El ron salvadoreño debuta en el mercado japonés con su primera exportación y crece presencia de bebidas salvadoreñas en Asia

Un vaso de ron salvadoreño con hielo y limón se exhibe sobre una mesa de madera, con la bandera de Japón de fondo, simbolizando la exitosa exportación de ron artesanal de El Salvador al mercado japonés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ron salvadoreño da un salto estratégico hacia Asia: en marzo de 2026 se realizó la primera exportación de este destilado a Japón, resultado de la labor de posicionamiento comercial encabezada por la Embajada de El Salvador en Tokio. Este hecho marca un punto de inflexión para la proyección internacional de las bebidas nacionales y abre oportunidades en mercados caracterizados por su alto estándar de calidad e innovación, según detalló este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este avance se inscribe en una dinámica de apertura regional más amplia, desde el portal gubernamental,. En el último trimestre, la agenda exportadora ha sumado hitos relevantes como la participación de El Salvador en la feria Seoul Bar & Spirits Show 2025 en Corea del Sur, que reunió a más de 33.000 asistentes de la industria, de acuerdo con los datos divulgados por la misma cartera diplomática en julio. Este número evidencia el potencial de exposición que la región asiática ofrece a los productores salvadoreños, especialmente a quienes cuentan con portafolios de licores artesanales y propuestas innovadoras.

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El arribo del ron salvadoreño a Japón incluyó la visita de una empresa importadora nipona a territorio centroamericano para conocer el proceso de producción en la destilería local y consolidar la relación comercial, indicó la representación diplomática. La empresa japonesa evaluó la versatilidad del producto y señaló las “múltiples opciones premium aptas tanto para consumirse solas como en coctelería, un sector en alza en el mercado japonés”.

El embajador Diego Dalton resaltó al portal gubernamental la alta valoración que el mercado japonés otorga a la calidad, la innovación artesanal y la autenticidad de origen, factores decisivos para el interés en el ron centroamericano. Dalton afirmó: “Esto ha representado un avance significativo, considerando las características del mercado japonés, reconocido por su alta valoración de la calidad, la innovación artesanal y la autenticidad de origen. En este contexto, el ron salvadoreño ha logrado captar el interés de actores clave, abriendo nuevas oportunidades para su consolidación en Asia”.

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El Salvador avanza en exportaciones de licores hacia Corea del Sur y Singapur

El crecimiento de la presencia salvadoreña en el mercado asiático se consolidó con la exposición en la Seoul Bar & Spirits Show 2025, el evento anual más relevante para el sector en Corea del Sur, informó anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Durante la feria, la delegación diplomática y dos empresas salvadoreñas presentaron productos a importadores y consumidores internacionales.

Botellas de ron salvadoreño se exhiben con una bandera de Japón de fondo, celebrando la exitosa llegada del producto al mercado japonés a través de la exportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó entonces la degustación de ron añejado en variantes de cuatro a 16 años, así como un licor innovador elaborado a base de café salvadoreño, dirigido a quienes buscan una experiencia compleja y diferenciada en sabor.

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Las marcas participantes recalcaron la elaboración artesanal de sus productos, lo que atrajo la atención de los visitantes y generó expectativa por futuras exportaciones. La oficina diplomática señaló que el estand nacional “se convirtió en un punto de encuentro para entusiastas y comerciantes de bebidas destiladas, que buscan productos que mantengan fuertes vínculos con sus orígenes y lo proyecten en su oferta”.

La proyección de las bebidas salvadoreñas se apoya también en las ventajas del Tratado de Libre Comercio vigente con Corea del Sur, que, según la representación diplomática, “abre grandes oportunidades para diversificar la oferta exportable y aumentar las ventas” hacia ese país.

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En febrero de 2026, el consulado salvadoreño reforzó la estrategia de promoción regional con la exposición de café y ron en Singapur, ampliando así el rango de acción hacia otros mercados del sudeste asiático.