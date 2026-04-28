Panamá valida proyección de crecimiento económico de 4.0% durante este 2026

En 2025 la economía panameña creció un 4.4%, superando el promedio de América Latina, de 2.4%, y el crecimiento mundial de 3.3%. ECONOMIA CAF

Las autoridades económicas de Panamá coinciden con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) al proyectar el crecimiento económico del país para este 2026 en 4,0%.

Para lograrlo este resultado, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, no dudó en afirmar ante la Conferencia de Ejecutivos de Empresa (CADE 2026) que se debe mantener la estabilidad de los precios y fomentar un clima de negocios donde el sector privado lidere la generación de empleos, mientras el sector público se enfoque en reducir el peso de la deuda sobre el Producto Interno Bruto.

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En 2025 la economía panameña creció un 4.4%, cifra que supera el 2.7% registrado en 2024.

El país superó el promedio de América Latina, de 2.4%, y el crecimiento mundial, de 3.3%.

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Más del 80% de este crecimiento provino del sector privado que, según el funcionario, es un testimonio de la confianza, que a su vez impulsa la inversión y la generación de oportunidades.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, asegura que el crecimiento económico comienza a impactar a más hogares.

Destacó que el sector público logró reducir las cuentas por pagar en un 45.9%. “Panamá está avanzando en algo que pocas economías consiguen al mismo tiempo: crecer, ordenar sus finanzas y generar resultados positivos”, apuntó.

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“La economía está creciendo, las finanzas públicas están mejorando y el país está recuperando credibilidad internacional, sin embargo, el mayor desafío es lograr que ese progreso se refleje plenamente en todos los hogares”, dijo el funcionario durante la recién presentación de la Memoria institucional correspondiente a la vigencia fiscal 2025 ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este desempeño ha permitido destinar mayores recursos a quienes más lo necesitan. La recaudación tributaria aumentó un 13.6%, alcanzando los $6,257.7 millones, apunta una información oficial, mientras que el gasto del Gobierno central se redujo en un 5.9%, “evidenciando una gestión más eficiente”.

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Desde la óptica del ministro, gracias a estos avances el crecimiento económico comienza a impactar a más hogares. Actualmente, dijo que más de 850 mil panameños reciben subsidio eléctrico, y que el Estado mantiene programas sociales en un contexto económico desafiante, priorizando a la población.

De cara al futuro el enfoque dijo es claro: impulsar la generación de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, el comercio, el turismo, el agro y las pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor de la economía.

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En las calles panameñas aumenta la informalidad laboral. EFE/Bienvenido Velasco

Chapman reveló que hasta el momento se han destinado $310 millones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para fomentar la creación de empleos donde más se necesitan.

De igual manera, manifestó que del presupuesto general de $34,901 millones, más de $11,000 millones se asignan a inversión pública en infraestructura, con el objetivo de generar empleo y conectar regiones.

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Sobre el ámbito de la administración pública comentó que se ha fortalecido la gestión estatal mediante la modernización de procesos, la reducción de gastos operativos y la capacitación del talento humano en un presupuesto basado en resultados. “Un mejor Estado es condición indispensable para un mejor país”, subrayó el ministro.

“Hemos demostrado que se puede crecer con orden. El objetivo es mantener esta trayectoria para asegurar que la deuda pública sea sostenible en el tiempo”, señaló. En este sentido, destacó que recientemente se logró una reducción neta de la deuda por un monto de $204 millones a través de operaciones de manejo de pasivos.

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Finalmente, Chapman expresó su confianza en el futuro del país: “tengo esperanza y creo en el potencial de Panamá. Nuestro compromiso es trabajar por la gente y crear las condiciones para mejorar su calidad de vida, con acceso a servicios esenciales como agua y medicamentos"