El Salvador

El ron salvadoreño debuta en el mercado japonés con su primera exportación y crece presencia de bebidas salvadoreñas en Asia

La entrada de este destilado al país asiático responde a esfuerzos conjuntos de promoción comercial entre autoridades diplomáticas y productores locales, quienes buscan abrir oportunidades en mercados internacionales caracterizados por altos estándares de calidad

Guardar
Un vaso de ron con hielo y lima en una mesa de madera. Al fondo, una bandera de Japón y una caja con el texto "RON ARTESANAL - EL SALVADOR - EXPORTACIÓN".
Un vaso de ron salvadoreño con hielo y limón se exhibe sobre una mesa de madera, con la bandera de Japón de fondo, simbolizando la exitosa exportación de ron artesanal de El Salvador al mercado japonés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ron salvadoreño da un salto estratégico hacia Asia: en marzo de 2026 se realizó la primera exportación de este destilado a Japón, resultado de la labor de posicionamiento comercial encabezada por la Embajada de El Salvador en Tokio. Este hecho marca un punto de inflexión para la proyección internacional de las bebidas nacionales y abre oportunidades en mercados caracterizados por su alto estándar de calidad e innovación, según detalló este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este avance se inscribe en una dinámica de apertura regional más amplia, desde el portal gubernamental,. En el último trimestre, la agenda exportadora ha sumado hitos relevantes como la participación de El Salvador en la feria Seoul Bar & Spirits Show 2025 en Corea del Sur, que reunió a más de 33.000 asistentes de la industria, de acuerdo con los datos divulgados por la misma cartera diplomática en julio. Este número evidencia el potencial de exposición que la región asiática ofrece a los productores salvadoreños, especialmente a quienes cuentan con portafolios de licores artesanales y propuestas innovadoras.

PUBLICIDAD

El arribo del ron salvadoreño a Japón incluyó la visita de una empresa importadora nipona a territorio centroamericano para conocer el proceso de producción en la destilería local y consolidar la relación comercial, indicó la representación diplomática. La empresa japonesa evaluó la versatilidad del producto y señaló las “múltiples opciones premium aptas tanto para consumirse solas como en coctelería, un sector en alza en el mercado japonés”.

El embajador Diego Dalton resaltó al portal gubernamental la alta valoración que el mercado japonés otorga a la calidad, la innovación artesanal y la autenticidad de origen, factores decisivos para el interés en el ron centroamericano. Dalton afirmó: “Esto ha representado un avance significativo, considerando las características del mercado japonés, reconocido por su alta valoración de la calidad, la innovación artesanal y la autenticidad de origen. En este contexto, el ron salvadoreño ha logrado captar el interés de actores clave, abriendo nuevas oportunidades para su consolidación en Asia”.

PUBLICIDAD

El Salvador avanza en exportaciones de licores hacia Corea del Sur y Singapur

El crecimiento de la presencia salvadoreña en el mercado asiático se consolidó con la exposición en la Seoul Bar & Spirits Show 2025, el evento anual más relevante para el sector en Corea del Sur, informó anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Durante la feria, la delegación diplomática y dos empresas salvadoreñas presentaron productos a importadores y consumidores internacionales.

Varias botellas de ron y una copa con ron sobre una mesa de madera oscura. De fondo, una bandera de Japón en un asta y una pintura abstracta azul y dorada.
Botellas de ron salvadoreño se exhiben con una bandera de Japón de fondo, celebrando la exitosa llegada del producto al mercado japonés a través de la exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó entonces la degustación de ron añejado en variantes de cuatro a 16 años, así como un licor innovador elaborado a base de café salvadoreño, dirigido a quienes buscan una experiencia compleja y diferenciada en sabor.

Las marcas participantes recalcaron la elaboración artesanal de sus productos, lo que atrajo la atención de los visitantes y generó expectativa por futuras exportaciones. La oficina diplomática señaló que el estand nacional “se convirtió en un punto de encuentro para entusiastas y comerciantes de bebidas destiladas, que buscan productos que mantengan fuertes vínculos con sus orígenes y lo proyecten en su oferta”.

La proyección de las bebidas salvadoreñas se apoya también en las ventajas del Tratado de Libre Comercio vigente con Corea del Sur, que, según la representación diplomática, “abre grandes oportunidades para diversificar la oferta exportable y aumentar las ventas” hacia ese país.

En febrero de 2026, el consulado salvadoreño reforzó la estrategia de promoción regional con la exposición de café y ron en Singapur, ampliando así el rango de acción hacia otros mercados del sudeste asiático.

Temas Relacionados

Ron SalvadoreñoJapónComercio InternacionalBebidas ArtesanalesEl SalvadorExportación de licorLicor salvadoreñoRon de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá valida proyección de crecimiento económico de 4.0% durante este 2026

Llaman al sector privado a liderar la generación de empleos

Panamá valida proyección de crecimiento económico de 4.0% durante este 2026

Luto en República Dominicana: Sargento falleció por herida de bala en la cabeza al atender una denuncia ciudadana en Yamasá

Un miembro de la Dirección Central de Investigación falleció luego de ser atacado a tiros en el sector Cuneta de Máyiga, donde acudía ante un reporte ciudadano sobre la presencia de individuos armados, según fuentes oficiales

Luto en República Dominicana: Sargento falleció por herida de bala en la cabeza al atender una denuncia ciudadana en Yamasá

52 mil asegurados costarricenses estrenan moderna área de salud en Aguas Zarcas con servicio de urgencias 24/7

La nueva sede, que beneficiará directamente a miles de usuarios de la zona norte, promete mejorar la calidad de atención con más especialidades, infraestructura moderna y atención continua

52 mil asegurados costarricenses estrenan moderna área de salud en Aguas Zarcas con servicio de urgencias 24/7

Guatemala: RENAP defiende millonaria inversión en seguridad biométrica y dice que el contrato termina con años de proveedor único

La institución afirma que la licitación se llevó a cabo siguiendo la normativa vigente, con supervisión de autoridades y criterios técnicos, y que el modelo fortalece la seguridad en la gestión de la identidad ciudadana

Guatemala: RENAP defiende millonaria inversión en seguridad biométrica y dice que el contrato termina con años de proveedor único

Visita de ministro de Exteriores de España a República Dominicana impulsa la relación bilateral

Es la segunda parada del funcionario en su gira por América Latina. La agenda del canciller incluye diálogos con representantes dominicanos, empresarios e instituciones de cooperación internacional para fortalecer vínculos y avanzar en la preparación de la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en 2026

Visita de ministro de Exteriores de España a República Dominicana impulsa la relación bilateral

TECNO

Gemini podría sorprender con un rediseño total de su interfaz: así luciría la nueva IA

Gemini podría sorprender con un rediseño total de su interfaz: así luciría la nueva IA

Copa Libertadores: peligros de ver el partido Sporting Cristal vs Junior en XUPER TV

Cómo blindar tu WhatsApp y no caer en fraudes

Lo nuevo que se espera en el iPhone 18 Pro: cinco posibles mejoras

El rediseño de Google para Pixel impacta en toda la línea de teléfonos Android: en qué consiste

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel estaría evaluando su relación con Justin Timberlake tras sus recientes polémicas

Jessica Biel estaría evaluando su relación con Justin Timberlake tras sus recientes polémicas

‘House of the Dragon’: fecha y hora de estreno de la tercera temporada del spin-off de ‘Game of Thrones’

El director de ‘El diablo viste a la moda 2′ revela por qué Adrian Grenier quedó fuera de la secuela

La historia detrás del conflicto entre Michael Jackson y su hermano Jermaine tras su paso por los Jackson 5

La colaboración entre Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella ya tiene fecha de estreno

MUNDO

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Irán está al borde del colapso petrolero: el régimen se queda sin espacio para almacenar crudo y enfrenta un inminente recorte

Estados Unidos pidió a la ONU la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advirtió que las empresas que trabajen con aerolíneas iraníes se arriesgan a sufrir sanciones

Marco Rubio rechazó la oferta iraní sobre el estrecho de Ormuz y acusó a Teherán de querer cobrar peaje por una vía internacional

Japón creó un panel de expertos para revisar su estrategia de defensa en medio de la escalada de tensiones regionales