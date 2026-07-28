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Un tornado arrasó varias viviendas en el sur de Chile con vientos de hasta 178 kilómetros por hora

El fenómeno azotó las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen dejando dos heridos, varias viviendas destruidas y animales muertos

Varios videos tomados por los afectados dan cuenta de la magnitud de los vientos.

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Un inusual y violento tornado azotó este lunes a eso de las 14:00 horas a las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, El Carmen y San Nicolás, en la región de Ñuble (450 kms al sur de Santiago), dejando como saldo dos personas lesionadas, varias viviendas afectadas, cortes de suministro eléctrico, árboles arrancados de cuajo, animales muertos y campos totalmente destrozados.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informaron que el evento correspondió a un tornado EF1 -en una escala que va desde el EF0 al EF5-, a saber, un tornado moderado con vientos que oscilan entre los 138 y los 178 km/h.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, una casa resultó afectada en el sector El Ranchito en Chillán Viejo, y también se reportaron dos personas heridas y cinco viviendas con destrozos varios en El Carmen.

Un tornado arrasó varias viviendas en el sur de Chile con vientos de hasta 178 km/h
Imágenes del paso del tornado.

El alcalde de esta última comuna, Renán Cabezas, informó que las personas heridas son un hombre que se movilizaba en bicicleta cuando lo agarró el tornado, y una adulta mayor de 80 años, ambos fuera de riesgo vital.

“Estamos actualmente con cuadrillas municipales prestando ayuda a estas cinco familias afectadas, con materiales y planchas de zinc, para que puedan pasar esta primera noche bajo techo y que no se mojen sus enseres, considerando los nuevos pronósticos de lluvia”, señaló la autoridad comunal, consignó BioBíoChile.

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Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el mal tiempo ha dejado en la región del Ñuble 48 personas aisladas, 35 albergados y 17 damnificados. En tanto, 129 viviendas presentan diversos niveles de afectación, mientras que otras ocho resultaron completamente destruidas en Chillán.

Un tornado arrasó varias viviendas en el sur de Chile con vientos de hasta 178 km/h
Cristián Astudillo perdió su casa y varios de sus animales.

Dos minutos de terror

Uno de los más afectados por el paso del tornado fue Cristián Astudillo, vecino del sector Llollinco, en la comuna de Chillán Viejo, quien relató al medio citado los dramáticos momentos que vivió junto a su familia:

“Fue terrible (…) cayó pero muy rápido, muy fuerte y se vino encima. Llegó aquí a la casa y levantó todo; el auto quedó por allá, los caballos, se perdió todo, los animales, hay animales muertos ahí debajo. No sé cómo explicarlo”, señaló.

“Tengo un amigo que vive a 10 kilómetros y llegaron latas cerca de su casa”, agregó.

De acuerdo al afectado, el huracán azotó por al menos dos minutos su terreno y voló completamente la techumbre de su casa dejándola a punto de irse al suelo, y arrasó también con el galpón donde resguardaba a sus animales, dando muerte a varias vacas por el colapso de la estructura. En tanto, perros y caballos escaparon hacia los campos aledaños, los que fueron recuperados gracias a los vecinos.

“Nosotros somos amantes de los animales y mis gatos todavía no aparecen”, remató acongojado.

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