Luis Abinader: “La inversión en República Dominicana es segura, somos un oasis en la región”

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, describió los desafíos económicos, sociales y geopolíticos que enfrenta el país, y detalló las estrategias implementadas para sostener el crecimiento a pesar de las crisis internacionales y regionales. En una entrevista exclusiva con Infobae para el ciclo América Habla, Abinader destacó que la economía dominicana logró un crecimiento acumulado de 4,1% por la resiliencia y diversidad de sectores clave como el turismo, las exportaciones y las remesas, pese al impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre los precios internacionales del petróleo.

Abinader explicó que República Dominicana no produce hidrocarburos y se ha visto directamente afectada por el incremento del precio del petróleo, que casi se duplicó en el último año, mientras el gobierno solo trasladó un aumento del 8% a los combustibles. La diferencia, informó, se ha cubierto con subsidios directos y eficiencia en el gasto público. Estas políticas han limitado los efectos inflacionarios —la inflación anual se ubicó en 4,2% en 2023 y las proyecciones del Banco Central para el año anticipan un ajuste de 5,1%— y mantienen la competitividad frente a adversidades globales.

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El jefe de Estado remarcó la solidez de sectores como el turismo —proyectado a recibir 12 millones de visitantes en 2024, consolidando al país como el principal destino turístico de América Latina después de México—, las exportaciones de zona franca (ropa, equipos médicos, equipos eléctricos, azúcar, cacao) y el liderazgo como primer exportador mundial de cigarros, con ventas que superan USD 1.400 millones anuales.

En materia de seguridad, Abinader sostuvo que República Dominicana registra una tasa de 7,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de la región después de El Salvador. Lo comparó con Puerto Rico, “que es territorio norteamericano”, donde la tasa asciende a 14,4. El descenso responde a la articulación semanal de una fuerza de tarea entre el Ministerio Público, la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección de Migración: “Ha sido un ejemplo para otras policías latinoamericanas”.

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El presidente Luis Abinader, durante su entrevista con Infobae (Fotografía: Nacho Films)

Sobre el combate al narcotráfico, Abinader aseguró que su gobierno ha incautado “seis veces más droga por año que las administraciones anteriores” gracias a una mayor coordinación con Estados Unidos y a la creciente confianza internacional en los organismos dominicanos. Al tratar la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo, advirtió: “El consumo de cocaína se ha duplicado” en Europa, según datos europeos.

Abinader reafirmó su rechazo a la despenalización de la marihuana y llamó a continuar combatiendo las drogas para evitar que más personas tengan acceso a ellas.

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En cuanto a la alianza estratégica con Estados Unidos, Abinader declaró que es “total”. Sobre Israel, indicó que la relación es “excelente”, aunque sin un tratado específico. Afirmó que “es peligroso que Irán, siendo una teocracia, disponga de armas nucleares” e instó a ese país a incorporarse plenamente a la comunidad internacional.

Respecto a Cuba y Venezuela, Abinader manifestó que Cuba “no es un estado democrático” y recomendó avanzar hacia una reforma. Sobre Venezuela, denunció el “robo de las elecciones de 2024” por parte del presidente Nicolás Maduro y reiteró el respaldo dominicano a la democracia venezolana.

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La entrevista completa:

- Presidente, gracias por recibirnos.

- Gracias, Eduardo. Muy complacido y muy contento de estar en Infobae.

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- Presidente, quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con lo internacional que está golpeando a todo el mundo. ¿Cómo ha golpeado a Dominicana la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Cómo le está golpeando?

- Bueno, económicamente es un golpe importante, Eduardo, porque nuestro país no tiene hidrocarburos. Nosotros no tenemos hidrocarburos, a diferencia de muchos países, incluso hermanos latinoamericanos, que sí tienen hidrocarburos y pueden mitigar los efectos del alza, especialmente del petróleo, con todos los derivados. El caso nuestro nos golpea. Eso nos afecta en la parte fiscal. Hemos tenido que tomar medidas especiales de eficiencia del gasto, aumentar también -ni siquiera en una proporción importante- pero aumentar en algo también el precio de los combustibles. Pero hasta ahora la economía dominicana también es muy resiliente y es muy diversificada. Y a pesar de esa situación, tenemos acumulado un crecimiento de cuatro punto un por ciento, que si no es el más alto, es de los más altos de la...

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- De la región.

- De la región. Por la fortaleza del turismo, que continúa creciendo. Por ejemplo, el mes de marzo fue el mes de mayor exportación en nuestra historia. También las remesas de los dominicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

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- ¿Exportando qué, presidente?

- Nosotros exportamos en nuestra zona franca, es muy diverso, de todo, desde ropa hasta equipos médicos de un nivel de tecnología alto. Pero somos los principales exportadores de cigarros del mundo. Por ejemplo, exportamos, este año empezamos a exportar más de 1.4 billones de dólares. Exportamos equipos eléctricos también hechos en nuestra zona franca. Las exportaciones también tradicionales, desde azúcar, cacao. El cacao fue con el aumento del precio también ha sido una exportación importante. La fortaleza de la economía dominicana es la diversidad de su economía. O sea, no dependemos de un solo producto. Y eso así también se refleja en las exportaciones. Y bueno, y tenemos por el otro lado el turismo, que somos después de México, la potencia turística de América Latina.

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- Es la gran industria sin chimenea, obviamente.

- Así mismo. Este año nosotros pensamos llegar a doce millones de visitantes.

- Impresionante.

- Nosotros no íbamos a un crecimiento por encima del cinco (por ciento) sin esa situación... y también nos afecta y nos va a afectar también, aunque estamos tratando de mitigar con algunos subsidios directos cruzados, la inflación... también que nos afecta, como a todos los países.

- ¿Y cuál es su plan para reducir la inflación y el costo de vida dada esta situación?

- Estamos haciendo subsidios. Primero, un subsidio importante a los combustibles, porque dicen los economistas que los impuestos, ningún impuesto es inflacionario. Yo estudié Economía, pero digo que no soy economista. Eh, pero el caso de, de los impuestos a los combustibles sí son inflacionarios porque son transversales en la economía. Estamos tratando de limitar el aumento, que no vaya nunca en la proporción, porque prácticamente se ha duplicado el precio del petróleo.

- Totalmente.

- Y hay también algo que hicimos en la guerra, cuando la guerra de Ucrania y Rusia, que fue que subió mucho la urea, que es la principal materia prima para los fertilizantes. Estamos subsidiando también la urea de tal manera que los fertilizantes no aumenten de precio y los pequeños productores, que son la mayoría en la República Dominicana, puedan seguir produciendo sin una alteración de sus costos. Ese incluso fue un caso de estudio en la FAO después que nosotros lo hicimos. Ya nuestro gobierno desde el 20 empezamos con una crisis, continuamos con otra y ahora tenemos otra, hemos tenido otra.

- Usted ya arrancó con una pandemia.

- Con una pandemia. Después vino la guerra de...

- De Ucrania con Rusia.

- De Ucrania con Rusia... la invasión a Ucrania. Después hemos tenido varios eventos naturales también, varios ciclones.

- Huracanes.

- Y nos hemos manejado en la crisis y en esta crisis también nos seguiremos manejando y saldremos bien.

- ¿Y cómo piensa en este contexto atraer más inversión extranjera?

- Bueno, República Dominicana es el primer receptor de inversión extranjera en toda América Latina. El año pasado fueron cinco billones de dólares, cinco billones, cinco mil millones en inversión extranjera. ¿Por qué lo hacemos? Por nuestra fortaleza institucional. En estos últimos años, todos los indicadores en términos institucionales han mejorado. La inversión en República Dominicana es una inversión segura, no solamente segura desde el punto de vista internacional, sino también rentable por las diferentes industrias. Entonces, la verdad que somos un oasis en la región. Una última inversión, que si bien es importante en términos de inversión, pero es mucho más importante en lo que representa esa inversión, es que Google invirtió, está invirtiendo quinientos millones de dólares en que República Dominicana sea todo el hub digital de la región. Bueno, los quinientos millones de dólares son importantes, pero aparte que son importantes, es que nos convierte también en una mayor productividad para los data centers, que son también un sector de inversión muy importante para el presente y para el futuro, y que nos ayuda también en la competitividad de la economía en todos los sectores.

Entrevista al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, conducida por Infobae. En el video, el mandatario habla sobre el impacto económico de situaciones internacionales en el país. Abinader aborda el crecimiento económico, la resiliencia de la economía dominicana, el desempeño del turismo y el aumento de las exportaciones y remesas. Las imágenes muestran al presidente sentado en un entorno formal de oficina, con la bandera nacional visible. Este material es parte de una cobertura periodística.

- Algo que impacta mucho en toda Latinoamérica es la informalidad, la economía informal. ¿Qué medidas usted toma para formalizar esa economía informal?

- Sí, mira, nosotros estamos más o menos en el promedio de toda América Latina y ese es uno de nuestros grandes retos en el proyecto Meta 2036, que es un proyecto que hacemos entre el sector privado y el sector público para mejorar todas las condiciones de negocios. Porque aquí el crecimiento de la economía es básicamente el sector privado. La economía crece si el sector privado va bien. Por eso yo soy de los pocos gobiernos que dice: este es un gobierno proempresa, este es un gobierno proempleo.

- No es un gobierno estatista, es un gobierno...

- No, somos un gobierno proempresa, un gobierno proempleo, pero además de eso, también somos el gobierno que más ayudas sociales ha establecido, puntuales y directos, porque nosotros creemos que el desarrollo tiene que ir combinado con todos los sectores y por eso hemos disminuido la pobreza a pesar de los momentos tan difíciles. En el año 2019, previo a la crisis del COVID, era de un veinticinco punto seis y el año pasado terminó en un diecisiete punto tres. Y básicamente, una combinación de crecimiento y también ayuda social directa. Yo diría que aquí hay todas las condiciones para seguir creciendo. En la parte de la informalidad, estamos tomando muchas medidas para simplificar la forma de que los negocios puedan entrar sin toda esa burocracia, que yo creo que está en el ADN de Latinoamérica y de...

- De todos los Estados.

- De todos los Estados del mundo. Y creamos el programa Burocracia Cero para facilitar esa entrada, especialmente donde está la informalidad en las MIPYMES.

- Sé que una de sus grandes preocupaciones, usted se desvela por el tema de la inseguridad. ¿Qué estrategia usted ha tomado para combatir la inseguridad y el crimen organizado, básicamente?

- Primero quiero darte un dato. Después de El Salvador, nosotros somos el país de menor nivel de criminalidad en toda Centroamérica y el Caribe. El Salvador creo que tiene dos o tres homicidios por cada cien mil habitantes. Tú sabes las medidas que ellos han tomado...

- Sí, Bukele...

- Por las condiciones muy especiales que, que encontraron en el país. Nosotros hoy tenemos unos siete punto cinco homicidios, que todavía para mí es mucho. Sin embargo, cuando lo comparas con la región y lo comparas con los demás países, no quiero dar los números de los países amigos, pero es mucho, lo triplica. Incluso Puerto Rico, territorio norteamericano, está en catorce punto cuatro, casi el doble de lo que nosotros tenemos. Pero a pesar de eso, todos los lunes nosotros nos pasamos aproximadamente tres horas en lo que hemos creado, incluso ha sido un ejemplo para las demás policías latinoamericanas, una fuerza de tarea. Muchas veces el problema de la lucha contra el crimen es que muchos de los sectores del mismo gobierno no se comunican entre sí. Y ahí nos estamos comunicando desde el Ministerio Público hasta la policía, los agentes investigativos de la policía, que se llama el DICRIM, la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta la Dirección de Migración, por el problema que tenemos con el tema de Haití. Y eso que lo hemos hecho desde el 2023, desde que empezamos a hacer esos trabajos, ha ido una disminución progresiva de los niveles de delincuencia, que repito que todavía debemos de mejorarlo, pero vamos en la dirección correcta y hemos hecho la reforma a la policía. Es bueno que tú sepas, Eduardo, que hemos triplicado el salario de los policías desde que llegamos al gobierno. Y todavía deberíamos mejorarlo más.

Este video presenta una entrevista con Luis Abinader, presidente de República Dominicana, quien aborda temas de seguridad ciudadana y narcotráfico. Sentado frente a la bandera dominicana, el mandatario gesticula mientras expone datos y estrategias. La conversación incluye referencias a los niveles de criminalidad en la región, la reforma policial y la incautación de drogas. El contenido es de naturaleza periodística, identificado con la marca Infobae. La secuencia concluye con una pantalla de cierre institucional.

- ¿Cómo evalúa usted las prisiones dominicanas? ¿Usted está de acuerdo con, con el proceso que tuvo Bukele en El Salvador?

- Yo pienso, en el caso de las prisiones dominicanas, estamos en un proceso de reforma conjuntamente con el CAF, el Banco Latinoamericano, de reformar todas las prisiones dominicanas. Las prisiones se han convertido en todo el mundo en el centro de diseño de la criminalidad. O sea, desde las prisiones se están diseñando los robos que se van a hacer fuera de ellas.

- Claro.

- Entonces, para eso hay que, eh, si tú quieres tener una lucha integral contra el crimen, tienes también que tener especial control en las prisiones. Todavía no hemos hecho las reformas necesarias en las prisiones dominicanas. Estamos en proceso, estamos mejorando.

- Control de inhibidores, por ejemplo, de celulares.

- Exacto, pero todavía esos son áreas que tenemos que mejorar. Tengo que admitir que en esa parte estamos en proceso de reforma, pero todavía nos falta mucho por avanzar.

- ¿Qué avances hizo su gobierno en la lucha contra la corrupción? Sé que ha echado a varios funcionarios muy cercanos a usted.

- Yo voy a definir la lucha de la corrupción con mi discurso del 2020. Dije: «Vamos a luchar contra la corrupción del pasado y la corrupción del presente». Y eso es lo que hemos hecho. Aquí no ha habido ni del pasado ni del gobierno del presente. Hay muchísimos funcionarios que están en la cárcel y lo hemos sometido con un Ministerio Público que es independiente, y en muchos casos, por primera vez en la historia, el mismo gobierno es que ha llevado el caso al Ministerio Público. Por lo tanto, para nosotros no hay ningún tipo de, como yo he dicho, vacas sagradas en este gobierno, y esa es una de nuestras banderas.

- Pero sé que usted se ha desprendido de funcionarios muy amigos suyos, de su entorno, por actos de corrupción.

- Bueno, yo dije desde el principio que yo tenía amigos, pero no cómplices. Por lo tanto, eso lo he practicado. Y nosotros llegamos al gobierno como desde el 2020, por un cambio que quería este país, un cambio de mayor honestidad, de mayor transparencia, y el que si en cualquier caso de un amigo que incurrió en corrupción, pues traicionó también nuestros valores y traicionó mi amistad.

- Y traicionó su amistad. Esa, esa es la clave. Creo que usted debe ser consciente que el conocimiento es mucho más importante que cualquier recurso natural que cualquier país tenga.

- Totalmente.

- ¿Qué hace usted para mejorar la calidad educativa en Dominicana?

- Mira, hemos avanzado. Te voy a poner un dato de cómo hemos ido avanzando. En los números internacionales de PISA avanzamos en el último reporte. Creo que el año que viene sale el próximo reporte, que es que mide la calidad de toda la educación, especialmente la educación pública. Y por primera vez en mi gobierno avanzamos, avanzamos poco, pero avanzamos. Ahora, la educación, además de la educación preuniversitaria, también tenemos la educación para la empleabilidad, que es la educación técnica. Es bueno que tú conozcas, cuando llegamos al gobierno habían ocho escuelas técnicas a través de un programa que ha sido muy exitoso, que es tripartito entre el gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, se llama INFOTEP, Instituto de Formación Técnica Profesional. ¿Tú sabes cuántas escuelas tenemos hoy funcionando en el país? Sesenta y cuatro de esas escuelas técnicas. El Instituto Tecnológico de las Américas, que es especialmente para las TIC, las tecnologías de la información, que teníamos dos instituciones, ahora mismo tenemos nueve distribuidas en todo el país. Y también tenemos el programa de que tiene que haber una institución de educación superior a no más de cuarenta kilómetros de donde viven las personas. Y eso lo hemos hecho con una combinación de las universidades privadas y públicas. Entonces, hemos avanzado. Ahora, la educación es un tema de generaciones. Es un tema que da de generaciones y que tiene que tener todo el sector integrado. Hemos tenido nuestras dificultades con los sindicatos, especialmente de los profesores, que entienden, que no entienden que tenemos que trabajar juntos para mejorar la educación y creo que eso pasa en todas las partes, en todos los países del mundo.

- Sí, sí.

- Pero un dato que te quería decir. El año pasado se hizo las olimpiadas de robótica, que lo hace una ONG privada. Cuando se hizo la primera vez, no ganó un solo estudiante de escuela pública. Ahora, el año pasado, la mitad de los que ganaron fueron de escuela pública y el principal premio fue para un estudiante de escuela pública. Yo pienso que eso te dice ya, más que todas las otras estadísticas, cómo estamos avanzando. Y especialmente hemos redirigido las becas para las áreas, lo que llaman las áreas STEM, que son en inglés, science, technology. Entonces, hemos dirigido las becas hacia esas áreas, porque es la ciencia, aquí estamos hablando, yo hablo de dos sectores que están revolucionando el mundo. Todos lo sabemos, que es la inteligencia artificial.

- Sin duda.

- Y la segunda, que eso es uno un poco más, que tiene que ver con logística, pero que está impactando todas las operaciones, que son los drones. Y está impactando desde la parte militar hasta la parte industrial, hasta la parte de comunicaciones.

- La parte civil.

- La parte civil, la parte agrícola. Ya estamos fumigando a través de drones. Estamos empezando a cosechar y tirando las semillas a través de los drones. O sea, estamos impactando en todas las áreas, los drones. Esas son dos áreas fundamentales.

- Lo cambio a la política exterior. ¿Cuál es su relación con Haití y, y cómo aborda usted esa frontera?

- Ese es uno de los temas más retadores e importantes nuestros. Estamos ante un país fallido, en el caso de Haití, eso no tenemos que entrar, lo conocemos todos.

- ¿Terrorista para usted? ¿Así lo calificaría?

- Claro, el primer país que designó como bandas terroristas a las bandas de narcotraficantes y de extorsionadores y de secuestradores que hay en Haití, el primer país fue República Dominicana y después siguieron los demás. Pero desde septiembre de 2021, después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, nosotros hablamos de la somalización de Haití. Pensaron que estábamos exagerando. Y realmente eso fue lo que fue pasando, la somalización, o sea...

- Somalia.

- Somalia, por el tema de que el país se dividía en bandas. Yo espero... Desde el 2023, empezó una fuerza de Kenia y vino el cambio de gobierno, no se hizo. Yo pienso que ahora ya vamos en la dirección correcta con la fuerza de represión de pandillas, que se puede perfectamente luchar y vencerlas rápidamente, porque son bandidos, son delincuentes. Ahí no hay ningún, no están luchando ni por una razón ideológica ni mucho menos religiosa. Son sencillamente delincuentes y que se pueden enfrentar como está planificado hacerlo. Ahora, nosotros tenemos más de once mil hombres en la frontera. Nos hemos equipado nuestras fuerzas armadas. Nosotros tenemos constantemente drones y aviones volando durante la frontera para supervisar. Aquí no hay, aquí los pocos y de bajo nivel de las bandas que han entrado los hemos capturado. Y ellos saben, y yo les recomiendo que no entren aquí porque les va a ir muy mal. Y hemos mantenido esa seguridad. Y por eso tenemos esa diferencia en tema de seguridad, un país completamente, sin orden, sin seguridad, y nosotros...

- Un estado fallido, básicamente.

- Un estado fallido y nosotros con orden y seguridad. Y poca gente desconoce también que la mayor diferencia económica entre dos fronteras en el mundo, es increíble, porque en una pequeña isla está entre Haití y República Dominicana, mucho más que cualquier otra frontera del mundo.

- El narcotráfico sé que también a usted es un tema que lo desvela. ¿Qué le dice también a las bandas de narcotraficantes?

- Bueno, hemos declarado algunas bandas como terroristas y nosotros estamos trabajando de la mano también con toda la región, especialmente con Estados Unidos. Es bueno que tú sepas, que conozcas algo, Eduardo, en este sentido. Nuestro gobierno, en seis años, por año, ha incautado seis veces más droga por año que los gobiernos anteriores. Seis veces más. Y en el microtráfico también.

- ¿Y por qué lo hizo?

- Por una mayor coordinación y también por los Estados Unidos tiene mucho más confianza para poder compartir informaciones delicadas en cuanto al narcotráfico. Pero hay algo también que hay que entender en cuanto a esa nueva dimensión del narcotráfico. Como tú sabes, el fentanilo o las drogas sintéticas, porque el fentanilo es una de muchas drogas sintéticas, han avanzado desgraciadamente y peligrosamente en Estados Unidos.

- Veneno.

- Veneno puro. Eso es lo que convierte, convierte en zombis a esa buena parte de la población. Entonces, ese desplazamiento de las drogas sintéticas ha hecho un mayor consumo de drogas sintéticas y un menor consumo de cocaína.

- Exactamente.

- Al mismo tiempo, por razones que no voy a explicar, la cocaína ha aumentado su producción también en Sudamérica. Y según apuntan, ha duplicado. Entonces, a ese mercado tienen que buscarle una salida, que ya no ha disminuido ese consumo en Estados Unidos. Y me decía el ministro de Seguridad de Bélgica que el consumo de cocaína se ha duplicado en Europa. Porque allá no hay drogas sintéticas, como tampoco las hay aquí. Entonces, eso nos presenta otra situación con el tema de la producción de cocaína. Ahora, lo estamos enfrentando, lo vamos a seguir enfrentando. Y le quiero decir algo. Cuando en el año 2019, 2020, antes de llegar al gobierno, se hablaba y se estudiaba la despenalización de algunas sustancias, especialmente la marihuana. Yo hoy te digo que eso es un grave error.

- Coincido.

- Y eso lo que hace es, ese es un paso hacia las llamadas drogas duras. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es que seguir combatiendo. Y me decían varios especialistas, dice: “No se va a ganar nunca la guerra contra las drogas”. Yo no sé si se gane, lo que nosotros no podemos es perderla. No podemos perder esa lucha. Y para no perderla es luchar cada día para que menos gente tengan acceso a ello.

- Algunos consideran que hay drogas blandas, como la marihuana, y drogas duras. Hay drogas, punto. ¿Coincide usted?

- Totalmente. Y una es el paso hacia la otra. Y el hecho de tú despenalizar...

- Arrancan con alcohol y después pasa la marihuana, cocaína.

- Y especialmente, empiezan directamente con la marihuana y después... Y hay un caso específico también ahora, que es con la despenalización de la marihuana en muchos estados norteamericanos. Ya toda la droga iba camino de sur a norte. Ahora hay marihuana que viene de norte a sur.

- Presidente, para usted, ¿Cuba es una dictadura?

- Yo pienso que Cuba obviamente no es un estado democrático. No es un estado democrático, ellos tienen un sistema, una revolución, y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección.

- Pero no me dijo que es una dictadura.

- No es un estado democrático. Ellos tienen su forma de elecciones, su forma... No es un estado democrático.

- ¿Su alianza estratégica es con los Estados Unidos?

- Totalmente.

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ofrece una entrevista sobre temas políticos internacionales. Sentado en un interior con la bandera dominicana al fondo, Abinader aborda asuntos como el estatus de Cuba y la relación estratégica con Estados Unidos. El material corresponde a una entrevista de carácter periodístico producida por Infobae. Se observa al mandatario expresando sus posiciones sobre la democracia en diferentes países.

- ¿Es con Israel?

- Bueno, no tenemos una alianza con Israel. Porque no estamos en esa región, pero tenemos una buena relación con Israel.

- El gobierno de los ayatolás, ¿qué opina usted de Irán?

- Yo pienso que es muy peligroso que una teocracia tenga armas nucleares. Yo creo que ellos deben de entender y deben de entrar al mundo de las naciones, a compartir con las naciones. Es un país con una tradición extraordinaria.

- Los persas.

- Los persas.

- El imperio persa.

- En un momento fue la principal comunidad y la más avanzada en un momento del mundo.

- Claro.

- Entonces, con un sistema así de una teocracia que incluso está y ha sido muy dura con los opositores de su pueblo, tiene que haber un cambio y tener una bomba atómica, tener armas atómicas es muy peligroso.

- Además, bombas atómicas para destruir un país, Israel.

- Para destruir un... pero además para para desestabilizar la región, porque desestabiliza a través de Hezbollah, desestabiliza a través de los hutis también en Yemen, y eso no es aceptable.

- Presidente, cuénteme, ¿qué opina usted de la situación Estados Unidos-Maduro? ¿Cuál es su posición? Lo secuestraron, lo extrajeron...

- Mi posición es la siguiente: yo fui el mayor opositor, o uno, no voy a decir el mayor, pero uno de los mayores opositores al robo de las elecciones que pasó en el 2024. Fuimos nosotros. Incluso porque estuvo muy cerca la reelección nuestra con las elecciones en Venezuela. En mi toma de posesión yo fui duro y dije que nosotros íbamos a luchar por la democracia en Venezuela. Y obviamente se robaron las elecciones.

- Se las robaron.

- Se las robaron. Y la verdad, Estados Unidos tiene acusaciones contra el presidente Maduro, contra el expresidente, porque ya no. El expresidente Maduro, eso se va a discutir en la justicia. Y también tiene su plan. Ellos no han consultado a nadie, me imagino que es un plan coherente sobre ya el proceso de transición a la democracia en Venezuela.

- ¿Maduro era un dictador para usted?

- Maduro pasó a ser un dictador después, porque se reeligió inadecuadamente.

- No, obviamente. Robó una elección.

- Robó unas elecciones.

- Robó una elección. Presidente, para usted, ¿el Caribe es olvidado por el mundo?

- Yo no podría decir que es olvidado, pero deberían de darle más atención. Deberían de darle más atención.

- Usted lo expresó en el último discurso en la ONU.

- Sí, deberían de darle mucho más atención. Y nosotros somos, en términos de cambios climáticos se están viendo, se están sintiendo. O sea, cosas que no pasaban antes están pasando, no aquí en República, no aquí en el Caribe, en todo el mundo. Entonces, nosotros somos los que menos hemos producido ese cambio climático y somos los más afectados. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tienen que ponernos más atención.

- ¿Cómo aborda usted el tema, por ejemplo, de los migrantes cubanos, de los migrantes venezolanos?

- Nosotros colaboramos... Hemos colaborado...

- Porque son millones los que llegan o miles los que llegan a las costas dominicanas.

- En el caso venezolano hay ciento cincuenta mil que se le han dado a una parte de ellos permisos de trabajo. En el caso de los cubanos no son tantos porque sencillamente, ellos utilizan República Dominicana como puente hacia Estados Unidos.

- Sí, ¿está de acuerdo con el bloqueo estadounidense a Cuba y a Venezuela?

- Sí, bueno, ya el bloqueo no hay...

- En Venezuela ha aflojado.

- No está en Venezuela. Yo pienso que el bloqueo a Cuba, lo que nosotros tenemos que ver son los resultados. Cuba tiene que pasar a un proceso de reforma y de democratización. Entonces, lo que dé resultado para llevar ese proceso de reforma y democratización, yo pienso que, que tiene que realizarse.

- ¿Le puedo preguntar sobre su relación con la Argentina?

- Es una relación buena. No es una relación cercana, tan cercana, pero no por nada, sino porque no somos países que hacemos fronteras, pero tenemos muchas relaciones.

- Son miles los argentinos que vienen a vacacionar.

- Son miles los argentinos que vienen y estamos muy contentos con eso. E incluso nosotros también queremos hacer un acuerdo, un tratado de comercio parcial, tratado de libre comercio parcial, para que los vinos argentinos puedan venir aquí sin impuestos y los cigarros dominicanos vayan allá sin impuestos. Entre muchos otros productos.

- Sí. ¿Es mucho más cercana su relación con Lula que con Milei hoy por hoy?

- No, yo te diría que en realidad no tengo una cercanía. Por ejemplo, en la parte del escudo de las Américas compartimos con Argentina, o sea, ahí tenemos mucho más. Pero en términos personales tenemos buenas relaciones con ambos países, pero no una cercanía personal con ninguno de los dos presidentes.

- Con ninguno.

- Pero por ninguna razón especial, sino porque no... Por ejemplo, con el presidente Kast tengo una excelente relación, vino aquí, personal, muy buena. No es el caso del presidente Milei, que ni yo he visitado Argentina ni...

- Ni él tampoco ha visitado. ¿Y cuál es su visión de la Argentina? ¿Cómo, cómo usted ve desde Dominicana a la República Argentina?

- Bueno, primero yo te voy a decir que Argentina es un extraordinario país. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Tú preguntas: ¿qué no tiene Argentina? Tiene las mejores tierras para cultivar, tiene hidrocarburos de todo tipo, tiene tierras raras, tiene litio, tiene todo. Yo pienso que tiene un enorme potencial y tiene muchísima gente preparada. Y yo creo que ese potencial tienen los argentinos que explotarlo más.

- ¿Usted piensa solamente en acuerdos comerciales con respecto al vino y el tabaco?

- No, no. Estamos hablando con el Mercosur. Puse como ejemplo el cigarro y el tabaco. Pero no, creo que hay acuerdos parciales que se pueden hacer, que son muy interesantes para mejorar la relación entre nosotros.

- Sí. ¿Cuánto se disparó el precio del petróleo aquí?

- No, apenas nosotros hemos subido alrededor de un ocho por ciento. Sin embargo, se duplicó. Pero yo no puedo traspasarle todo ese costo. También el gobierno tiene que hacer un esfuerzo y el gobierno lo está haciendo, ese esfuerzo. Ayer anunciamos también unos recursos, eficiencias que estamos logrando, porque nosotros tenemos que lograr... nuestro objetivo en este proceso es continuar con el crecimiento, que a pesar de la crisis, continuar con el crecimiento económico y mitigar las alzas por la inflación que se están dando en todas partes.

- ¿La inflación anual la tienen cinco puntos?

- No, la inflación anual nuestro fue de 4.2 por ciento. El año pasado. Pero evidentemente que este año, con las presiones inflacionarias que hay...

- Claro.

- Ya el Banco Central subió las expectativas a un 5.1 por ciento... uno más, uno menos.

- Sí. Presidente, le agradezco infinitamente habernos atendido. Fue muy, pero muy amable.

- Muchas gracias.