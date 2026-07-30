Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

El avance anticipa un thriller dramático que busca resignificar uno de los crímenes más recordados del país

Más de tres décadas después, el caso que conmocionó a todo un país vuelve a salir a la luz. Mira el tráiler oficial de #Barreda, la nueva producción que llega a Prime Video este 28 de agosto. (Prime Video)
Guardar

Prime Video dio a conocer el primer tráiler oficial de Barreda, la película original inspirada en el caso policial que conmocionó a la Argentina y que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto. El adelanto ofrece un primer vistazo al clima opresivo de la historia y deja en claro cuál será el eje del relato: alejarse de la figura del asesino para poner el foco en las mujeres que fueron víctimas del cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992.

Dirigida por Daniela Goggi (El Rapto), la producción propone una revisión contemporánea de uno de los expedientes criminales más recordados del país. A diferencia de los numerosos documentales, informes y programas televisivos que durante décadas privilegiaron la figura de Ricardo Barreda, esta versión reconstruye la vida de Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana, las cuatro mujeres asesinadas por el odontólogo.

PUBLICIDAD

Un hombre mayor con traje beige, camisa, corbata y gafas, sentado en una mesa con un vaso de cristal. Fondo oscuro con paneles de madera
Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en la nueva película original de Prime Video. (Prime Video)

El tráiler presenta una ambientación minuciosa, una fotografía oscura y una tensión que se sostiene durante todo el avance. Más que anticipar un policial tradicional, las imágenes muestran un drama psicológico atravesado por la violencia doméstica y por el silencioso deterioro de los vínculos familiares.

Luis Machín encarna a Ricardo Barreda, mientras que Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald, su esposa. Mercedes Morán da vida a Elena Arreche, la suegra del odontólogo, y Maite Lanata junto a Margarita Páez interpretan a Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio. Completan el elenco Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

PUBLICIDAD

Dos mujeres sentadas en una mesa con frutas, tazas, jarra, vasos, un cigarrillo y una botella blanca. Fondo con un mueble de madera y una planta
Carla Peterson encarna a Gladys McDonald, esposa del odontólogo y Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche, madre de Gladys. (Prime Video)

La película es una coproducción entre About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios y estará disponible en más de 240 países y territorios. Desde la plataforma señalaron que el proyecto busca recuperar la identidad de las víctimas y revisar la manera en que el caso fue narrado durante décadas por buena parte de los medios.

Durante muchos años, Ricardo Barreda llegó a convertirse en un personaje de la cultura popular. Mientras cumplía condena recibió numerosas cartas de admiradores, inspiró merchandising y hasta fue presentado en distintos programas como un hombre sometido a permanentes humillaciones familiares. Esa construcción pública es precisamente uno de los aspectos que la película busca cuestionar.

Un hombre con gafas, gabardina gris y corbata estampada está sentado con las manos cruzadas frente a un micrófono, rodeado de otras personas
El actor Luis Machín, caracterizado como Ricardo Barreda, se sienta frente a un micrófono en una sala de audiencia, con varios asistentes detrás. (Prime Video)

En lugar de profundizar sobre la personalidad del femicida, Barreda reconstruye la cotidianeidad de las mujeres asesinadas, los vínculos dentro de la casa y la violencia que permanecía oculta puertas adentro. El objetivo es revisar el caso desde una perspectiva atravesada por los cambios sociales y culturales ocurridos en las últimas décadas respecto de la violencia de género.

La historia real

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó con una escopeta a su esposa Gladys McDonald, a su suegra Elena Arreche y a sus hijas Cecilia y Adriana en la vivienda familiar de La Plata. Después de cometer los crímenes intentó sostener una rutina habitual antes de ser detenido.

Durante el juicio argumentó que sufría constantes humillaciones dentro de su hogar y popularizó el apodo “Conchita”, con el que afirmaba que su familia lo descalificaba. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el cuádruple homicidio. Años más tarde obtuvo arresto domiciliario, luego la libertad condicional y finalmente la extinción de la pena. Murió en mayo de 2020, a los 84 años.

Un coche policial y una furgoneta forense con luces encendidas, personas, cinta amarilla de seguridad, un poste de luz, y un edificio de noche
La producción reconstruye el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata en 1992. (Prime Video)

Con el lanzamiento del tráiler, Prime Video anticipa una de las producciones argentinas más esperadas del año. Lejos de glorificar al asesino, Barreda propone revisar cómo una sociedad construyó el relato alrededor del femicida mientras las historias de las víctimas quedaban relegadas. Ese cambio de mirada aparece como el gran diferencial de una película que promete reabrir el debate sobre uno de los casos criminales más emblemáticos de la historia argentina.

Temas Relacionados

BarredaLuis MachínCarla PetersonMercedes MoránPrime Videopelículasqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

La instructora de yoga recordó que comenzó a hacer dietas a los cinco años y relató algunos de los episodios más difíciles de su proceso

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

La estrella afirmó que la hoja de ruta para la transición del personaje lleva en elaboración desde el final de “Spider-Man: No Way Home”

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

El empresario detrás del Proyecto Blueprint reconoció que quizás fue “demasiado lejos” con su proyecto de longevidad

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

Detrás de la supuesta “secta” de Jared Leto: cómo eran los retiros de más de 6000 dólares en una isla de Croacia

Lo que comenzó como un campamento para seguidores evolucionó hacia exclusivos encuentros que fueron comparados con una secta

Detrás de la supuesta “secta” de Jared Leto: cómo eran los retiros de más de 6000 dólares en una isla de Croacia

Elton John cumple 36 años sin alcohol y recuerda la decisión que lo cambió para siempre: “Salud por la vida”

El famoso cantautor festejó su aniversario de sobriedad con una bebida sin alcohol creada junto a David Furnish

Elton John cumple 36 años sin alcohol y recuerda la decisión que lo cambió para siempre: “Salud por la vida”

DEPORTES

El árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habló por primera vez: la charla que tuvo con Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habló por primera vez: la charla que tuvo con Lionel Messi

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

Errores de técnica: las cuatro fallas que cometen los nadadores amateur

Cuáles son los torneos que se perderán las selecciones europeas si se confirma su boicot a la FIFA

Conmoción en el fútbol mundial: UEFA anunció que sus selecciones nacionales no participarán de los torneos FIFA

TELESHOW

Rosalía en Buenos Aires: vuelo privado, suite presidencial, hermetismo y pocos fans en la puerta

Rosalía en Buenos Aires: vuelo privado, suite presidencial, hermetismo y pocos fans en la puerta

Se viralizó la sorpresiva respuesta de Luck Ra cuando Mario Pergolini le preguntó si quería casarse con La Joaqui

Las vacaciones de Jimena Monteverde en Portugal: paseos, lugares soñados y el deseo de celebrar en familia

Pache y Plumis, los perros que conquistaron el stream: el debate sobre el vínculo humano-animal en clave viral

La profunda tristeza de Majo Riera, la mamá de Lali, por la muerte de su íntima amiga: “Elegiste volar”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica por los nuevos horarios de guardaparques llega a la Corte Suprema de Panamá

Polémica por los nuevos horarios de guardaparques llega a la Corte Suprema de Panamá

El encuentro Converciencia 2026 reunió a científicos guatemaltecos por tres días para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación

Sin delegación en Washington, Honduras enviará su defensa escrita ante la CIDH por juicios políticos

El 80% de los salvadoreños prevé hacer turismo interno en las vacaciones agostinas, según la Defensoría del Consumidor

El Salvador: “El tratante puede estar cambiando modalidad cada mes y a veces rutas”, alertan especialistas sobre trata de personas y nuevas formas de captación