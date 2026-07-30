Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Hilaria Baldwin relata el impacto que tuvieron los trastornos alimentarios en su vida. (REUTERS/Caitlin Ochs)

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Hilaria Baldwin compartió nuevos detalles sobre su experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria durante una entrevista concedida a Page Six Radio de SiriusXM.

La instructora de yoga, de 42 años, explicó que enfrentó estas dificultades durante cerca de dos décadas y relató algunos de los momentos más complejos de ese proceso.

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En la conversación, Baldwin señaló que experimentó distintas manifestaciones de los trastornos de la conducta alimentaria a lo largo de los años. “Hice de todo. Pasé por anorexia, bulimia, comer en exceso y comer muy poco”, afirmó.

También recordó que, en una etapa de su vida, “tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”, lo que describió como un reflejo del nivel de obsesión que había desarrollado en ese momento.

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Hilaria Baldwin recordó que estaba obsesionada con contar las calorías. (Instagram)

Hilaria Baldwin explicó que comenzó a hacer dietas desde los cinco años de edad y que, con el paso del tiempo, tuvo dificultades para identificar las señales de hambre y saciedad.

Al recordar esa etapa, comentó que, aunque ahora considera que físicamente se veía bien, entonces tenía una percepción distinta de sí misma. Según relató, pensaba que tenía sobrepeso y sentía que existía algo malo en su interior.

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“Miro hacia atrás y me veo bien. Pero me sentía como una ballena en aquel entonces. Simplemente pensaba que algo estaba roto dentro de mí”. dijo.

La también participante de Dancing With the Stars señaló que decidió trabajar en su recuperación antes de convertirse en madre.

Hilaria Baldwin relató que decidió tratar su trastorno antes de ser madre junto a Alec Baldwin. (AP)

La celebridad, quien tiene siete hijos junto al actor Alec Baldwin, explicó que dedicó un esfuerzo importante a superar esos problemas y atribuyó parte de ese proceso a la forma en que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) la llevó a concentrarse intensamente en su recuperación.

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Durante la entrevista recordó que, mientras atravesaba los trastornos alimentarios, sentía que estos afectaban diferentes aspectos de su vida cotidiana.

“No quiero vivir así; soy miserable, No puedo tener buenas relaciones, no puedo tener buenas amistades, no puedo salir a cenar con gente. Es tan, tan, tan estresante”, recordó.

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Actualmente, Hilaria Baldwin señaló que uno de sus objetivos es evitar que sus hijos desarrollen una relación conflictiva con la alimentación. Por ello, dijo que mantiene conversaciones abiertas con ellos sobre la comida y busca fomentar una perspectiva centrada en el bienestar físico y emocional.

Hilaria Baldwin intenta que sus hijos tengan una relación sana con la comida. (Instagram)

“Lo que intento hacer con mis hijos es empoderarlos, hablarles de fortaleza, hablarles de ‘¿Cómo te hace sentir la comida?’”, explicó

También indicó que, aunque en ocasiones no está de acuerdo con que sus hijos consuman determinados alimentos considerados poco saludables, como los Cheetos, evita avergonzarlos por hacerlo.

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Como ejemplo de la evolución de su relación con la comida, comentó que tiene previsto compartir un video en el que aparece junto a su hija menor comiendo dos recipientes de helado Häagen-Dazs durante la noche, una situación que en el pasado le habría generado temor.

Baldwin ya había hablado públicamente sobre su experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria en su libro The Living Clearly Method, publicado en 2016.

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Hilaria Baldwin habló de sus problemas alimenticios en su libro de memorias publicado en 2016. (Instagram)

Posteriormente, en 2018, amplió esa reflexión mediante una publicación en Instagram, donde explicó que su enfoque había cambiado con el tiempo.

“He descubierto que estar sana consiste en no centrarse en el peso, sino en cómo me siento, en mi fuerza y ​​en mi salud. El peso y el aspecto físico son efectos secundarios, no lo principal. Cuando empecé a centrarme en la salud, mi obsesión por el peso desapareció. No hay que confundirlos", expresó.

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