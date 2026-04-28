52 mil asegurados costarricenses estrenan moderna área de salud en Aguas Zarcas con servicio de urgencias 24/7

El centro médico incorpora servicio de urgencias disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Cortesía: CCSS

Un total de 52 mil asegurados de la zona norte del país ya cuentan con nuevas y modernas instalaciones de salud tras la apertura oficial de la nueva sede del área de salud de Aguas Zarcas, en el cantón de San Carlos. La obra, impulsada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), representa un salto significativo en la calidad y cobertura de los servicios médicos en la región.

Ubicada en calle Luna, la nueva infraestructura permitirá atender no solo a los vecinos de Aguas Zarcas, sino también a poblaciones cercanas como Venecia y San Miguel de Sarapiquí, ampliando el impacto directo a miles de personas que históricamente esperaron por mejores condiciones de atención.

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Uno de los principales avances que trae esta nueva sede es la incorporación de un servicio de urgencias disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que garantiza atención continua para situaciones críticas, una demanda constante en esta región del país.

El presidente Rodrigo Chaves y Laura Fernández, presidenta electa, estuvieron en la inauguración de las nuevas instalaciones. Cortesía: CCSS

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, destacó que esta inauguración forma parte de los esfuerzos institucionales por fortalecer el sistema de salud en zonas fuera del Gran Área Metropolitana. Según señaló, la obra no solo amplía la cobertura, sino que también mejora la calidad de vida de los usuarios al acercar servicios médicos especializados.

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“Este acontecimiento no solo fortalece el sistema de salud de la región Huetar Norte, sino que también mejora la calidad de vida de los usuarios gracias a la ampliación de los servicios”, afirmó la jerarca.

Por su parte, la directora interina del área de salud, la doctora Adelina Salazar Chacón, resaltó que este proyecto responde a una necesidad histórica de la comunidad, que venía solicitando una nueva sede desde el año 2008.

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“Estamos muy contentos con la inauguración, ya que la población lo esperaba desde hace años y hoy es una realidad”, indicó.

Especialidades como pediatría, ginecología y odontología forman parte de la oferta médica del nuevo centro. Cortesía: CCSS

La nueva infraestructura no solo beneficiará de manera directa a los 52 mil asegurados adscritos al área de salud, sino que también impactará indirectamente a unos 48 mil habitantes de comunidades cercanas, quienes podrán acceder a servicios más oportunos y en mejores condiciones.

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En cuanto a la oferta médica, el centro contará con una amplia gama de especialidades que incluyen pediatría, medicina familiar, ginecología, farmacia, trabajo social, psicología, nutrición, odontología y laboratorio clínico. Además, dispondrá de un equipo portátil de rayos X que permitirá realizar estudios diagnósticos en el mismo lugar, reduciendo traslados y tiempos de espera.

La doctora Marjorie Obando Elizondo, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte, aseguró que este proyecto representa la culminación de un esfuerzo conjunto entre la institución y la comunidad.

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La obra tuvo una inversión de 18 millones de dólares mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Cortesía: CCSS

“Hoy celebramos la culminación de un sueño. Este logro es posible gracias al compromiso de la Caja, pero también al apoyo y arduo trabajo de la comunidad”, expresó.

El edificio cuenta con una extensión de 7,338 metros cuadrados e incorpora espacios diseñados para mejorar la experiencia del usuario, como amplias salas de espera, consultorios cómodos, laboratorios modernos y áreas destinadas a la observación de pacientes. Asimismo, dispone de zonas de parqueo que facilitan el acceso al centro médico.

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La obra fue desarrollada mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica y representó una inversión de 18 millones de dólares, consolidándose como uno de los proyectos más importantes en infraestructura de salud para la región en los últimos años.

La infraestructura cuenta con más de 7.000 metros cuadrados y modernas áreas de atención. Cortesía: CCSS

Vecinos de la zona han manifestado su satisfacción ante la apertura del nuevo centro, destacando la importancia de contar con servicios de salud más cercanos, modernos y eficientes.

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Con esta inauguración, la CCSS refuerza su presencia en la región Huetar Norte y responde a una demanda histórica de la población, marcando un antes y un después en la atención médica de miles de asegurados.