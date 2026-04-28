La historia detrás del conflicto entre Michael Jackson y su hermano Jermaine tras su paso por los Jackson 5

Jermaine Jackson y Michael Jackson tuvieron una relación marcada por la competencia y la música. (Reuters. EFE)

En la historia del grupo The Jackson 5, originario de Gary, Indiana, se ha documentado una relación compleja entre dos de sus integrantes: Jermaine Jackson y Michael Jackson.

Desde las primeras etapas de la agrupación, distintos testimonios y relatos biográficos han señalado la existencia de diferencias internas vinculadas al liderazgo vocal y a la evolución del proyecto musical familiar.

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Durante los años de formación del grupo, la estructura artística estuvo bajo la supervisión de Joe Jackson, quien dirigía las presentaciones y el desarrollo profesional de sus hijos.

En ese periodo, Jermaine Jackson no solo era el mayor de todos, sino que ocupaba una posición relevante como vocalista, mientras que Michael Jackson comenzó a ganar protagonismo debido a su rendimiento en escena y su registro vocal.

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Michael Jackson desplazó a Jermaine como la voz principal de los Jackson 5. (IMDB)

La madre de la familia, Katherine Jackson, ha sido mencionada en diversas biografías como una figura que reconoció tempranamente las habilidades musicales de Michael.

A medida que el grupo avanzaba en su carrera, su papel dentro de las interpretaciones se hizo más visible, por lo que la presencia de Jermaine se desplazó poco a poco y creció un resentimiento en él.

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Un momento clave en la trayectoria del grupo se produjo en 1975, cuando los Jackson 5 decidieron finalizar su contrato con la discográfica Motown Records para incorporarse a Epic Records.

Esta transición implicó una reorganización en su estructura profesional y marcó el inicio de una nueva etapa artística con mayor control creativo por parte de los integrantes.

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En ese proceso, Jermaine tomó la decisión de permanecer en Motown Records. Esta elección estuvo vinculada a su relación con Hazel Gordy, hija del productor Berry Gordy, fundador del sello discográfico.

Jermaine Jackson decidió abandonar el grupo para continuar con la disquera. (Reuters)

Como resultado, Jermaine continuó su carrera en la compañía anterior, mientras el resto del grupo siguió adelante con el cambio de discográfica.

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En los años siguientes, Michael Jackson inició una etapa de consolidación artística como solista. Su álbum Off the Wall marcó una transición hacia una carrera individual, que se amplió posteriormente con el lanzamiento de Thriller.

Incluso, se sabe que que durante la producción de este último disco, Jermaine llegó a decirle a su hermano que no superaría el éxito de Off the Wall. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario, pues se convirtió en el álbum más vendido de la historia.

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Asimismo, el 28 de febrero de 1984, durante la 26ª edición de los premios celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, Michael ganó 8 premios y mencionó a Jermaine en su discurso de agradecimiento, lo que se interpretó como una actitud sarcástica.

Durante este periodo, las diferencias entre los hermanos fueron descritas en diversas publicaciones como parte de la evolución paralela de sus carreras.

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En 1991, Jermaine Jackson lanzó la canción “Word to the Badd”, un tema que fue interpretado en el contexto de su relación con Michael Jackson.

Jermaine criticó duramente a Michael Jackson con la canción "Word to the Badd". (YouTube)

La composición incluyó referencias directas a aspectos de la vida pública del cantante, como sus cirugías plásticas, la presión de la industria del entretenimiento y a la percepción de autenticidad en la carrera del artista.

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El tema se produjo en un momento en el que Michael Jackson mantenía una alta exposición internacional.

En los años 2000, durante los problemas legales de Michael, especialmente en el caso de 2005, Jermaine públicamente lo defendió. “Mi hermano es inocente. Siempre lo ha sido”, dijo en una entrevista.

Jermaine defendió publicamente a Michael Jackson ltras ser acusado de abuso sexual. (AP)

Cabe destacar que en su libro autobiográfico You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011), Jermaine describe tanto la admiración como los conflictos.

“Michael era mi hermano pequeño, pero también era alguien a quien admiraba profundamente. Tuvimos nuestros desacuerdos, pero el amor nunca desapareció”, expresó.

Ahí reconoce tensiones, pero también deja claro que nunca dejó de sentir cercanía, incluso en los momentos más difíciles.