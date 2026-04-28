‘House of the Dragon’: fecha y hora de estreno de la tercera temporada del spin-off de ‘Game of Thrones’

La nueva temporada presentará una escalada del conflicto entre Rhaenyra y Aegon por el Trono de Hierro. (Youtube)

La plataforma HBO difundió el 27 de abril el primer adelanto de la tercera temporada de House of the Dragon, producción derivada de Game of Thrones y ambientada aproximadamente dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original.

La historia está basada en el libro Fire & Blood, escrito por George R. R. Martin, y continúa explorando el conflicto interno de la casa Targaryen.

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El avance presenta distintos momentos centrados en la intensificación del enfrentamiento por el control del Trono de Hierro.

En una de las primeras escenas, Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, se dirige a Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, con la frase: “Ahora tienes un poder que ningún hombre ha tenido. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre”.

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La tercera temporada de "House of the Dragon" continuará explorando los conflictos de poder del clan Targaryen. (Captura de video)

El adelanto también muestra la continuidad de la disputa por la sucesión dentro de la familia. Rhaenyra mantiene su reclamo al trono, mientras Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, aparece asesorando a uno de sus hijos, quien ocupa el trono en ese momento.

En una de las escenas, el personaje advierte: “Harás cosas de las que tu corazón habría rehuido antes de llegar al trono”.

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Otro de los ejes narrativos presentados en el avance es la situación de Aegon (Tom Glynn-Carney), quien se encuentra fuera de Desembarco del Rey tras los hechos de la temporada anterior.

El personaje aparece en la ciudad de Braavos acompañado por Larys Strong (Matthew Needham). En el adelanto, Aegon expresa su intención de confrontar a su hermano Aemond (Ewan Mitchell) con la declaración: “Voy a matar a mi hermano o morir en el intento”.

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En la tercera temporada de "House of the Dragon" las rivalidades aumentan. (Captura de video)

La tercera temporada se sitúa después de los eventos mostrados en la segunda entrega, cuyo cierre incluyó un encuentro entre Rhaenyra y Alicent.

En ese momento, Alicent acudió a Rocadragón para dialogar con su antigua aliada, en una escena en la que planteó una posible apertura para facilitar el acceso al trono. Ese intercambio dejó planteadas nuevas condiciones dentro del conflicto, incluidas las consecuencias relacionadas con el destino de Aegon.

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El showrunner de la serie, Ryan Condal, adelantó en declaraciones previas que la nueva temporada marcará un cambio en el desarrollo de la narrativa.

Según indicó, mientras la segunda entrega se centró en las etapas iniciales de un conflicto de tipo medieval, la tercera abordará una confrontación más directa y extendida. En ese sentido, el relato avanzará hacia una fase de enfrentamiento abierto dentro de la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

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La trama mostrará una confrontación más directa. (Captura de video)

Este conflicto, que da nombre al eje central de la historia, involucra a distintas facciones de la familia Targaryen en una disputa por la sucesión.

A lo largo de las temporadas anteriores, la serie ha mostrado tanto las tensiones políticas como las alianzas cambiantes entre los personajes, elementos que continúan desarrollándose en el nuevo material presentado.

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El adelanto concluye con una declaración de Rhaenyra: “No habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar”, frase que resume el enfoque del conflicto en esta nueva etapa.

Hora de estreno de “House of the Dragon” en Latinoamérica

'House of the Dragon' tiene programado su estreno el 21 de junio. (Captura de video)

La tercera temporada de House of the Dragon está programada para estrenarse el 21 de junio a las 9:00 p.m. (hora del este) a través de HBO. Para América Latina los horarios son los siguientes:

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México / Colombia / Perú / Ecuador: 8:00 p.m.

Chile / Venezuela / Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina / Uruguay: 10:00 p.m.

Según la información confirmada por la producción, esta entrega será la penúltima de la serie, lo que sitúa los acontecimientos en una fase avanzada del desarrollo narrativo.