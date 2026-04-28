República Dominicana

Luto en República Dominicana: Sargento falleció por herida de bala en la cabeza al atender una denuncia ciudadana en Yamasá

Un miembro de la Dirección Central de Investigación falleció luego de ser atacado a tiros en el sector Cuneta de Máyiga, donde acudía ante un reporte ciudadano sobre la presencia de individuos armados, según fuentes oficiales

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La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras colaboraba en la atención de una denuncia por amenazas en Monte Plata. Los presuntos agresores escaparon y equipos policiales mantienen operativos en la zona (Foto cortesía vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira)
La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras colaboraba en la atención de una denuncia por amenazas en Monte Plata. Los presuntos agresores escaparon y equipos policiales mantienen operativos en la zona (Foto cortesía vocero de la Policía Nacional Diego Pesqueira)

El sargento Juan Tomás Charles, miembro de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional de República Dominicana, resultó muerto tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención policial en el municipio de Yamasá, en la provincia Monte Plata. El hecho se produjo cuando el agente atendía una denuncia ciudadana sobre amenazas realizadas por individuos armados en el sector conocido como Cuneta de Máyiga.

Según información preliminar de la Policía Nacional, compartida por el vocero de la institución coronel Diego Pesqueira, la patrulla fue recibida a tiros por al menos tres agresores, uno de los cuales ha sido identificado bajo el apodo de “Orlando”. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

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El sargento Charles fue trasladado en estado crítico a un centro de salud local y luego referido al Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde falleció mientras recibía atención médica. La Policía Nacional confirmó que el caso permanece bajo instrucción y que los investigadores continúan recabando evidencias para presentarlas ante la justicia.

La institución comunicó que unidades tácticas y equipos de investigación mantienen un operativo de búsqueda en la zona y en áreas aledañas para ubicar y capturar a los autores del ataque. “Damos garantía a la sociedad de que estos individuos serán localizados, apresados y puestos a disposición de la justicia”, afirmó Pesqueira.

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Impacto en la comunidad por la violenta agresión sufrida por un miembro del cuerpo de seguridad dominicano mientras cumplía funciones oficiales en un sector que permanece bajo vigilancia constante, informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira

La Policía Nacional reiteró su compromiso de enfrentar la criminalidad y exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, suministrando información que ayude a localizar a los implicados. Según el reporte institucional, las acciones de búsqueda continuarán hasta dar con los responsables de la muerte del agente.

Juan Tomás Charles Pein, de 24 años, de acuerdo con Aquí Jaracoba, deja dos niños huérfanos, detalló el medio digital.

Índice de violencia

El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI) detalla que las cifras oficiales de homicidios en República Dominicana durante 2025 fueron un total de 951 casos intencionales contabilizados a nivel nacional, lo que representa una tasa de 8.7 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.

El dato informado implica un incremento de 0.6 puntos, ya que la tasa preliminar divulgada en enero por la Fuerza de Tarea Conjunta era de 8.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este ajuste refleja los resultados del proceso de validación realizado entre varios organismos, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía, y responde a la necesidad de ofrecer un consolidado definitivo que integre todos los reportes y rectificaciones derivadas de la revisión exhaustiva de registros.

Las autoridades desplegaron patrullajes y acciones tácticas para localizar a los sospechosos que dispararon contra una unidad policial, incidente en el que un agente perdió la vida mientras atendía una denuncia en Yamasá (Foto cortesía ciudadana "Yamasá Caliente").
Las autoridades desplegaron patrullajes y acciones tácticas para localizar a los sospechosos que dispararon contra una unidad policial, incidente en el que un agente perdió la vida mientras atendía una denuncia en Yamasá (Foto cortesía ciudadana "Yamasá Caliente").

En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, desde septiembre de 2025 la denominada Mesa Técnica para el Fortalecimiento de los Registros de Muertes Violentas sesiona periódicamente en la sede ministerial, bajo la conducción de Raful y la participación de varias instituciones clave. El propósito central de esta instancia es garantizar la calidad, la consistencia y la trazabilidad de la información relativa a hechos violentos, consolidando pautas operativas para la recolección y análisis de datos.

Entre los resultados concretos generados por la Mesa Técnica, el CADSECI informó la reciente presentación ante el Consejo Superior Policial de una propuesta de Protocolo para el Registro de Personas Fallecidas y Heridas por Hechos Violentos, elaborada por la Policía Nacional.

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