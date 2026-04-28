El Salvador

La dupla salvadoreña gana el bronce en República Dominicana y asegura presencia al Mundial femenino

Fátima Giselle Rendón y Dévora Medina se consolidan como referentes juveniles del voleibol de playa tras conseguir medalla de bronce en el torneo clasificatorio NORCECA U18 y asegurar su presencia en el Mundial Sub-18 de 2026

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Las voleibolistas salvadoreñas Fátima Rendón y Dévora Medina ganan medalla de bronce en el Torneo Clasificatorio NORCECA U18, celebrado en República Dominicana. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)
Las voleibolistas salvadoreñas Fátima Rendón y Dévora Medina ganan medalla de bronce en el Torneo Clasificatorio NORCECA U18, celebrado en República Dominicana. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

Las voleibolistas salvadoreñas Fátima Giselle Rendón y Dévora Medina lograron un destacado resultado en el Torneo Clasificatorio NORCECA U18 al obtener la medalla de bronce en República Dominicana.

El triunfo de la dupla se concretó tras superar en el partido por el tercer lugar a las costarricenses Keila Moreno e Ingrid Núñez, con parciales de 21-16 y 21-12. Las deportistas aseguraron además su participación en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa FIVB 2026, que se disputará del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos.

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De acuerdo con información oficial, el recorrido de Rendón y Medina en el torneo incluyó victorias desde la fase de grupos, donde dominaron a las duplas de Trinidad y Tobago y Costa Rica sin perder sets.

La dupla salvadoreña mostró regularidad para avanzar a las etapas finales del certamen. En los cuartos de final, vencieron a las puertorriqueñas Ana Barcías y Coralys Pérez en dos sets, 24-22 y 21-15, resultado que les garantizó el boleto al Mundial Sub-18.

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El Comité Olímpico Salvadoreño destacó el logro de la dupla salvadoreña y su consolidación en el vóleibol de playa internacional. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)
El Comité Olímpico Salvadoreño destacó el logro de la dupla salvadoreña y su consolidación en el vóleibol de playa internacional. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

La actuación fue reconocida por el Comité Olímpico Salvadoreño, que celebró el logro en sus redes sociales con el mensaje: “¡Fátima y Dévora ganaron bronce en Dominicana!

Las voleibolistas nacionales Fátima Rendón y Dévora Medina superaron 21-16 y 21-12 a las costarricenses Keila Moreno e Ingrid Núñez y se quedaron con la medalla de bronce del Torneo Clasificatorio NORCECA U18, que finalizó ese domingo en República Dominicana.

Además de la presea de bronce, Fátima y Dévora ya se habían agenciado el boleto al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa FIVB 2026, que se disputará del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos”.

El crecimiento de la dupla es resultado de un trabajo sostenido en categorías juveniles. Rendón y Medina integran selecciones nacionales desde etapas tempranas y han representado a El Salvador en diversos torneos internacionales.

En 2024, conquistaron de manera invicta el Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa Sub-17 en San José, Costa Rica, consolidando su proyección regional.

Rendón y Medina, invictas en el Campeonato Centroamericano Sub-17 de Costa Rica 2024, reafirman su talento y proyección deportiva. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)
Rendón y Medina, invictas en el Campeonato Centroamericano Sub-17 de Costa Rica 2024, reafirman su talento y proyección deportiva. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

A lo largo del clasificatorio NORCECA U18, El Salvador mantuvo un rendimiento constante y avanzó invicto a las etapas decisivas. La dupla mostró solidez en defensa y ataque, lo que se reflejó en los marcadores obtenidos a lo largo del torneo. El pase al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa FIVB 2026 representa una oportunidad para que ambas atletas continúen su desarrollo en la escena internacional.

Fátima Giselle Rendón ha recibido reconocimientos por su trayectoria, incluyendo el premio Cultura y Deporte en la edición 35 del Homenaje a las Estrellas del Deporte, distinción otorgada por su proyección internacional y su aporte al voleibol salvadoreño. Ambas jugadoras se perfilan como referentes del voleibol de playa en el país y mantienen una agenda de preparación de cara a las próximas competiciones.

El desempeño de El Salvador en el NORCECA U18 fortalece el desarrollo y la visibilidad del voleibol de playa femenino juvenil a nivel regional. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)
El desempeño de El Salvador en el NORCECA U18 fortalece el desarrollo y la visibilidad del voleibol de playa femenino juvenil a nivel regional. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

La participación salvadoreña en el torneo clasificatorio NORCECA U18 en República Dominicana fortalece la presencia de la disciplina a nivel regional y ofrece visibilidad al trabajo formativo realizado en el país. El resultado obtenido por Fátima Rendón y Dévora Medina evidencia la evolución del voleibol de playa femenino juvenil y abre expectativas para su desempeño en el escenario mundial durante 2026.

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