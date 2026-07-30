Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

Los misiles lanzados contra la base aérea no dañaron ninguna aeronave militar estadounidense (Europa Press)

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El Ejército de Estados Unidos rechazó este jueves las afirmaciones difundidas por la Guardia Revolucionaria de Irán sobre la destrucción de tres cazas F-35 en un ataque con misiles balísticos contra la base aérea de Al-Azraq, en Jordania, y negó que un petrolero comercial haya logrado romper el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes.

Las autoridades militares estadounidenses aseguraron que ningún avión resultó dañado ni destruido y que todos los misiles y drones iraníes lanzados en los recientes ataques fueron interceptados o no lograron alcanzar sus objetivos.

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Esta mañana, la Guardia Revolucionaria de Irán sostuvo, a través de medios estatales, que su Fuerza Aeroespacial lanzó varios misiles balísticos contra la base estadounidense en respuesta al bombardeo sobre la isla iraní de Qeshm, donde murieron tres personas, entre ellas un niño.

Según ese comunicado, el ataque supuestamente había destruido completamente tres aeronaves y causó daños en otras tres, además de la muerte de personal técnico y de mantenimiento. Las autoridades estadounidenses desmintieron esa información y calificaron la versión iraní como parte de una campaña de desinformación.

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El Comando Central estadounidense, con sede en Florida, indicó en su cuenta de X, que la seguridad en la base de Al-Azraq permaneció intacta tras el ataque y que el despliegue de defensas antimisiles permitió neutralizar la amenaza sin que se produjeran víctimas ni daños materiales en las instalaciones.

Poco antes, el Ejército de Jordania también informó sobre la interceptación y derribo de cinco misiles balísticos lanzados contra su territorio y atribuyó el ataque a Irán, aunque confirmó que el operativo no dejó víctimas ni daños significativos.

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El Ejército de Jordania reportó la interceptación de cinco misiles balísticos en su territorio (Europa Press)

La escalada de tensión quedó marcada por el intercambio de ataques entre Washington y Teherán, en una jornada en la que Estados Unidos lanzó una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes. Los operativos estadounidenses impactaron decenas de posiciones en respuesta a los intentos de agresión contra sus tropas desplegadas en la región, y profundizaron un conflicto que ya lleva cinco meses y que mostró signos de reactivación tras una breve pausa en las hostilidades.

Las autoridades militares estadounidenses también negaron la información sobre la supuesta violación del bloqueo naval impuesto al transporte marítimo iraní. Medios estatales de la República Islámica habían asegurado que el petrolero M/T Nora logró atravesar el “muro de acero” estadounidense, impuesto desde la presidencia de Donald Trump como represalia por los ataques iraníes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

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El Comando Central sostuvo que el buque comercial no cruzó el bloqueo y que la vigilancia de más de 20 buques de guerra, cientos de aeronaves y miles de efectivos garantiza el cumplimiento estricto de las restricciones navales.

La situación en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del crudo global antes del inicio del conflicto, mantiene en alerta a la comunidad internacional y a la industria naviera.

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Estados Unidos negó que el petrolero M/T Nora haya cruzado el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz (Reuters)

El Comando Central estadounidense destacó que el principal peligro inmediato para los buques comerciales y sus tripulaciones lo representan las amenazas verbales y los intentos de ataque de la propia Guardia Revolucionaria de Irán, sin que se haya constatado una ruptura del cerco marítimo.

(Con información de EFE)