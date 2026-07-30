Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África

El mapa ilustra la ubicación geográfica de Ceuta, una ciudad autónoma de España en la costa norte de África, frente a la Península Ibérica y el Estrecho de Gibraltar, según Infobae.

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Ceuta es una ciudad autónoma perteneciente a España, ubicada en la costa norte del continente africano, justo frente a la península ibérica y a orillas del estrecho de Gibraltar. Durante la madrugada del jueves 30 de julio, cientos de migrantes procedentes de Marruecos saltaron la valla fronteriza que delimita Ceuta mientras agentes de la fuerza auxiliar marroquí se retiraban del área. No fue un hecho repentino: a lo largo de esa semana, alrededor de 2.000 personas habían llegado a nado desde la orilla marroquí a razón de unos 300 por día, según cifras del gobierno local. En apenas diez días, el equivalente al 2% de la población total de la ciudad había cruzado al territorio. Los centros de recepción colapsaron y cientos de personas durmieron en la calle.

La crisis migratoria en Ceuta reavivó esta madrugada de 30 de julio de 2026, cuando cientos de migrantes de Marruecos saltaron la valla y unas 2.000 personas llegaron a nado en cinco días EFE/Reduan Dris

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, describió la situación como “una emergencia humanitaria y social absoluta", según la agencia de noticias internacional Reuters, y le pidió al gobierno central que declarara una emergencia de seguridad nacional, con despliegue del Ejército incluido. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta —con representación de todos los partidos, incluido el PSOE— respaldó el pedido de forma unánime. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el viernes 31 de julio tenía previsto viajar a la ciudad para evaluar la situación sobre el terreno.

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Un fallo reciente del Tribunal Supremo de España precipitó, al menos en parte, la avalancha. El tribunal determinó que la legislación migratoria no permite las “devoluciones en caliente” de personas interceptadas en el mar mientras intentan nadar hacia Ceuta, a diferencia de quienes escalan la valla por tierra. La resolución se difundió en redes sociales y, conforme a la información de Euronews, canal de noticias europeo, actuó como un incentivo para que miles de personas se lanzaran al agua. En el mismo período, al menos 60 cuerpos habían sido rescatados del mar. Marruecos, por su parte, descartó haber facilitado los cruces y atribuyó la oleada a redes criminales de tráfico de personas.

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

Lo ocurrido esa semana de julio no fue un episodio aislado: fue la expresión más reciente de una tensión estructural que se origina en la naturaleza misma de Ceuta. Para entender por qué esta ciudad existe donde existe, y por qué su frontera se convirtió en uno de los puntos más vigilados del planeta, es necesario recorrer su geografía, su historia y el marco legal que la sostiene.

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En ese marco, según los datos de Google Trends para Argentina, el interés por Ceuta registró un fuerte crecimiento durante las últimas horas, con una curva ascendente que alcanzó su punto máximo este jueves. El aumento coincide con la renovada atención internacional sobre la ciudad española ubicada en el norte de África, luego de los episodios de presión migratoria registrados en su frontera con Marruecos.

Un gráfico de Google Trends ilustra el incremento en el interés de búsqueda por la palabra "Ceuta" en Argentina durante el día anterior.

Las consultas asociadas ayudan a entender qué buscan los usuarios cuando el tema se vuelve tendencia. Entre las búsquedas con mayor crecimiento aparecen “Ceuta mapa”, “Ceuta Marruecos”, “Ceuta España mapa”, “Tarajal Ceuta” y “qué es Ceuta”, mientras que entre los temas relacionados sobresalen España, Ciudad Autónoma de Melilla, frontera, mapa y distancia. El patrón de búsquedas muestra que el principal interés de los argentinos pasa por ubicar geográficamente a Ceuta, comprender por qué pertenece a España pese a estar en África y conocer las características de su límite terrestre con Marruecos.

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Google Trends muestra los temas y consultas relacionadas con Ceuta, indicando aumentos puntuales en el interés de búsqueda.

Dónde queda Ceuta

Ceuta ocupa una estrecha península en la costa norte de África, justo en el punto donde el mar Mediterráneo se abre al océano Atlántico. Según describe la Encyclopædia Britannica (enciclopedia académica de referencia), la ciudad se asienta sobre un istmo angosto que une el monte Hacho —también bajo dominio español— con el continente africano. Al norte, al este y al oeste la rodean las aguas; al sur, comparte una frontera terrestre de 6,4 kilómetros con la prefectura marroquí de M’diq-Fnideq. Apenas 17 kilómetros de estrecho la separan de la provincia española de Cádiz.

El mapa ilustra la ubicación geográfica de Ceuta, una ciudad autónoma de España en la costa norte de África, frente a la Península Ibérica y el Estrecho de Gibraltar, según Infobae.

Con una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 83.500 habitantes, la ciudad es plenamente parte de España —y por tanto de la Unión Europea (UE)— a pesar de estar físicamente rodeada por territorio marroquí. Junto con Melilla —otra ciudad española ubicada unos 400 kilómetros más al este sobre la misma costa—, Ceuta constituye la única frontera terrestre entre la UE y el continente africano, lo que la convierte en destino gravitacional para miles de personas cada año.

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Por qué es española si está en África

El mapa de Infobae ilustra la ubicación del Espigón del Tarajal en Ceuta, en la frontera con Marruecos, junto a una fotografía del lugar.

El año 1415 marca el punto de inflexión. Ceuta era entonces un puerto central del mundo islámico. Ese año, Portugal la conquistó en el marco de su expansión atlántica. La ciudad permaneció bajo dominio luso por más de un siglo y medio, hasta que en 1580 Portugal y España quedaron unidas bajo la misma corona en la llamada Unión Ibérica. Durante ese período, Ceuta recibió un flujo notable de colonos españoles. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la población de la ciudad optó de forma mayoritaria por permanecer bajo la corona española, decisión que Portugal reconoció formalmente con el Tratado de Lisboa de 1668. Desde entonces, España ejerce soberanía ininterrumpida sobre el territorio.

Cuando Marruecos accedió a la independencia en 1956, tras décadas de protectorado compartido entre España y Francia, Ceuta quedó explícitamente fuera del proceso de descolonización. El argumento jurídico de España descansa en dos pilares: que la soberanía sobre el territorio fue establecida siglos antes de que Marruecos existiera como Estado, y que Ceuta está integrada en la Constitución española como entidad autónoma con plenos derechos para sus habitantes.

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Una revisión publicada en la revista académica International and Comparative Law Quarterly de la Universidad de Cambridge concluyó que la reclamación marroquí sobre Ceuta es jurídicamente débil y que la Organización de Naciones Unidas (ONU) nunca incluyó al territorio en su lista de territorios pendientes de descolonización. Desde la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1995, Ceuta cuenta con una asamblea legislativa propia y un régimen jurídico intermedio entre el de un municipio y el de una comunidad autónoma.

Por qué Marruecos la reclama

Marruecos encuadra sus reivindicaciones sobre Ceuta en el concepto del Gran Marruecos, una doctrina que postula la soberanía marroquí sobre territorios que históricamente formaron parte del mundo árabe-bereber del noroeste africano. Desde la independencia de 1956, el reino alauita mantuvo esa reclamación con distintos niveles de intensidad según el estado de las relaciones bilaterales.

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No obstante, Marruecos nunca llevó la cuestión hasta sus últimas consecuencias: no presentó una reclamación formal ante la ONU para incluir a Ceuta en la lista de territorios pendientes de descolonización, lo que debilitó su posición jurídica, según establece el International and Comparative Law Quarterly. Los intentos armados de recuperar el territorio durante los siglos XVIII y XIX fracasaron. Frente a la crisis de julio de 2026, Marruecos optó por una postura de distancia formal, atribuyendo la oleada a redes criminales, mientras el debate político en España y en Bruselas volvía a centrar la atención en los 17 kilómetros que separan Europa de África.

Marruecos reclama Ceuta desde su independencia de 1956, pero no presentó una solicitud formal ante la ONU para incluirla entre los territorios pendientes de descolonización

Cómo es su frontera con Marruecos

La frontera entre Ceuta y Marruecos es una de las más vigiladas del planeta. Tal como describe la Encyclopædia Britannica, la ciudad está rodeada por una doble valla de seis metros de altura rematada con alambre de espino, con puestos de vigilancia regulares y una vía interna para patrullas. Cables subterráneos conectan focos, sensores de movimiento y cámaras de video a una cabina de control central; decenas de embarcaciones patrullan la costa.

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La primera valla se construyó en 1993, con 2,5 metros de altura, y fue reforzada de forma progresiva hasta alcanzar seis metros —y hasta diez en los tramos más críticos—. El 75% del costo inicial fue financiado por la UE, lo que convirtió a la barrera en una expresión material de la política migratoria comunitaria.

Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

Según datos citados por Reuters, las llegadas irregulares a Ceuta en 2026 acumulaban hasta mediados de año un aumento del 164% respecto al mismo período de 2025. La crisis del 30 de julio recordó a la de mayo de 2021, cuando más de 6.000 personas cruzaron en los primeros días en lo que analistas interpretaron como una presión deliberada de Marruecos vinculada a tensiones diplomáticas con Madrid.

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Ambos episodios comparten un patrón: un detonante coyuntural —político o judicial— que se viraliza en redes sociales y moviliza a comunidades que ya esperaban en los alrededores de la frontera una oportunidad para cruzar, documentó Euronews.