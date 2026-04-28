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El director de ‘El diablo viste a la moda 2′ revela por qué Adrian Grenier quedó fuera de la secuela

David Frankel explicó las verdaderas razones por las que se decidió no incluir a Nate Cooper

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El director de El diablo viste a la moda 2 explica por qué no regresa el novio de Andy Sachs. (Captura de video)
El director de El diablo viste a la moda 2 explica por qué no regresa el novio de Andy Sachs. (Captura de video)

El director de El diablo viste a la moda 2, David Frankel, explicó los motivos por los que el personaje de Nate Cooper no formará parte de la esperada secuela de la película original.

El personaje fue interpretado en la cinta de 2006 por Adrian Grenier y era la pareja de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway.

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En declaraciones a la revista Entertainment Weekly, Frankel señaló que se llegó a considerar la posibilidad de incluir al personaje en un breve cameo dentro de la nueva producción, pero que finalmente no fue posible integrarlo en el calendario de rodaje por falta de tiempo.

“Tenía una idea de incluirlo en un cameo, pero al final ya era demasiado tarde en nuestro calendario de producción para hacerlo posible”, señaló.

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Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Adrian Grenier tendría un cameo en la secuela, pero el tiempo de grabación lo impidió. (20th Century tFox)

Sin embargo el cineasta no detalló qué tipo de aparición habría tenido Nate Cooper dentro del guion, aunque comentó posteriormente que el actor participó en una campaña publicitaria de Starbucks que hacía referencia al personaje, la cual calificó como una intervención con tono humorístico.

“Creo que estoy encantado de que haya hecho un comercial de Starbucks, fue muy divertido y muy autoirónico. Me gusta el humor y la humildad de eso”, dijo.

Por su parte, Adrian Grenier ha hablado previamente sobre la ausencia de su personaje en la secuela. En declaraciones recogidas por distintos medios, el actor señaló que no fue contactado para participar en el proyecto.

También mencionó que entendía que la recepción del personaje por parte del público podría haber influido en la decisión.

Adrian Grenier en 'El diablo viste de Prada'
Adrian Grenier sabe que la recepción de Nate pudo influir en que no lo llamaran de vuelta. (Captura de video)

“Todos somos fans de la película, estemos o no en ella. Obviamente, fue una decepción que no me llamaran para estar en ella. Pero también entiendo que hay cierta controversia con Nate, el personaje, así que eso podría tener algo que ver”, dijo a Page Six.

El actor añadió que esta situación podría abrir la posibilidad de un proyecto derivado centrado en el personaje.

“Creo que eso deja la puerta abierta a un spin-off. En cualquier caso, es una decepción. En cualquier caso, deja la puerta abierta a un magnífico spin-off en el que Nate tenga su propia película”, expresó.

El actor añadió que, tras revisar la respuesta del público, comprendió ciertas interpretaciones sobre la actitud del personaje dentro de la historia.

“Era bastante egoísta y centrado en sí mismo. No se estaba esforzando por apoyar a Andy en su carrera”, afirmó y añadió que, tras “mucha deliberación”, acabó aceptando “la verdad desde esa perspectiva”.

Adrian Grenier - El diablo viste a la moda
Adrian Grenier reconoció que su personaje tenía muchos defectos. (20th Century tFox)

Cabe destacarq que desde el estreno de la película original en 2006, Adrian Grenier ha desarrollado su carrera en distintos proyectos audiovisuales, incluyendo series y producciones cinematográficas.

Además, ha participado en actividades de producción y proyectos vinculados a iniciativas ambientales. En el ámbito personal, reside actualmente en Texas junto a su esposa Jordan Roemmele con quien tiene dos hijos: Seiko, de dos años, y Evren, de casi un año.

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