La OTAN condena la caída de un misil ruso en Polonia: “Otro acto imprudente de Rusia”

Polonia y la OTAN activaron sus defensas aéreas y terrestres tras detectar el proyectil ruso cerca de la frontera. (Reuters)

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Un proyectil ruso violó este jueves el espacio aéreo de Polonia durante un ataque masivo contra Ucrania y dejó un cráter de diez metros de diámetro en la localidad de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublín.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, calificó el episodio de “otro acto imprudente de Rusia y una peligrosa consecuencia de su guerra contra Ucrania”. Condenó además los ataques que denominó “mortales” lanzados durante la noche y reiteró que el apoyo de la Alianza a Kiev permanece “inquebrantable”.

El bombardeo incluyó 70 misiles y 280 drones. Los fragmentos del proyectil que cruzó la frontera polaca quedaron dispersos en un radio de dos kilómetros desde la población más cercana al punto de impacto.

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Una bandera polaca en Dragany, provincia de Lublín, cerca del lugar del impacto. (REUTERS/Kacper Pempel)

El canciller ucraniano Andrí Sibiga identificó el objeto como un misil de crucero Kh-101, aunque la OTAN aclaró que su tipo exacto aún no ha sido determinado de forma oficial, dado que la investigación continúa abierta. Ante la detección, Polonia y el organismo activaron de forma conjunta sus defensas aéreas y terrestres.

El despliegue incluyó dos cazas polacos F-16, un avión Saab 340 de alerta temprana, un helicóptero Mi-24 y un avión cisterna Airbus A330 de la Flota Multinacional de Transporte y Reabastecimiento en Vuelo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Militar Aliado, evitó ampliar los detalles sobre el incidente.

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El primer ministro Donald Tusk suspendió su agenda y se trasladó de urgencia a la zona, donde encabezó una reunión de coordinación junto al ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y altos mandos militares para examinar el lugar. En rueda de prensa desde Tarnawa-Kolonia, confirmó que un segundo objeto también violó el territorio aéreo del país.

Donald Tusk, en Tarnawa-Kolonia, durante la rueda de prensa en la que confirmó la violación del espacio aéreo polaco. 30 de julio de 2026. (Reuters)

“De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca, aunque fue una señal muy breve, por lo que no tuvo consecuencias”, precisó el mandatario. Rutte reafirmó desde Bruselas:“Continuaremos reforzando nuestra preparación para defendernos de cualquier amenaza, incluidos los ataques con misiles”.

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La OTAN aseguró además que adoptará “todas las medidas necesarias” para protegera sus miembros.

El suceso remite a una situación similar registrada el año anterior, cuando al menos 23 drones rusos cruzaron la frontera en una sola jornada. Aquella incursión forzó el cierre temporal del aeropuerto de Varsovia-Chopin y otros terminales estratégicos, catalogada por las autoridades como una agresión directa a la soberanía del bloque.

(Con información de EFE y EP)