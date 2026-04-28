Visita de ministro de Exteriores de España a República Dominicana impulsa la relación bilateral

España, José Manuel Albares, Santo Domingo, América Latina y la Cumbre Iberoamericana focalizan la visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores español a República Dominicana, en una agenda orientada a fortalecer los lazos bilaterales y avanzar en los preparativos de la XXX Cumbre Iberoamericana. Según la agencia de noticias española EFE, la visita oficial de Albares incluye una agenda que abarca encuentros con autoridades locales, empresarios y representantes de la cooperación internacional.

De acuerdo con EFE, Albares llegó a República Dominicana tras su paso por Puerto Rico y antes de continuar viaje a México. El itinerario en Santo Domingo comenzó con un encuentro empresarial en la sede de la Embajada de España, con la participación de representantes del sector privado dominicano y español. La reunión se centró en incrementar la inversión y los proyectos conjuntos.

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El martes, el ministro visitará un proyecto impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), organismo público de cooperación internacional con presencia activa en la isla. Posteriormente, está prevista la reunión con su homólogo, Roberto álvarez, titular de la Cancillería dominicana.

Según informó el comunicado de la Cancillería dominicana, ambos cancilleres repasarán los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026 bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

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Imagen de Archivo: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c) durante una muestra fotográfica el pasado 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Foto: Ricardo Rubio - Europa Press

Reuniones con empresarios y enfoque en cooperación institucional

EFE consignó que la Cancillería dominicana explicó que la visita de Albares responde al principio de reciprocidad, ya que da continuidad a la reunión que ambos ministros mantuvieron en mayo de 2025 en la capital española. El comunicado oficial indica que el viaje “da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión”.

España y República Dominicana mantienen una relación diplomática de larga data, enmarcada en un diálogo institucional continuo y respetuoso. La agenda bilateral incluye iniciativas en sectores como educación, agua, desarrollo rural y fortalecimiento institucional. La cooperación española ha desarrollado proyectos en áreas de desarrollo sostenible y modernización de infraestructuras, según los informes de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), organismo público de cooperación internacional.

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En el ámbito económico, EFE reportó que España lideró en 2025 la inversión extranjera directa en República Dominicana, con un total de USD 1,086 millones, debido al creciente interés empresarial y a la consolidación de acuerdos bilaterales que favorecieron la llegada de capital español, superando a Estados Unidos y situándose como el principal inversor extranjero en el país caribeño. Este dato, confirmado por cifras oficiales, refuerza el interés de ambos gobiernos en seguir ampliando los lazos económicos y comerciales.

Los sectores de exportación con mayor superávit fueron: alimentación, bebidas y tabaco, sector automóvil y semimanufacturas no químicas. (Foto: Shutterstock)

Economía, inversiones y preparativos para la Cumbre Iberoamericana

La Cumbre Iberoamericana de 2026, que tendrá lugar en la capital española, reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de habla española y portuguesa de América y Europa. Según EFE, la cita apunta a profundizar la cooperación política, económica y cultural, así como a proyectar la voz de la región en el escenario internacional.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana y el impulso de una agenda común de desarrollo. El calendario de actividades de Albares en Santo Domingo se inscribe en este marco de trabajo.