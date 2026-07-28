América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exministro Mauricio Medinaceli en la causa por gasolina adulterada

El fiscal David Torrez ordenó la detención tras señalar una comisión parlamentaria al exfunconario como responsable de distribuir combustible defectuoso que dañó miles de autos

La crisis por la “gasolina basura” provocó la destitución de Medinaceli tras protestas y reclamos masivos (Reuters)
La crisis por la “gasolina basura” provocó la destitución de Medinaceli tras protestas y reclamos masivos (Reuters)
Guardar

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, por presuntas irregularidades vinculadas a la importación y comercialización de gasolina adulterada, en el caso conocido como “gasolina basura”.

La medida, dispuesta por el fiscal anticorrupción David Torrez, se emitió después de que una comisión especial de la Cámara de Diputados identificó a Medinaceli como uno de los principales responsables en la distribución de combustible dañado que afectó a miles de vehículos en todo el país.

La causa penal, denominada “gasolina basura” o “gasolina desestabilizada”, investiga la importación y distribución de carburante de baja calidad, un hecho que provocó daños en los motores de más de 70.000 vehículos, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las denuncias de propietarios se multiplicaron desde finales de enero, cuando usuarios reportaron fallas mecánicas tras abastecerse en estaciones de servicio de distintas ciudades del país.

PUBLICIDAD

El impacto económico y social de la crisis alcanzó dimensiones considerables. Además de los altos costos de reparación que debieron asumir los afectados, el Estado boliviano enfrentó un perjuicio millonario y el Gobierno se vio obligado a responder bajo presión social. En medio de las protestas de conductores de transporte público, el Ejecutivo suspendió a comienzos de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras internacionales Vitol y Trafigura, alegando problemas de calidad en el producto importado.

La crisis escaló a tal punto que el presidente Rodrigo Paz cesó a Medinaceli solo horas después de la renuncia de la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold.

PUBLICIDAD

La orden de arresto se dio a conocer públicamente el martes, y el caso se inscribe en una coyuntura especialmente delicada para el país, que enfrenta dificultades adicionales con el abastecimiento de diésel.

Las autoridades explicaron que una “mano negra” en la mezcla de carburantes desembocó en la destitución de unos 300 empleados de diferentes áreas del sector energético. Durante el periodo de Medinaceli en la administración de Rodrigo Paz, la distribución de gasolina sospechosa de estar adulterada se autorizó a pesar de advertencias previas de la ANH.

El informe legislativo identificó a Medinaceli entre los principales responsables de la importación irregular de carburante (Reuters)
El informe legislativo identificó a Medinaceli entre los principales responsables de la importación irregular de carburante (Reuters)

El diputado Carlos Alarcón, del partido opositor Alianza Unidad, señaló que la comisión investigadora también puso la mira sobre otros exfuncionarios y autoridades que participaron en los procesos de adquisición e importación.

La crisis de los combustibles en Bolivia se agravó por los persistentes problemas de abastecimiento de diésel, situación que provocó reclamos del sector productivo y prolongados cortes de ruta entre mayo y junio. La normalización del suministro quedó pendiente y se convirtió en otro frente de tensión para el gobierno, que buscó retomar el control del sistema energético tras la ola de protestas.

Mientras tanto, la agenda política boliviana mantuvo el foco en la cooperación regional. El presidente Rodrigo Paz se reunió en Lima con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde ambos mandatarios dialogaron sobre la integración fronteriza y el aprovechamiento del puerto de Ilo como alternativa logística.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, destacó la intención de instalar un gabinete binacional en el corto plazo y fortalecer proyectos conjuntos, en medio de los desafíos internos que enfrenta Bolivia por la crisis energética.

(Con información de Europa Press y El Deber)

Temas Relacionados

BoliviaMauricio MedinaceliCorrupción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asfura felicita a Perú por su Independencia y destaca acercamiento con el gobierno de Keiko Fujimori

El presidente de Honduras expresó sus mejores deseos a la nueva mandataria peruana y resaltó la importancia de fortalecer los vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones

Asfura felicita a Perú por su Independencia y destaca acercamiento con el gobierno de Keiko Fujimori

El Salvador: TSE realiza con éxito segunda prueba interna de escrutinio preliminar rumbo a las elecciones de 2027

El organismo desarrolló un ejercicio clave en la validación de sistemas y logística, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en el proceso de escrutinio

El Salvador: TSE realiza con éxito segunda prueba interna de escrutinio preliminar rumbo a las elecciones de 2027

El CIEN advierte que la violencia en Guatemala se redistribuye hacia departamentos antes menos afectados

El nuevo boletín, presentado el 28 de julio con cifras hasta junio, señala alzas proporcionales en El Progreso, Chiquimula y Chimaltenango, y prevé que el segundo semestre exigirá más trabajo oficial

El CIEN advierte que la violencia en Guatemala se redistribuye hacia departamentos antes menos afectados

Perros en soltura están causando la muerte de tortugas marinas en zonas de anidación en las playas panameñas

Ya van seis casos, por lo que las autoridades hacen un llamado enérgico para una tenencia responsable de las mascotas

Perros en soltura están causando la muerte de tortugas marinas en zonas de anidación en las playas panameñas

El Salvador: Policía captura a dos hombres por intentar extorsionar a una mujer con material íntimo

La detención ocurrió en un centro comercial de La Libertad Costa, tras la denuncia de una mujer que recibió llamadas de desconocidos para exigirle dinero a cambio de no divulgar contenido privado

El Salvador: Policía captura a dos hombres por intentar extorsionar a una mujer con material íntimo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Una mujer es presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona ante sus dos hijos menores

La camisa de más de 80 mil pesos que usó Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Refuerzan control al carril escolar en la autopista Norte de Bogotá: sancionarán con $633.200 a conductores particulares que invadan el espacio

Clapper llega a Colombia: en vivos pagos, recompensas y suscripciones para creadores de contenido

INFOBAE AMÉRICA

Asfura felicita a Perú por su Independencia y destaca acercamiento con el gobierno de Keiko Fujimori

Asfura felicita a Perú por su Independencia y destaca acercamiento con el gobierno de Keiko Fujimori

Un descubrimiento inesperado reveló que los grandes entierros en barco existían antes de los vikingos

El equipo que enamoró a un grupo de amigos a más de 2.000 kilómetros y creó una rebelión contra el fútbol global

El maíz morado podría cambiar el mapa de los colorantes en alimentos procesados, afirma un estudio

El Salvador: TSE realiza con éxito segunda prueba interna de escrutinio preliminar rumbo a las elecciones de 2027

ENTRETENIMIENTO

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

Así fue el homenaje de un TikToker a su perro: lanzó sus cenizas al espacio

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

De gris, máscara y con actitud de fan: así Ryan Reynolds pasó inadvertido en la Comic-Con de San Diego