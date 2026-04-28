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Copa Libertadores: peligros de ver el partido Sporting Cristal vs Junior en XUPER TV

Esta app puede albergar software malicioso diseñado para robar información personal, incluidas contraseñas, archivos privados y datos bancarios

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Xuper TV es un servicio de streaming ilegal.
Xuper TV es un servicio de streaming ilegal.

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Junior, programado para este martes 28 de abril a las 9:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), promete captar la atención de miles de aficionados peruanos y latinoamericanos. Sin embargo, la búsqueda de alternativas gratuitas o no oficiales para ver este encuentro de la Copa Libertadores 2026, como la aplicación XUPER TV, implica riesgos considerables para la seguridad digital y la privacidad del usuario.

Más allá de la tentación de acceder sin pagar, el uso de estas plataformas piratas puede exponer a los hinchas a fraudes, robos de datos y amenazas cibernéticas.

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Riesgos de seguridad al usar XUPER TV para ver fútbol online

El atractivo de ver partidos internacionales gratis o a muy bajo costo suele opacar los peligros asociados a aplicaciones no autorizadas. De acuerdo con informes de INTERPOL y de firmas de ciberseguridad como ESET, plataformas como XUPER TV pueden albergar software malicioso diseñado para robar información personal, incluidas contraseñas, archivos privados y datos bancarios.

El logo de Xuper TV plateado sobre dos futbolistas en un campo de juego. Un jugador con camiseta oscura a la izquierda, otro con camiseta roja y un balón a la derecha.
El atractivo de ver partidos internacionales gratis o a muy bajo costo suele opacar los peligros asociados a aplicaciones no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez instalada, la app puede solicitar permisos excesivos, como acceso a notificaciones, almacenamiento externo y grabación de audio, facilitando la sustracción de datos sensibles y la escucha de conversaciones privadas.

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El malware no solo afecta a un usuario individual, sino que puede extenderse a otros dispositivos conectados a la misma red, comprometiendo información personal y empresarial. Además, esta clase de aplicaciones suele financiarse mediante publicidad invasiva y fraudes, presentando anuncios engañosos, redirecciones a sitios peligrosos y potenciales estafas con pagos no verificados.

Cómo identificar plataformas de streaming ilegales y los delitos asociados

La INTERPOL aconseja desconfiar de servicios que ofrecen contenido deportivo o películas a precios irrisorios o de manera gratuita, ya que suelen operar fuera de la ley y carecen de garantías de seguridad y calidad.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
El malware no solo afecta a un usuario individual, sino que puede extenderse a otros dispositivos conectados a la misma red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas legítimas limitan su oferta a territorios con derechos adquiridos y mantienen precios más elevados, respaldados por atención al cliente y protección de datos. Verificar la legitimidad del proveedor y comparar precios con servicios reconocidos es clave para evitar caer en la piratería.

El uso de aplicaciones como XUPER TV no solo infringe derechos de autor, sino que puede contribuir indirectamente al financiamiento de redes de delincuencia organizada.

Según INTERPOL, las ganancias obtenidas por la piratería digital pueden destinarse a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas y el juego ilegal. Por ello, las autoridades recalcan la importancia de sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias legales y éticas de recurrir a servicios piratas.

La emoción de la Copa Libertadores y el deseo de no perderse el partido entre Cristal y Junior no deben traducirse en poner en riesgo la privacidad y la integridad digital. Optar por servicios de streaming oficiales y evitar aplicaciones no autorizadas es fundamental para proteger datos personales y evitar ser víctima de fraudes cibernéticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de apps como XUPER TV no solo infringe derechos de autor, sino que puede contribuir indirectamente al financiamiento de redes de delincuencia organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el fútbol en Disney+: ligas y torneos

Desde la integración de todo el contenido de ESPN (anteriormente disponible en Star+) en su app, Disney+ se ha consolidado como la principal plataforma de streaming para ver fútbol en Perú y gran parte de Latinoamérica. Ahora, los usuarios pueden acceder a una variada oferta de campeonatos y torneos directamente desde Disney+.

Dentro de las ligas europeas, la plataforma transmite prácticamente todos los partidos de la Premier League de Inglaterra, así como encuentros de LaLiga española, la Serie A italiana, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa y la Eredivisie de Países Bajos. Además, los torneos internacionales de clubes europeos como la UEFA Champions League, la Europa League, la Conference League y la Supercopa de la UEFA están disponibles en el catálogo.

En cuanto al fútbol sudamericano, Disney+ ofrece gran parte de los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores, la Sudamericana y la Recopa Sudamericana, junto con los encuentros de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

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