Luis Abinader será galardonado en EEUU como “Campeón de la Libertad” por el Adam Smith Center

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader (Gobierno de República Dominicana)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viaja este sábado a Miami para recibir el reconocimiento como “Campeón de la Libertad” por parte del Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

El galardón destaca el liderazgo y el compromiso del mandatario con los principios de libertad y prosperidad durante su gestión presidencial.

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La distinción se entregará durante la cena anual de la organización, programada en el Trump National Doral, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad estadounidense.

La entidad académica, establecida por el Estado de Florida en 2020, se especializa en la investigación y promoción de políticas públicas enfocadas en el libre mercado y la libertad económica.

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El centro es reconocido por su carácter independiente y apartidista, y su misión es “informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.

La Universidad Internacional de la Florida (www.fiu.edu.com)

Luis Abinader se encuentra en su segundo mandato presidencial, tras haber sido reelecto en 2024. La organización resaltó que la gestión del jefe de Estado dominicano se ha enfocado en la implementación de reformas y cambios orientados al fortalecimiento institucional y económico del país caribeño.

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Durante la visita, el presidente dominicano está acompañado por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

Según el comunicado, la agenda oficial incluye una escala en la sede de la FIU, donde mantendrá un conversatorio con estudiantes y sostendrá reuniones con diversas personalidades de la ciudad de Miami.

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Estas actividades buscan ampliar los vínculos académicos e institucionales entre la República Dominicana y entidades estadounidenses.

Tras la ceremonia y los encuentros previstos, Abinader regresará a Santo Domingo.

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La entrevista completa del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con Eduardo Feinmann

“Somos un oasis en la región”

En una entrevista exclusiva con Infobae para el ciclo América Habla, Abinader destacó días atrás que la economía dominicana logró un crecimiento acumulado de 4,1% por la resiliencia y diversidad de sectores clave como el turismo, las exportaciones y las remesas, pese al impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre los precios internacionales del petróleo.

En materia de seguridad, el jefe de Estado sostuvo que República Dominicana registra una tasa de 7,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de la región después de El Salvador. Lo comparó con Puerto Rico, “que es territorio norteamericano”, donde la tasa asciende a 14,4. El descenso responde a la articulación semanal de una fuerza de tarea entre el Ministerio Público, la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección de Migración: “Ha sido un ejemplo para otras policías latinoamericanas”.

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Sobre el combate al narcotráfico, Abinader aseguró que su gobierno ha incautado “seis veces más droga por año que las administraciones anteriores” gracias a una mayor coordinación con Estados Unidos y a la creciente confianza internacional en los organismos dominicanos. Al tratar la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo, advirtió: “El consumo de cocaína se ha duplicado” en Europa, según datos europeos.