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso con el fortalecimiento de estos aspectos, con el objetivo de perfeccionar las condiciones laborales y consolidar al país como referente regional en materia de derechos fundamentales del trabajo.

“Este resultado nos motiva a seguir avanzando. Nuestro objetivo es continuar perfeccionando las condiciones laborales del país y consolidar a la República Dominicana como referente continental en materia de respeto a los derechos fundamentales del trabajo”, expresó el ministro Olivares Ortega.

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