Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

Más de tres décadas después, el caso que conmocionó a todo un país vuelve a salir a la luz. Mira el tráiler oficial de #Barreda, la nueva producción que llega a Prime Video este 28 de agosto. (Prime Video)

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Prime Video dio a conocer el primer tráiler oficial de Barreda, la película original inspirada en el caso policial que conmocionó a la Argentina y que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto. El adelanto ofrece un primer vistazo al clima opresivo de la historia y deja en claro cuál será el eje del relato: alejarse de la figura del asesino para poner el foco en las mujeres que fueron víctimas del cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992.

Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la producción propone una revisión contemporánea de uno de los expedientes criminales más recordados del país. A diferencia de los numerosos documentales, informes y programas televisivos que durante décadas privilegiaron la figura de Ricardo Barreda, esta versión reconstruye la vida de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas por el odontólogo.

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Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la nueva película original de Prime Video. (Prime Video)

El tráiler presenta una ambientación minuciosa, una fotografía oscura y una tensión que se sostiene durante todo el avance. Más que anticipar un policial tradicional, las imágenes muestran un drama psicológico atravesado por la violencia doméstica y por el silencioso deterioro de los vínculos familiares.

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda, mientras que Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, su esposa. Mercedes Morán da vida a Elena Arreche, la suegra del odontólogo, y Maite Lanata junto a Margarita Páez interpretan a Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio. Completan el elenco Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

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Carla Peterson encarna a Gladys McDonald, esposa del odontólogo y Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche, madre de Gladys. (Prime Video)

La película es una coproducción entre About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios y estará disponible en más de 240 países y territorios. Desde la plataforma señalaron que el proyecto busca recuperar la identidad de las víctimas y revisar la manera en que el caso fue narrado durante décadas por buena parte de los medios.

Durante muchos años, Ricardo Barreda llegó a convertirse en un personaje de la cultura popular. Mientras cumplía condena recibió numerosas cartas de admiradores, inspiró merchandising y hasta fue presentado en distintos programas como un hombre sometido a permanentes humillaciones familiares. Esa construcción pública es precisamente uno de los aspectos que la película busca cuestionar.

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El actor Luis Machín, caracterizado como Ricardo Barreda, se sienta frente a un micrófono en una sala de audiencia, con varios asistentes detrás. (Prime Video)

En lugar de profundizar sobre la personalidad del femicida, Barreda reconstruye la cotidianeidad de las mujeres asesinadas, los vínculos dentro de la casa y la violencia que permanecía oculta puertas adentro. El objetivo es revisar el caso desde una perspectiva atravesada por los cambios sociales y culturales ocurridos en las últimas décadas respecto de la violencia de género.

La historia real

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó con una escopeta a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Cecilia y Adriana en la vivienda familiar de La Plata. Después de cometer los crímenes intentó sostener una rutina habitual antes de ser detenido.

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Durante el juicio argumentó que sufría constantes humillaciones dentro de su hogar y popularizó el apodo “Conchita”, con el que afirmaba que su familia lo descalificaba. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el cuádruple homicidio. Años más tarde obtuvo arresto domiciliario, luego la libertad condicional y finalmente la extinción de la pena. Murió en mayo de 2020, a los 84 años.

La producción reconstruye el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992. (Prime Video)

Con el lanzamiento del tráiler, Prime Video anticipa una de las producciones argentinas más esperadas del año. Lejos de glorificar al asesino, Barreda propone revisar cómo una sociedad construyó el relato alrededor del femicida mientras las historias de las víctimas quedaban relegadas. Ese cambio de mirada aparece como el gran diferencial de una película que promete reabrir el debate sobre uno de los casos criminales más emblemáticos de la historia argentina.

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