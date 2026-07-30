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La OTAN condena la caída de un misil ruso en Polonia: “Otro acto imprudente de Rusia”

La incursión ocurrió durante un ataque con 70 misiles y 280 drones contra Ucrania, dejó un cráter de diez metros cerca de Lublín y reavivó la alerta sobre la frontera este de la Alianza

Polonia y la OTAN activaron sus defensas aéreas y terrestres tras detectar el proyectil ruso cerca de la frontera. (Reuters)
Polonia y la OTAN activaron sus defensas aéreas y terrestres tras detectar el proyectil ruso cerca de la frontera. (Reuters)
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Un proyectil ruso violó este jueves el espacio aéreo de Polonia durante un ataque masivo contra Ucrania y dejó un cráter de diez metros de diámetro en la localidad de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublín.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, calificó el episodio de “otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania”. Condenó además los ataques que denominó “mortales” lanzados durante la noche y reiteró que el apoyo de la Alianza a Kiev permanece “inquebrantable”.

El bombardeo incluyó 70 misiles y 280 drones. Los fragmentos del proyectil que cruzó la frontera polaca quedaron dispersos en un radio de dos kilómetros desde la población más cercana al punto de impacto.

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Una bandera polaca en Dragany, provincia de Lublín, cerca del lugar del impacto. (REUTERS/Kacper Pempel)
Una bandera polaca en Dragany, provincia de Lublín, cerca del lugar del impacto. (REUTERS/Kacper Pempel)

El canciller ucraniano Andrí Sibiga identificó el objeto como un misil de crucero Kh-101, aunque la OTAN aclaró que su tipo exacto aún no ha sido determinado de forma oficial, dado que la investigación continúa abierta. Ante la detección, Polonia y el organismo activaron de forma conjunta sus defensas aéreas y terrestres.

El despliegue incluyó dos cazas polacos F-16, un avión Saab 340 de alerta temprana, un helicóptero Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330 de la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, evitó ampliar los detalles sobre el incidente.

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El primer ministro Donald Tusk suspendió su agenda y se trasladó de urgencia a la zona, donde encabezó una reunión de coordinación junto al ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y altos mandos militares para examinar el lugar. En rueda de prensa desde Tarnawa-Kolonia, confirmó que un segundo objeto también violó el territorio aéreo del país.

Donald Tusk, en Tarnawa-Kolonia, durante la rueda de prensa en la que confirmó la violación del espacio aéreo polaco. 30 de julio de 2026. (Reuters)
Donald Tusk, en Tarnawa-Kolonia, durante la rueda de prensa en la que confirmó la violación del espacio aéreo polaco. 30 de julio de 2026. (Reuters)

“De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca, aunque fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias”, precisó el mandatario. Rutte reafirmó desde Bruselas:“Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles”.

La OTAN aseguró además que adoptará “todas las medidas necesarias” para protegera sus miembros.

El suceso remite a una situación similar registrada el año anterior, cuando al menos 23 drones rusos cruzaron la frontera en una sola jornada. Aquella incursión forzó el cierre temporal del aeropuerto de Varsovia-Chopin y otros terminales estratégicos, catalogada por las autoridades como una agresión directa a la soberanía del bloque.

(Con información de EFE y EP)

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