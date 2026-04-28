Jessica Biel estaría evaluando su relación con Justin Timberlake tras sus recientes polémicas

La relación entre Jessica Biel y Justin Timberlake enfrenta nuevos señalamientos. (REUTERS/Danny Moloshok)

La relación entre Jessica Biel y Justin Timberlake vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras la publicación de nuevos reportes sobre la dinámica entre ambos.

De acuerdo con información difundida por el Daily Mail, la actriz habría planteado un ultimátum a su esposo en medio de recientes situaciones relacionadas con su comportamiento público.

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Según el citado medio, Biel habría manifestado su inconformidad ante distintos episodios ocurridos en el último año, entre ellos el arresto de Timberlake en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol.

La fuente señala que la actriz “ya no tolera más” este tipo de situaciones y que, en caso de repetirse, consideraría poner fin a la relación.

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Jessica Biel supuestamente ya no tolera las actitudes de Justin Timberlake. (AP)

El informe también hace referencia a la participación del cantante en el torneo de golf 8AM Invitational, celebrado en Las Vegas el pasado 18 de abril.

Testigos citados por Page Six indicaron que Justin Timberlake habría mostrado señales de aparente intoxicación hacia el final de la jornada. De acuerdo con la misma publicación, una fuente cercana aseguró que, si el artista incurre nuevamente en comportamientos similares, Jessica Biel tomaría una decisión definitiva.

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“No hay mucho más que pueda soportar”, habría señalado el informante. Asimismo, se menciona que el cantante pasa largos periodos fuera de casa, lo que habría generado tensiones en la dinámica familiar.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2012, tiene dos hijos en común: Silas y Phineas. Según el reporte, la artista asumiría la mayor parte de las responsabilidades relacionadas con el cuidado de los menores, lo que también influiría en su percepción de la situación actual.

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Justin Timberlake deja la responsabilidad de la crianza en Jessica Biel. (Instagram)

No obstante, otras versiones recogidas por Page Six ofrecen una perspectiva distinta. Una fuente indicó que, si bien la relación ha atravesado momentos complejos, ambos continúan trabajando en su vínculo.

“Ha sido un periodo difícil recientemente. Ha habido mucha atención sobre él y no es fácil de manejar. Ella ha estado frustrada en ocasiones y han pasado muchas cosas. Han tenido altibajos como cualquier pareja, pero no es algo cercano a un punto de quiebre”, señaló.

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El contexto de estas informaciones incluye el arresto de Justin Timberlake en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, en septiembre del mismo año, el cantante se declaró culpable de un cargo relacionado con conducción imprudente como parte de un acuerdo legal, lo que incluyó una disculpa pública.

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Meses después, la difusión de imágenes de la cámara corporal del arresto reactivó la cobertura mediática del caso. Según otra fuente citada por la revista People, Jessica Biel no se mostró conforme con la renovada atención sobre el incidente y preferiría centrarse en avanzar.

A lo largo de los años, la relación entre ambos ha sido objeto de atención pública en diversas ocasiones. En 2019, el cantante enfrentó especulaciones sobre una posible cercanía con su compañera de reparto Alisha Wainwright, tras la publicación de imágenes en medios británicos.

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Justin Timberlake fue señalado de estar en un romance con Alisha Wainwright.

Posteriormente, el artista se refirió al episodio como un “error de juicio”, aunque negó que hubiera ocurrido algo más.

En ese momento, la pareja mantuvo una postura conjunta en apariciones públicas. Más recientemente, Jessica Biel hizo referencia a su relación en una publicación con motivo del cumpleaños número 44 de Timberlake, en la que escribió: “Otro año creciendo, evolucionando y a veces involucionando contigo. Otro año riéndonos de todo”.

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