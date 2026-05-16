Kim Kardashian se desnuda de estereotipos en una biografía sorprendente que revela su lado más real

La biografía inédita de Kim Kardashian, Citizen Kim, explora el ascenso de la celebridad desde sus inicios hasta su consagración en Hollywood - REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

El próximo 27 de octubre llegará a las librerías biografía inédita de Kim Kardashian, titulada Citizen Kim: The Woman Who Created the Future. La obra, escrita por Jonathan Van Meter, ofrece un análisis profundo de la empresaria y celebridad más allá de la imagen habitual.

La nueva biografía de Kim Kardashian explora, a través de entrevistas con la protagonista, su familia y allegados, la evolución de su figura desde sus inicios ligados a Paris Hilton hasta su consagración en Hollywood.

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El libro recorre su tránsito desde los programas de telerrealidad hasta la consolidación como empresaria y defensora de la reforma judicial, y aporta enfoques inéditos al examinar las dimensiones personales y profesionales de la estrella.

Jonathan Van Meter documenta el tránsito de Kim Kardashian desde la telerrealidad hasta el éxito empresarial y la defensa de la reforma judicial

La editorial Penguin Random House, mediante su sello Viking Press, publicará el volumen de forma internacional para lectores interesados en entender el impacto de Kardashian en la cultura global. Según People en exclusiva, el libro combina relatos directos y análisis cultural para revelar las distintas facetas de la celebridad, apoyado en testimonios exhaustivos y en la integración de la historia del entretenimiento y la moda.

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El texto destaca a Kim Kardashian como una de las figuras públicas más influyentes de la actualidad. Reconocida por los programas “Keeping Up with the Kardashians” y “The Kardashians”, ha extendido su influencia con su línea de ropa Skims y la construcción de un emporio empresarial. Parte fundamental de ese recorrido ha sido el respaldo recurrente de su familia, especialmente de sus hermanas y de su madre, Kris Jenner.

El libro ofrece entrevistas exclusivas con Kim Kardashian, su familia y allegados, revelando detalles íntimos y complejos de su vida y carrera (REUTERS/Daniel Cole)

Un retrato inédito y profundo de Kim Kardashian

La sinopsis oficial define la obra como “un relato sin precedentes e íntimo” sobre una de las celebridades más influyentes y discutidas de su tiempo. People precisa que la intención de Van Meter es desmontar la caricatura de “ícono del escándalo y el espectáculo” y acercarse a la complejidad real de la empresaria.

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El libro reconstruye la trayectoria de Kardashian en la confluencia de la alta moda, la cultura popular y las relaciones familiares.

En tanto, Van Meter señala la capacidad empresarial, la visión para los negocios y el inesperado activismo jurídico de la protagonista. En palabras del autor, la realidad de Kardashian resulta “más compleja y reveladora” de lo que indican los prejuicios, conforme recogió People.

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La obra plantea interrogantes sobre el papel de las mujeres en posiciones de liderazgo mediático y empresarial, a partir del contraste entre la percepción pública y la verdadera personalidad de Kardashian.

Citizen Kim analiza la influencia cultural de Kim Kardashian en la industria del entretenimiento, la moda y el activismo jurídico (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Tragedias personales y giro hacia la reforma judicial

Entre los episodios centrales abordados está el asalto a mano armada sufrido por Kim Kardashian en París en 2016, hecho que motivó un cambio profundo en su vida. Según cita People con base en entrevistas previas, este evento la impulsó a interesarse por la reforma de justicia penal e iniciar estudios de Derecho. “Cuando me robaron, algo cambió en mí para bien. Me di cuenta de que los objetos materiales podían desaparecer y decidí que quería ayudar a la gente”, declaró Kardashian a Van Meter en 2019.

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A partir de esa experiencia, la empresaria se ha involucrado en causas sociales y ha manifestado su objetivo de dedicarse profesionalmente a la abogacía. El libro subraya cómo su acercamiento al sistema judicial estadounidense y su activismo han dado un nuevo significado a su figura pública, incluso ante la exposición mediática y las críticas.

La obra publicada por Viking Press resalta el papel de la familia Kardashian, especialmente de Kris Jenner, en el apoyo al emporio empresarial de Kim (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La visión de Jonathan Van Meter y su motivación

Jonathan Van Meter, periodista con recorrido en Vogue y New York Magazine, basa su interés en los contrastes entre imagen pública y realidad de figuras influyentes. Tras dos reportajes sobre Kardashian en 2019, el autor identificó una distancia significativa entre la percepción común de la celebridad y la autenticidad que observó en sus encuentros directos, lo que lo llevó a escribir esta biografía.

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El autor ya había retratado otras vidas complejas en su libro de 2003 sobre el empresario Skinny D’Amato. En Citizen Kim, Van Meter propone un análisis abierto y polifónico, incluyendo la voz de Kardashian y de su entorno más cercano. Este enfoque le permite examinar cómo la cultura actual crea y distorsiona iconos como Kardashian, brindando nuevas perspectivas para entender su ascenso.

Con la publicación de Citizen Kim, Van Meter busca invitar a los lectores a dejar de lado los prejuicios y descubrir los distintos matices de la protagonista, cuya historia desafía las clasificaciones simples y los estereotipos del reconocimiento público.

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