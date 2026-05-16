República Dominicana

Luis Abinader será galardonado en EEUU como “Campeón de la Libertad” por el Adam Smith Center

El reconocimiento destaca el liderazgo y el compromiso del mandatario con los principios de libertad y prosperidad durante su gestión presidencial en República Dominicana

Guardar
Google icon
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (Gobierno de República Dominicana)
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (Gobierno de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viaja este sábado a Miami para recibir el reconocimiento como “Campeón de la Libertad” por parte del Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El galardón destaca el liderazgo y el compromiso del mandatario con los principios de libertad y prosperidad durante su gestión presidencial.

PUBLICIDAD

La distinción se entregará durante la cena anual de la organización, programada en el Trump National Doral, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad estadounidense.

La entidad académica, establecida por el Estado de Florida en 2020, se especializa en la investigación y promoción de políticas públicas enfocadas en el libre mercado y la libertad económica.

PUBLICIDAD

El centro es reconocido por su carácter independiente y apartidista, y su misión es “informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.

Florida international university
La Universidad Internacional de la Florida (www.fiu.edu.com)

Luis Abinader se encuentra en su segundo mandato presidencial, tras haber sido reelecto en 2024. La organización resaltó que la gestión del jefe de Estado dominicano se ha enfocado en la implementación de reformas y cambios orientados al fortalecimiento institucional y económico del país caribeño.

Durante la visita, el presidente dominicano está acompañado por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

Según el comunicado, la agenda oficial incluye una escala en la sede de la FIU, donde mantendrá un conversatorio con estudiantes y sostendrá reuniones con diversas personalidades de la ciudad de Miami.

Estas actividades buscan ampliar los vínculos académicos e institucionales entre la República Dominicana y entidades estadounidenses.

Tras la ceremonia y los encuentros previstos, Abinader regresará a Santo Domingo.

La entrevista completa del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con Eduardo Feinmann

“Somos un oasis en la región”

En una entrevista exclusiva con Infobae para el ciclo América Habla, Abinader destacó días atrás que la economía dominicana logró un crecimiento acumulado de 4,1% por la resiliencia y diversidad de sectores clave como el turismo, las exportaciones y las remesas, pese al impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre los precios internacionales del petróleo.

En materia de seguridad, el jefe de Estado sostuvo que República Dominicana registra una tasa de 7,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de la región después de El Salvador. Lo comparó con Puerto Rico, “que es territorio norteamericano”, donde la tasa asciende a 14,4. El descenso responde a la articulación semanal de una fuerza de tarea entre el Ministerio Público, la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección de Migración: “Ha sido un ejemplo para otras policías latinoamericanas”.

Sobre el combate al narcotráfico, Abinader aseguró que su gobierno ha incautado “seis veces más droga por año que las administraciones anteriores” gracias a una mayor coordinación con Estados Unidos y a la creciente confianza internacional en los organismos dominicanos. Al tratar la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo, advirtió: “El consumo de cocaína se ha duplicado” en Europa, según datos europeos.

Temas Relacionados

Luis AbinaderRepública DominicanaUniversidad Internacional de la FloridaCampeón de la LibertadÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CETCAM: Régimen de Nicaragua intensifica cooperación con Rusia y China frente a sanciones de EE.UU.

El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica advierte que la administración nicaragüense consolida acuerdos militares y mineros con potencias rivales de Washington, en un contexto de creciente presión internacional

CETCAM: Régimen de Nicaragua intensifica cooperación con Rusia y China frente a sanciones de EE.UU.

La crisis de suicidios se agrava en Centroamérica y el Caribe según datos regionales

Un aumento sostenido en las muertes autoinfligidas afecta a Honduras, Costa Rica y Nicaragua, mientras la mayoría de países enfrentan brechas en recursos públicos para atender problemas de salud mental y carecen de estrategias integrales

La crisis de suicidios se agrava en Centroamérica y el Caribe según datos regionales

Dictan prisión preventiva para la madre acusada de asesinar a su hija en República Dominicana

La resolución judicial impone tres meses de reclusión a la imputada en el Centro de Corrección Najayo Mujeres, tras establecerse que es responsable de causar la asfixia de una menor de seis años en marzo.

Dictan prisión preventiva para la madre acusada de asesinar a su hija en República Dominicana

El Salvador vibró con Sebastián Yatra tras invitar a la salvadoreña Analu Dada a cantar junto con él

En una noche imborrable, el cantante colombiano Sebastián Yatra invitó a la cantautora salvadoreña Analu Dada a cantar junto a él en el escenario, durante el espectacular concierto que ofreció en San Salvador

El Salvador vibró con Sebastián Yatra tras invitar a la salvadoreña Analu Dada a cantar junto con él

Abinader firma decreto que extiende vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 en República Dominicana

Gobierno dominicano dispuso una modificación normativa para que quienes superen los 65 años accedan a renovaciones más prolongadas, aplicando periodos especiales desde los 75 y manteniendo evaluaciones periódicas sanitarias

Abinader firma decreto que extiende vigencia de licencias de conducir para mayores de 65 en República Dominicana

TECNO

Este es el prompt que debes usar en Gemini para recrear que estas en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Este es el prompt que debes usar en Gemini para recrear que estas en un partido de la Copa Mundial FIFA 2026

Xbox ahora aparece en mayúsculas: qué cambió realmente en la marca

La computación cuántica da un paso histórico con la primera teletransportación en Internet de alta velocidad

Así funciona el nuevo asesor financiero de ChatGPT para controlar gastos y ahorro

La fuerza mental que Bill Gates aplicó durante años y que psicólogos consideran la más rara

ENTRETENIMIENTO

El árbol genealógico de Stevie Wonder revela talentos escondidos y nuevos rostros del arte internacional

El árbol genealógico de Stevie Wonder revela talentos escondidos y nuevos rostros del arte internacional

Ronda Rousey y Gina Carano: la historia detrás del combate que todos esperaban

“Solo vine a decir adiós”: Emilia Clarke recuerda el sueño que tuvo el día en que murió su padre

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial

Kim Kardashian se desnuda de estereotipos en una biografía sorprendente que revela su lado más real

MUNDO

Trump volvió a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz con EEUU: “Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal”

Trump volvió a exigir al régimen de Irán alcanzar un acuerdo de paz con EEUU: “Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal”

La sorprendente inspiración detrás del diseño del hogar de Rachel Brosnahan y cómo cada objeto tiene un sentido especial

El grupo terrorista Boko Haram secuestró a 30 estudiantes en el noreste de Nigeria

Más presión para Starmer en Reino Unido: su ex secretario de Salud, Wes Streeting, será candidato para liderar el Partido Laborista

Estados Unidos y China acordaron una reducción arancelaria sobre ciertos “productos relevantes”